Omar Marmoush menjadi momok bagi Newcastle - namun pemain Mesir ini perlu secara konsisten meringankan beban mencetak gol yang ditanggung Erling Haaland di Manchester City

Marmoush benar-benar memperkenalkan dirinya di City dengan hattrick yang mengesankan dalam kemenangan 4-0 atas Newcastle dalam pertandingan ketiganya setelah transfer senilai £63 juta dari Eintracht Frankfurt setahun yang lalu, dan dia juga tampil tak kenal ampun di leg kedua semifinal Carabao Cup awal bulan ini, mencetak dua gol dalam 22 menit untuk mengamankan kemenangan City dan memastikan tiket ke Wembley untuk menghadapi Arsenal.

Namun, di luar rekor impresifnya melawan Newcastle, Marmoush belum benar-benar membenarkan harga transfernya. Ia hanya tampil sebagai starter dalam empat pertandingan Premier League musim ini, dan meskipun angka tersebut banyak dipengaruhi oleh partisipasinya di semifinal Piala Afrika dan absen lebih dari sebulan karena cedera lutut, hal itu juga menunjukkan betapa sulitnya bersaing untuk posisi starter di City dengan Erling Haaland.

Marmoush kini menghadapi persaingan lebih ketat untuk posisinya setelah kedatangan Antoine Semenyo pada Januari, dan mantan penyerang Bournemouth itu langsung tampil impresif, mencetak lebih banyak gol dalam sebulan pertamanya di City daripada yang berhasil dicetak Marmoush sepanjang musim ini. Jadi, seiring mendekati fase krusial musim ini, saatnya Marmoush yang sesungguhnya tampil dan mulai memberikan kontribusi gol yang dibutuhkan City untuk meraih trofi.