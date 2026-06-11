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Diterjemahkan oleh

Omar Artan... Ketika cobaan berubah menjadi berkah terbesar

FEATURES
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
USA vs Paraguay
USA
Paraguay
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
Austria vs Jordan
Austria
Jordan
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
Meksiko
Afrika Selatan
Somalia
AS
Paraguay
Brasil
Maroko
Belgia
Mesir
Austria
Yordania
Argentina
Aljazair
Arab Saudi
Uruguay

UEFA Memberikan Kompensasi yang Luar Biasa kepada Wasit Somalia

Omar Artan tidak pernah kalah dalam pertandingan di lapangan, tidak pernah gagal dalam tes kebugaran, dan tidak pernah didiskualifikasi oleh FIFA akibat kesalahan wasit.

Yang terjadi hanyalah mimpi yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun berakhir di sebuah loket di Bandara Miami.

Di sana, wasit asal Somalia itu berdiri sambil memegang paspor, visa, dan impian seluruh negaranya, sebelum diberitahu bahwa perjalanannya ke Piala Dunia 2026 berakhir sebelum dimulai.

 Beberapa jam kemudian, ia berada di pesawat pulang, meninggalkan kejuaraan yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun untuk mencapainya.

Pada saat itu, seolah-olah kisah sukses terindah yang pernah dikenal sepak bola Somalia telah hancur di gerbang perbatasan.

Namun, sepak bola, seperti biasa, menyimpan bab lain.

Beberapa hari setelah ia menjadi simbol penindasan dan ketidakadilan di mata banyak orang, Omar Artan mendapati dirinya berada di salah satu malam terbesar klub-klub Eropa, setelah dipilih oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk memimpin pertandingan Super Eropa antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa di kota Salzburg, Austria.

Dari gerbang yang tertutup di hadapannya di Amerika Serikat, hingga panggung kehormatan yang membuka pintu Benua Tua baginya, terlahirlah salah satu kisah kemanusiaan paling menginspirasi di dunia sepak bola pada tahun 2026.

  • Dari Mogadishu ke Puncak

    Omar Abdulqadir Artaan lahir pada tahun 1992 di ibu kota Somalia, Mogadishu.

    Di negara yang lebih sering muncul di berita karena perang dan krisis kemanusiaan daripada di halaman olahraga, jalan menuju ketenaran dunia tidaklah mudah.

    Namun, Artan memilih jalan yang berbeda. Sementara generasi-generasi mencari cara untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang rumit, pemuda Somalia ini mengejar mimpi yang tampaknya sulit tercapai: menjadi salah satu wasit sepak bola terbaik di dunia.

    Perjalanannya dimulai dengan tenang, sebelum ia bergabung dengan daftar wasit internasional yang diakui FIFA pada tahun 2018, yang kemudian memicu perjalanan karier yang luar biasa di benua Afrika.

    Dalam beberapa tahun, ia menjadi sosok yang tak asing lagi di turnamen-turnamen kontinental terbesar, memimpin pertandingan di turnamen pemuda dan tim nasional, sebelum memimpin final Piala Afrika U-23 antara Mesir dan Maroko.

    Kemudian ia berpartisipasi di Liga Champions Afrika, di mana ia memimpin pertandingan untuk klub-klub besar seperti Al Ahly, Esperance, dan Mamelodi Sundowns, membuktikan di setiap kesempatan bahwa ia memiliki karakter dan pengalaman yang diperlukan untuk pertandingan-pertandingan besar.

    Kariernya mencapai tonggak bersejarah ketika ia menjadi wasit Somalia pertama yang memimpin pertandingan di Piala Afrika untuk senior pada edisi 2024 di Pantai Gading.

    Bagi Somalia, ini bukan sekadar penunjukan wasit.

    Melainkan sebuah pengumuman bahwa negara yang telah lama absen dari panggung sepak bola dunia kini memiliki wakilnya di antara wasit-wasit terbaik di benua tersebut.

    Prestasi terus berlanjut ketika ia memimpin leg kedua final Liga Champions Afrika 2025 antara Pyramids dan Mamelodi Sundowns, sebelum dinobatkan sebagai wasit terbaik di benua itu untuk tahun 2025.

    Pada saat itu, sepertinya jalan menuju mimpi terbesar: Piala Dunia, telah terbuka lebar.

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  • artanChatGPT

    Impian seumur hidup yang terhenti di gerbang bandara

    Ketika FIFA mengumumkan pemilihan Omar Artan ke dalam daftar wasit Piala Dunia 2026, Somalia merayakan berita tersebut seolah-olah itu adalah prestasi nasional.

    Negara yang belum pernah lolos ke Piala Dunia ini akhirnya menemukan tempatnya di turnamen tersebut melalui salah satu putra bangsanya.

    Dan Artan sangat menyadari betapa pentingnya momen tersebut.

    Berpartisipasi dalam Piala Dunia bukan sekadar tonggak karier bagi seorang wasit, melainkan puncak piramida yang banyak orang habiskan hidup mereka untuk mencapainya.

    Namun, apa yang tampak sebagai awal dari mimpi bersejarah tiba-tiba berubah menjadi kejutan yang mengejutkan.

