Omar Berrada memuji 'perubahan di luar lapangan' di Manchester United saat dampak dari pembersihan skuad musim panas Ruben Amorim terungkap
United mengurangi biaya, meningkatkan laba.
United merayakan beberapa pencapaian saat mengumumkan hasil keuangan kuartal kedua mereka pada Rabu. Klub tersebut mengumumkan laba operasional sebesar £32,6 juta dibandingkan dengan kerugian operasional £3,9 juta pada periode yang sama pada tahun 2025, sebagai hasil dari pengurangan biaya dan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 450 karyawan.
Ada juga peningkatan 9,2 persen dalam EBITDA (ukuran keuntungan yang dianggap sebagai ukuran terbaik kinerja bisnis) dari £94,2 juta menjadi £102,9 juta.
Namun, pendapatan total menurun dari £198,7 juta menjadi £190,3 juta akibat tim pria gagal lolos ke kompetisi Eropa. Meskipun demikian, laba operasional meningkat dari £3,1 juta menjadi £19,6 juta. United menegaskan kembali bahwa mereka memperkirakan pendapatan total akan mencapai antara £640 juta dan £660 juta pada tahun 2026.
Apa yang dikatakan Berrada
Berrada mengatakan: "Kami kini melihat dampak finansial positif dari transformasi di luar lapangan kami mulai terlihat baik dalam biaya operasional maupun keuntungan. Kami terus mengutamakan sepak bola dan berinvestasi pada tim utama pria dan wanita kami.
"Di lapangan, tim pria kami berada di peringkat ke-4 di Premier League dan tim wanita kami berada di peringkat ke-2 di Women’s Super League, serta berhasil mencapai final Piala Liga dan perempat final Liga Champions Wanita UEFA.
"Hasil hari ini menunjukkan kekuatan dasar bisnis kami saat kami terus berupaya untuk meraih hasil sepak bola terbaik bagi tim pria dan wanita kami."
Peminjaman Rashford membantu klub mengurangi biaya gaji.
Hasilnya tidak menunjukkan biaya pemecatan Amorim oleh United atau perekrutan Michael Carrick hingga akhir musim. Namun, Amorim dapat mengambil sebagian kredit atas penurunan biaya gaji, karena ia bersikeras agar klub memecat Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, dan Antony, yang semuanya dimasukkan ke dalam 'tim cadangan'nya pada musim panas dan dilarang berlatih bersama tim utama sementara mereka mencari klub baru.
United meminjamkan Rashford ke Barcelona, setelah menghabiskan paruh pertama 2025 di Aston Villa, diyakini sebagai penghematan terbesar bagi klub, karena striker tersebut dilaporkan menerima gaji £17 juta per tahun setelah menandatangani kontrak baru pada 2023. Klub juga menghemat banyak uang dengan meminjamkan Jadon Sancho ke Aston Villa, meminjamkan Rasmus Hojlund ke Napoli, dan Andre Onana bergabung dengan Trabzonspor sebagai pemain pinjaman. Sancho akan meninggalkan klub secara permanen karena kontraknya berakhir pada Juni, meskipun Rashford dan Onana masih terikat kontrak hingga 2027 dan 2028. Hojlund diharapkan bergabung dengan Napoli secara permanen pada musim panas mendatang.
Klub menghemat lebih banyak uang dengan menjual Alejandro Garnacho ke Chelsea seharga £40 juta dan Antony ke Real Betis seharga £21,6 juta, dengan biaya transfer tersebut berdampak besar pada laba operasional klub. Victor Lindelof juga meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun berhasil meraih beberapa keuntungan finansial tanpa berpartisipasi dalam kompetisi sepak bola Eropa, kesehatan finansial United di masa depan sangat bergantung pada kemampuan klub untuk berkompetisi secara reguler di Liga Champions dan mendapatkan bagian dari kesepakatan hak siar televisi yang menguntungkan dari kompetisi tersebut. United juga menghitung kerugian akibat jumlah pertandingan yang lebih sedikit di Old Trafford karena gagal lolos ke kompetisi Eropa mana pun dan tersingkir dari Piala FA dan Piala Carabao di babak awal. Hal ini meskipun klub melaporkan peningkatan 45% dalam pendapatan per pertandingan pada hari pertandingan akibat kenaikan harga tiket.
Bulan lalu, United turun ke peringkat kedelapan dalam Deloitte Money League, posisi terendah sepanjang sejarah klub, karena terakhir kali lolos ke Liga Champions pada 2023. Carrick telah meningkatkan harapan klub untuk kembali ke kompetisi teratas Eropa dengan memenangkan lima dari enam pertandingan Premier League sejak menggantikan Amorim, membawa mereka ke peringkat keempat klasemen dengan keunggulan tiga poin atas Chelsea dan Liverpool.
