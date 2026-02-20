Goal.com
Omar Marmoush menjadi momok bagi Newcastle - namun pemain Mesir ini perlu secara konsisten meringankan beban mencetak gol yang ditanggung Erling Haaland di Manchester City

Jika Manchester City ingin memiliki peluang terbaik untuk mengalahkan Newcastle pada Sabtu ini, ada langkah sederhana yang bisa diambil oleh Pep Guardiola: Memulai Omar Marmoush. Penyerang Mesir ini telah mencetak lima gol dalam dua penampilannya sebagai starter melawan Newcastle, dengan gol-golnya melawan tim Eddie Howe menyumbang 41 persen dari total golnya sejak ia bergabung dengan Etihad Stadium pada Januari lalu.

Marmoush benar-benar memperkenalkan dirinya di City dengan hattrick yang mengesankan dalam kemenangan 4-0 atas Newcastle dalam pertandingan ketiganya setelah transfer senilai £63 juta dari Eintracht Frankfurt setahun yang lalu, dan dia juga tampil tak kenal ampun di leg kedua semifinal Carabao Cup awal bulan ini, mencetak dua gol dalam 22 menit untuk mengamankan kemenangan City dan memastikan tiket ke Wembley untuk menghadapi Arsenal.

Namun, di luar rekor impresifnya melawan Newcastle, Marmoush belum benar-benar membenarkan harga transfernya. Ia hanya tampil sebagai starter dalam empat pertandingan Premier League musim ini, dan meskipun angka tersebut banyak dipengaruhi oleh partisipasinya di semifinal Piala Afrika dan absen lebih dari sebulan karena cedera lutut, hal itu juga menunjukkan betapa sulitnya bersaing untuk posisi starter di City dengan Erling Haaland.

Marmoush kini menghadapi persaingan lebih ketat untuk posisinya setelah kedatangan Antoine Semenyo pada Januari, dan mantan penyerang Bournemouth itu langsung tampil impresif, mencetak lebih banyak gol dalam sebulan pertamanya di City daripada yang berhasil dicetak Marmoush sepanjang musim ini. Jadi, seiring mendekati fase krusial musim ini, saatnya Marmoush yang sesungguhnya tampil dan mulai memberikan kontribusi gol yang dibutuhkan City untuk meraih trofi.

    Dampak instan

    Marmoush menjadi pilihan yang jelas untuk memperkuat serangan City yang sedang terpuruk di tengah rentetan hasil buruk mereka di paruh pertama musim lalu, setelah mencetak 19 gol dan memberikan 11 assist untuk Eintracht Frankfurt. Ia langsung dimasukkan ke dalam susunan pemain City, tampil sebagai starter dalam 14 dari 16 pertandingan liga sisa musim tersebut, serta bermain dalam empat dari lima pertandingan Piala FA, termasuk sebagai starter di semifinal dan final.

    Sebagian besar waktu, dia berbagi beban serangan dengan Haaland, kecuali selama absennya Haaland selama lima minggu karena cedera pergelangan kaki. Selain hattricknya melawan Newcastle, Marmoush juga mencetak gol melawan Brighton, Leicester City, Crystal Palace, dan dua kali melawan Bournemouth, termasuk gol penentu kemenangan di perempat final Piala FA melawan Bournemouth. Dia juga mencetak gol spektakuler pada bulan Mei yang dinobatkan sebagai Gol Terbaik Musim Ini di Premier League.

    Satu-satunya catatan negatif terjadi saat Marmoush gagal mengeksekusi penalti yang dihentikan oleh Dean Henderson dalam kekalahan final Piala FA melawan Crystal Palace, meskipun Haaland mendapat lebih banyak kritik karena menghindari tanggung jawab di Wembley.

    'Tak terbayangkan selama tiga bulan'

    "Musim lalu saat dia datang, dia luar biasa selama dua atau tiga bulan," kata Guardiola tentang dampak Marmoush saat berbicara pada Januari. "Tanpa dia, mustahil untuk lolos ke Liga Champions atau mencapai final Piala FA. Dia adalah pemain istimewa, tidak tua, tidak muda, tapi masih punya ruang untuk berkembang dan memiliki insting gol [dengan] energi dinamis dalam larinya, yang benar-benar bagus."

    Guardiola, sekali lagi, jujur secara blak-blakan dalam penilaiannya, dan bisa dikatakan bahwa Marmoush kesulitan untuk memenuhi ekspektasi setelah awal yang mengesankan di Inggris. Dia hanya mencetak satu gol di Premier League musim ini, melawan Wolves, dengan tiga gol lainnya datang di Carabao Cup.

