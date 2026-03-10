Open Var, Lecce vs Cremonese: "Sozza tidak memiliki hari yang menyenangkan"

Mantan wasit Mauro Tonolini menjelaskan pandangan AIA di Open Var, di DAZN, mengenai insiden-insiden pada pekan ke-28 Serie A. Di antara pertandingan-pertandingan yang paling kontroversial terkait keputusan wasit adalah Lecce-Cremonese 2-1, yang dipimpin oleh wasit Sozza, dengan Di Paolo dan Fourneau sebagai VAR dan AVAR.

Tonolini memulai dari insiden yang dipersengketakan oleh Cremonese, yaitu kontak antara Sanabria dan Gaby Jean. "Baik, baik, tidak ada apa-apa," kata Sozza secara langsung. Versi ini juga dikonfirmasi oleh VAR: "Tidak ada apa-apa di sini. Ini tidak masalah. Pemeriksaan selesai, tidak ada apa-apa." Tonolini berkomentar: "Dalam situasi ini, ada dua kontak Gaby Jean terhadap Sanabria: bagi kami, ini tetap merupakan kontak yang harus dievaluasi di lapangan dan bukan di ruang VAR. Insiden ini, antara lain, bermula dari tendangan bebas yang diberikan kepada Cheddira yang sebenarnya tidak ada. Setelah pertandingan Roma-Juventus yang sangat bagus, Sozza tidak mengalami hari yang menyenangkan".

Tonolini melanjutkan komentarnya: "Apakah penalti itu bisa diberikan? Ada kontak rendah yang jelas lebih intens daripada kontak tinggi dengan lengan. Menurut kami, ini harus tetap menjadi penilaian di lapangan."