    Setelah tiba di Amerika Serikat, pihak berwenang AS memberitahunya bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke negara tersebut setelah melalui prosedur pemeriksaan keamanan.

    Tidak ada peluit yang salah ditiupnya.

    Tidak ada keputusan wasit yang memicu kontroversi.

    Atau penilaian teknis yang menghancurkan mimpinya.

    Hanya keputusan administratif yang mengakhiri perjalanannya sebelum dimulai.

    Dalam hitungan jam, Artan mendapati dirinya meninggalkan wilayah Amerika Serikat, sementara persiapan Piala Dunia terus berlanjut tanpa dirinya.

    Melihat pemandangan ini, rasa terkejut tidak hanya dirasakan oleh wasit Somalia itu saja.

    Di Mogadishu, banyak orang merasa bahwa mimpi yang telah mereka nantikan selama bertahun-tahun telah dirampas dari mereka dalam sekejap.

  • Kebahagiaan yang sirna... tapi

    Di negara yang sudah terbiasa dengan berita buruk, Omar Artan merupakan kabar gembira yang langka.

    Dia bukan sekadar wasit sepak bola, melainkan gambaran yang berbeda tentang Somalia.

    Gambaran seorang pemuda yang dikenal dunia berkat kerja keras dan prestasi olahraganya, bukan karena perang dan krisis yang melekat pada nama negaranya selama puluhan tahun.

    Oleh karena itu, ketika berita tentang larangan masuknya ke Amerika Serikat menyebar, kejadian tersebut tidak hanya dipandang sebagai krisis visa, tetapi juga sebagai pukulan telak bagi kisah sukses yang telah memberikan rasa bangga dan harapan bagi rakyat Somalia.

    Tak lama kemudian, kasus ini menjadi perbincangan global.

    Media memberitakan kisahnya sebagai wasit yang hampir mencapai Piala Dunia sebelum akhirnya dilarang pada saat-saat terakhir.

    Di tengah gelombang simpati yang luas, banyak yang berpendapat bahwa salah satu wasit terbaik Afrika harus absen dari turnamen tersebut karena alasan yang tidak ada hubungannya dengan penampilannya di lapangan.

    Sementara headline surat kabar membicarakan wasit yang kehilangan mimpi Piala Dunia, seolah-olah tirai telah ditutup untuk kisah ini.

    Namun, akhir cerita belum ditulis.

  • Akhir yang sangat membahagiakan

    Di tengah gelombang simpati global, muncul kabar yang tak terduga.

    UEFA mengumumkan penunjukan Omar Artan sebagai wasit untuk pertandingan Super Eropa 2026 antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa.

    UEFA tidak mampu mengembalikannya ke Piala Dunia, dan tidak memiliki kuasa untuk mengubah keputusan otoritas Amerika Serikat, namun mereka berhasil memberinya kesempatan lain di salah satu panggung terbesar sepak bola dunia.

    Tiba-tiba, Artan beralih dari lingkaran pengucilan ke sorotan kehormatan.

    Dari seorang wasit yang bersiap memimpin beberapa pertandingan Piala Dunia yang tenang tanpa sorotan, lalu membawa tasnya dan pergi tanpa banyak orang mengenalnya, menjadi pria yang akan berdiri di tengah lapangan Super Cup Eropa di hadapan jutaan penonton di seluruh dunia.

    Alih-alih namanya hanya menjadi satu baris dalam daftar wasit Piala Dunia, ia menjadi pahlawan kisah kemanusiaan yang diikuti oleh pers dan penggemar di seluruh benua.

  • Lebih dari sekadar keputusan

    Mungkin tak ada yang tahu apa yang ada di benak Omar Artan saat ia meninggalkan Bandara Miami setelah impian seumur hidupnya sirna di hadapannya.

    Dan mungkin tidak ada yang tahu juga apa yang ia rasakan saat menerima kabar penunjukannya sebagai manajer tim Super Eropa.

    Namun yang pasti, kisahnya telah menjadi lebih dari sekadar kisah wasit sepak bola.

    Antara pintu yang tertutup di hadapannya di Amerika Serikat, dan pintu lain yang terbuka baginya di jantung Eropa, terlahirlah kisah tentang kekecewaan dan harapan, tentang kegagalan dan kebangkitan, serta tentang mimpi yang seolah-olah berakhir sebelum pemiliknya menyadari bahwa perjalanan masih panjang.

    Oleh karena itu, ketika Omar Artan meniup peluit pembuka Liga Super Eropa di Salzburg pada bulan Agustus mendatang, ia bukan sekadar wasit yang memimpin pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa.

    Melainkan, ia akan menjadi pria yang kehilangan mimpinya di gerbang bandara, sebelum cobaan yang membuatnya menangis dan menyedihkan seluruh negaranya berubah menjadi anugerah terbesar dalam kariernya, dan menjadikan namanya simbol dari kisah yang menegaskan bahwa beberapa mimpi tidak mati ketika pintu tertutup di hadapan pemiliknya, melainkan terkadang justru dimulai dari sana.

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