Ini bukan kali pertama Gordon menjadi sorotan spekulasi. Ia kembali menjadi bahan pembicaraan tentang kembalinya ke akar Merseyside-nya hanya 18 bulan setelah menyelesaikan transfer senilai £40 juta ($54 juta) ke St James’ Park pada Januari 2023.

Lulusan akademi Everton, Gordon, tumbuh sebagai pendukung Liverpool dan tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk mengenakan jersey merah legendaris, setelah dilepas oleh raksasa Anfield pada usia 11 tahun.

Ia pernah mengakui bahwa kegagalan pindah ke Merseyside pada 2024 - musim panas yang mencakup turnamen besar pertamanya sebagai pemain internasional senior - mengganggu pikirannya dan membuatnya mencari istirahat dari tekanan sepak bola profesional.

Gordon mengatakan kepada Daily Mail: “Ini sulit bagi saya karena pertama, saya memiliki Euro, yang secara mental sangat berat bagi saya. Saya ada di sana tapi tidak bermain. Lalu ada urusan transfer. Dengan aturan PSR [profit dan keberlanjutan], saya pikir saya akan pergi pada suatu saat di jendela transfer. Itu tidak terjadi. Saya harus menerima ide bergabung dengan Liverpool pada awalnya, dan kemudian harus menerimanya lagi ketika itu tidak terjadi, itu sangat sulit. Saya manusia. Itu benar-benar sulit.”