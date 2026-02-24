"Orang-orang harus membuat keputusan" - John Terry mengungkapkan "kekecewaan" setelah Chelsea memutuskan untuk tidak menunjuknya sebagai manajer sementara atau memasukkannya ke dalam staf tim utama

Terry adalah pengguna media sosial yang aktif dan dia mengomentari pemecatan Maresca dalam video TikTok tak lama setelah pemecatan tersebut dikonfirmasi pada Hari Tahun Baru.

Dia mengatakan: "Enzo Maresca baru saja dipecat oleh Chelsea, dan jujur saja, saya benar-benar terkejut. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saya tahu belakangan ini situasinya tidak seperti yang dia inginkan. Anda bisa melihat dan mendengar bahwa ada ketegangan.

"Saya menerima banyak panggilan telepon pagi ini setelah berita itu dan semua orang mengharapkan saya tahu apa yang terjadi. Saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak terlibat dalam tim utama jadi saya tidak tahu.

"Hanya pendapat saya dari jauh, jelas ada ketegangan antara manajer dan pemilik klub, dan mereka telah mengambil keputusan ini."