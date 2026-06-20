"Orang Jepang itu semuanya sama": Van der Vaart jadi sorotan, ia meminta maaf

Melalui pernyataan selanjutnya, Van der Vaart mengungkapkan penyesalannya atas kejadian tersebut: "Saya sangat menyesal. Saya bisa memahami bahwa beberapa orang mungkin merasa tersinggung dengan kata-kata saya. Jika komentar saya telah menyakiti perasaan seseorang, saya mohon maaf."





Pria berusia 43 tahun itu kemudian menegaskan kembali bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menyinggung: “Itu sama sekali bukan niat saya. Saya menanggapi reaksi-reaksi ini dengan sangat serius dan memahami bahwa kata-kata saya bisa ditafsirkan secara berbeda.” Dalam kelanjutan permohonan maafnya, mantan pemain tim nasional Belanda ini ingin menepis segala tuduhan diskriminasi, dengan menekankan bahwa komentar tersebut tidak didorong oleh niat rasis: “Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya sama sekali tidak memiliki niat rasis atau diskriminatif dalam pernyataan saya. Saya berharap niat saya dan konteks komentar tersebut menjadi lebih jelas setelah penjelasan ini.”



