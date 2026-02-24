Getty Images
"Orang-orang harus membuat keputusan" - John Terry mengungkapkan "kekecewaan" setelah Chelsea memutuskan untuk tidak menunjuknya sebagai manajer sementara atau memasukkannya ke dalam staf tim utama
Reaksi Terry terhadap pemecatan Maresca
Terry adalah pengguna media sosial yang aktif dan dia mengomentari pemecatan Maresca dalam video TikTok tak lama setelah pemecatan tersebut dikonfirmasi pada Hari Tahun Baru.
Dia mengatakan: "Enzo Maresca baru saja dipecat oleh Chelsea, dan jujur saja, saya benar-benar terkejut. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Saya tahu belakangan ini situasinya tidak seperti yang dia inginkan. Anda bisa melihat dan mendengar bahwa ada ketegangan.
"Saya menerima banyak panggilan telepon pagi ini setelah berita itu dan semua orang mengharapkan saya tahu apa yang terjadi. Saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak terlibat dalam tim utama jadi saya tidak tahu.
"Hanya pendapat saya dari jauh, jelas ada ketegangan antara manajer dan pemilik klub, dan mereka telah mengambil keputusan ini."
Dua pertandingan McFarlane sebagai manajer sementara
McFarlane memimpin Chelsea dalam laga Premier League tandang melawan Manchester City dan Fulham. Setelah meraih hasil imbang 1-1 yang mengesankan di Etihad Stadium berkat gol menit akhir dari Enzo Fernandez, The Blues kalah 2-1 di Craven Cottage setelah Marc Cucurella mendapat kartu merah di pertengahan babak pertama. Rosenior kemudian memutuskan untuk mempromosikan McFarlane ke tim pelatih utama, meninggalkan tanggung jawabnya di akademi.
Terry bingung karena Chelsea mengabaikannya.
Di saluran YouTube 'Golf Life' milik Jimmy Bullard, Terry mengakui bahwa dia dengan senang hati akan mengambil alih sebagai manajer sementara jika klub meminta dia untuk melakukannya, sementara dia juga merasa bingung karena bahkan tidak termasuk dalam tim pelatih senior McFarlane untuk dua pertandingan yang dia pimpin.
"(Saya tidak) kesal, mungkin lebih frustrasi karena saya pasti menjadi bagian dari grup U21 yang pergi ke sana," kata Terry.
"Jadi, meskipun saya tidak memimpin tim. Jelas, Calum memimpin tim dan melakukannya dengan sangat baik. Mendapatkan hasil dari pertandingan.
"Saya merasa seharusnya saya menjadi bagian dari mereka. Sekarang, dengarkan. Orang-orang harus membuat keputusan. Saya suka ketika orang membuat keputusan dan mereka mengatakan ya atau tidak. Dan jelas, pemilik atau siapa pun yang membuat keputusan tersebut, direktur olahraga telah mengatakan 'tidak', tidak memasukkan saya untuk alasan apa pun - mengapa, saya tidak tahu."
Mimpi Terry untuk mengelola klub lamanya
Terry memiliki pengalaman melatih sebagai asisten manajer di bawah Dean Smith, bekerja dengannya di Aston Villa dari 2018 hingga 2021, dan kemudian di Leicester City pada 2023. Ia dikaitkan dengan posisi manajer di Oxford United baru-baru ini, dan meskipun ia secara konsisten menekankan bahwa ia tidak pernah menjadi kandidat untuk posisi tersebut, ia mengakui bahwa ia membutuhkan pengalaman melatih sebagai kepala pelatih jika ia ingin mewujudkan mimpinya untuk menjadi manajer Chelsea.
"Saya dikaitkan dengan posisi di Oxford baru-baru ini, yang... sama sekali tidak benar," lanjut Terry.
"Saya belum berbicara dengan mereka. Belum benar-benar mencalonkan diri. Dan saya tidak (mencari). Seperti yang Anda tahu, saya berada di akademi. Saya bekerja dengan tim U18 dan U21. Saya menyukai peran saya di sana. Itu (dilakukan) secara paruh waktu.
"Saya selalu mengatakan jika Chelsea pernah menawarkan (saya akan senang mengambil alih), tapi secara realistis, apakah saya bisa mendapatkan Chelsea tanpa melakukan hal-hal lain? Mungkin tidak."
'Kapten, pemimpin, legenda' - Terry masih dicintai di Stamford Bridge
Terry tetap menjadi ikon Chelsea setelah tampil dalam 717 pertandingan untuk klub tersebut - sebagian besar sebagai kapten - antara tahun 1998 dan 2017. Ia meraih 15 trofi besar bersama The Blues, termasuk lima gelar Premier League dan gelar Liga Champions pertama mereka.
