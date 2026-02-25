Omar Berrada memuji 'perubahan di luar lapangan' di Manchester United saat dampak dari pembersihan skuad musim panas Ruben Amorim terungkap

United merayakan beberapa pencapaian saat mengumumkan hasil keuangan kuartal kedua mereka pada Rabu. Klub tersebut mengumumkan laba operasional sebesar £32,6 juta dibandingkan dengan kerugian operasional £3,9 juta pada periode yang sama pada tahun 2025, sebagai hasil dari pengurangan biaya dan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 450 karyawan.

Ada juga peningkatan 9,2 persen dalam EBITDA (ukuran keuntungan yang dianggap sebagai ukuran terbaik kinerja bisnis) dari £94,2 juta menjadi £102,9 juta.

Namun, pendapatan total menurun dari £198,7 juta menjadi £190,3 juta akibat tim pria gagal lolos ke kompetisi Eropa. Meskipun demikian, laba operasional meningkat dari £3,1 juta menjadi £19,6 juta. United menegaskan kembali bahwa mereka memperkirakan pendapatan total akan mencapai antara £640 juta dan £660 juta pada tahun 2026.