    Kesulitan untuk mendapatkan kesempatan bermain

    Yang lebih mengkhawatirkan bagi penyerang adalah dia jarang mendapat kesempatan bermain. Marmoush tidak pernah menjadi starter dalam pertandingan liga selama lebih dari empat bulan, hanya mendapat kesempatan saat Guardiola melakukan perubahan besar-besaran pada susunan pemainnya, sementara biasanya dia hanya mendapat beberapa menit bermain dari bangku cadangan.

    Meskipun musim lalu pelatih tidak melihat masalah dalam memainkan Marmoush bersama Haaland, untuk sebagian besar musim ini sepertinya ia akan memilih salah satu di antara keduanya. Dan dengan Haaland mencetak 25 gol antara Agustus dan Desember, pada akhirnya hanya akan ada satu pemenang dalam pertarungan itu.

    Dari mitra serangan menjadi cadangan

    Namun, sementara Marmoush sedang berlaga di AFCON, Haaland kelelahan karena menjadi satu-satunya penyerang yang tersedia di City, dan tidak mencetak gol dari permainan terbuka dalam sembilan pertandingan berturut-turut. Performa tim juga menurun karena mereka gagal memenangkan empat pertandingan liga pertama mereka pada tahun 2026.

    Marmoush telah meningkat pentingnya sejak kembali dari tugas internasional, bermain dalam semua delapan pertandingan City di semua kompetisi, termasuk lima kali sebagai starter. Dia secara mengejutkan masuk dalam starting line-up di Liverpool bersama Haaland, dan juga bermain bersama Haaland melawan Galatasaray, meskipun dia tidak tampil impresif dalam kedua pertandingan tersebut dan diganti setiap kali.

    Penampilan terbaiknya dalam periode ini terjadi saat bermain sendirian di lini depan, melawan Wolves dan Newcastle.

    Terpesona oleh Semenyo

    Hal itu menunjukkan bahwa ketika Guardiola memuji Marmoush setelah pertandingan melawan Wolves, ia menekankan bahwa ia melihat pemain Mesir itu sebagai "lebih sebagai penyerang daripada sayap sejati". Marmoush, bagaimanapun, cenderung bermain di sisi kiri formasi 4-1-4-1 City saat bermain bersama Haaland, sementara hanya memimpin lini depan saat pemain Norwegia itu tidak dimainkan.

    Harapannya untuk mendapatkan peran di sayap telah terguncang oleh Semenyo, yang telah memulai lima pertandingan terakhir di Premier League dan tampil luar biasa, mencetak lima gol dan dua assist dalam sembilan penampilannya sejauh ini. Penyerang Ghana ini bisa bermain di sisi kiri dan kanan, sementara ia juga bermain dalam formasi dua penyerang bersama Haaland melawan Fulham.

    Hal ini menunjukkan ketegasan di City bahwa Marmoush telah digeser oleh pemain baru lainnya hanya setahun setelah bergabung, sementara kembalinya Savinho dan Jeremy Doku dari cedera akan menambah persaingan di lini depan. Ini adalah kabar baik bagi City yang bersaing untuk memenangkan empat trofi dalam tiga setengah bulan ke depan, tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Marmoush dapat meningkatkan performanya atau akan kembali duduk di bangku cadangan, yang pada gilirannya dapat membuatnya mengikuti jejak Julian Alvarez sebagai cadangan Haaland yang ingin hengkang.

    Trofi atau peran utama?

    Hal ini akan bergantung pada apakah ambisi utama Marmoush adalah menjadi bagian dari tim yang sangat kompetitif yang berjuang untuk setiap gelar, atau apakah dia ingin membangun nama besarnya sendiri. Mengingat kelimpahan pemain serang City, dia akan menghadapi tantangan besar jika ingin mencapai yang terakhir, tetapi meraih trofi mungkin masih bisa memuaskan dia.

    "Saya tidak bisa menyangkal bahwa saya ingin memenangkan trofi," katanya saat tiba di Etihad. "City telah menjadi klub paling sukses di Inggris selama bertahun-tahun, jadi saya tahu saya bergabung dengan lingkungan dan budaya pemenang. Saya ingin belajar dari staf dan rekan setim saya, dan saya ingin menjadi anggota yang berharga dari tim pemenang ini."

    Marmoush memiliki nasib sial bergabung dengan City selama salah satu dari dua musim tanpa trofi di bawah Guardiola, tetapi ada semangat baru di skuad dan keyakinan yang jelas bahwa mereka dapat terus mengejar Arsenal dalam persaingan gelar. Dan Newcastle, rintangan berikutnya City dalam perjalanan itu, kebetulan menjadi lawan favorit Marmoush.

