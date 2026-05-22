Di kampus Bayern, Bender menggantikan Leonard Haas, yang kini bergabung dengan tim U-19. Bender mengatakan: "Merupakan suatu kehormatan bisa mengambil alih tugas ini di FC Bayern. Sejak awal, pembicaraan yang berlangsung sangat positif. Saya menantikan tantangan ini dan kesempatan untuk terus berkembang di sini."
"Orang yang benar-benar baik": Mantan pemain 1860 München menjadi pelatih tim muda di FC Bayern
Bender menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai pemain di Bayer Leverkusen dan telah tampil dalam lebih dari 300 pertandingan Bundesliga. Selain itu, ia juga telah membela tim nasional Jerman dalam 19 pertandingan internasional.
Hal yang cukup menarik: Pemain kelahiran Rosenheim ini pernah bermain di level junior untuk rival abadi Bayern, 1860 München, dan di sana pula ia berhasil menembus tim profesional pada tahun 2006. Tiga tahun kemudian, ia pindah ke Leverkusen.
Lars Bender pindah dari Wacker Burghausen ke FC Bayern
Setelah pensiun sebagai pemain, Bender meniti karier sebagai pelatih dan pernah bekerja, antara lain, di bidang pembinaan pemain muda DFB serta di SpVgg Unterhaching. Sejak Januari 2025, ia menjabat sebagai pelatih kepala di klub Liga Regional Wacker Burghausen. Musim yang baru saja berakhir ditutup oleh Wacker di peringkat kesembilan klasemen. Bender telah mengumumkan beberapa minggu lalu bahwa ia akan berhenti di Burghausen pada musim panas nanti.
Di FC Bayern, mereka menyambut baik kehadiran wajah baru di kampus. "Ia memiliki pengalaman yang sangat luas sebagai pemain dan telah bekerja sebagai pelatih baik di bidang pengembangan pemain muda maupun di tim senior," kata Michael Wiesinger, Kepala Bidang Olahraga dan Pengembangan Pemain Muda: "Selain itu, ia adalah orang yang sangat baik; sejak percakapan pertama dengan kami, kami sudah merasakan antusiasmenya terhadap tugas ini."