Getty
Diterjemahkan oleh
"Omong kosong!" - Anthony Gordon membalas tuduhan terkait rumor transfer ke Arsenal dan Liverpool setelah tampil apik bersama Newcastle
Penggemar Liverpool sejak kecil gagal mendapatkan kesempatan pindah ke Anfield pada tahun 2024.
Ini bukan kali pertama Gordon menjadi sorotan spekulasi. Ia kembali menjadi bahan pembicaraan tentang kembalinya ke akar Merseyside-nya hanya 18 bulan setelah menyelesaikan transfer senilai £40 juta ($54 juta) ke St James’ Park pada Januari 2023.
Lulusan akademi Everton, Gordon, tumbuh sebagai pendukung Liverpool dan tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk mengenakan jersey merah legendaris, setelah dilepas oleh raksasa Anfield pada usia 11 tahun.
Ia pernah mengakui bahwa kegagalan pindah ke Merseyside pada 2024 - musim panas yang mencakup turnamen besar pertamanya sebagai pemain internasional senior - mengganggu pikirannya dan membuatnya mencari istirahat dari tekanan sepak bola profesional.
Gordon mengatakan kepada Daily Mail: “Ini sulit bagi saya karena pertama, saya memiliki Euro, yang secara mental sangat berat bagi saya. Saya ada di sana tapi tidak bermain. Lalu ada urusan transfer. Dengan aturan PSR [profit dan keberlanjutan], saya pikir saya akan pergi pada suatu saat di jendela transfer. Itu tidak terjadi. Saya harus menerima ide bergabung dengan Liverpool pada awalnya, dan kemudian harus menerimanya lagi ketika itu tidak terjadi, itu sangat sulit. Saya manusia. Itu benar-benar sulit.”
- AFP
Penyerang Newcastle, Gordon, menanggapi kabar transfer.
Gordon kembali menarik perhatian, dengan Arsenal, pemimpin Liga Premier, dikabarkan menjadi bagian dari daftar peminat yang semakin panjang. Mereka pasti terkesan dengan penampilan gemilang winger berkecepatan tinggi itu yang mencetak empat gol melawan Qarabag.
Seorang pemain yang berharap bisa masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini, however, mengabaikan semua laporan tentang transfer besar yang sedang dipersiapkan.
Ketika ditanya tentang masa depannya, ia mengatakan: “Ini sama saja seperti biasa. Saya belum mendengar apa-apa, mungkin mereka ingin memberitahu saya sebelum memberitahu Anda (media). Saya sudah cukup mengalami hal-hal transfer untuk tahu bahwa semuanya hanyalah omong kosong.
“Saya fokus pada diri saya dan fokus pada tim, saya fokus pada saat ini. Jika Anda terlalu jauh memikirkan masa depan, Anda mulai tampil di bawah standar. Dan percayalah, saya pernah melakukannya (sebelumnya) dan saya tidak akan melakukannya lagi sekarang.”
Gordon seharusnya mendapatkan dua bola pertandingan melawan Qarabag.
Gordon sepenuhnya fokus pada penampilannya untuk Newcastle, karena ia menghadapi persaingan ketat untuk posisi di tim Eddie Howe. Penampilan gemilangnya melawan Qarabag membuatnya mencetak 10 gol di kompetisi Eropa musim ini, dan 14 gol secara total.
Ia yakin bisa pulang dari Azerbaijan dengan dua bola pertandingan, setelah membuang beberapa peluang, dan tidak menyesali keputusan mengambil dua penalti melawan Qarabag - setelah sempat berdebat dengan Kieran Trippier saat menolak menyerahkan tendangan penalti kedua, padahal ia sudah mencetak hat-trick.
Gordon menambahkan tentang penampilannya yang mencetak gol: “Saya seharusnya mencetak lebih banyak – seharusnya enam gol. Saya melewatkan dua peluang yang seharusnya saya cetak. Saya tidak ingin menyebutnya mudah, tapi itu adalah peluang yang seharusnya saya cetak. Saya selalu mencari lebih. Saya mencetak empat, tapi saya tipe orang yang tidak sepenuhnya puas dengan apa yang telah saya capai, seharusnya enam, mungkin下次.”
- AFP
Jadwal pertandingan Newcastle 2025-26: Upaya meraih trofi & pertemuan rutin dengan Manchester City
Newcastle hampir dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions, menjelang laga tandang melawan Qarabag di Tyneside pekan depan, dan juga lolos ke putaran kelima Piala FA - di mana mereka akan menghadapi Manchester City.
Finis di posisi tujuh besar Liga Premier juga masih bisa diraih, yang akan memastikan kualifikasi Eropa untuk musim depan, dan The Magpies akan kembali beraksi di kancah domestik saat bertandang ke Etihad Stadium pada Sabtu - di mana mereka akan kembali berhadapan dengan City yang sedang mengejar gelar juara.
Iklan