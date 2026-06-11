Omar Artan... Ketika cobaan berubah menjadi berkah terbesar

Omar Artan tidak pernah kalah dalam pertandingan di lapangan, tidak pernah gagal dalam tes kebugaran, dan tidak pernah didiskualifikasi oleh FIFA akibat kesalahan wasit.

Yang terjadi hanyalah mimpi yang telah ia nantikan selama bertahun-tahun berakhir di sebuah loket di Bandara Miami.

Di sana, wasit asal Somalia itu berdiri sambil memegang paspor, visa, dan impian seluruh negaranya, sebelum diberitahu bahwa perjalanannya ke Piala Dunia 2026 berakhir sebelum dimulai.

Beberapa jam kemudian, ia berada di pesawat pulang, meninggalkan kejuaraan yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun untuk mencapainya.

Pada saat itu, seolah-olah kisah sukses terindah yang pernah dikenal sepak bola Somalia telah hancur di gerbang perbatasan.

Namun, sepak bola, seperti biasa, menyimpan bab lain.

Beberapa hari setelah ia menjadi simbol penindasan dan ketidakadilan di mata banyak orang, Omar Artan mendapati dirinya berada di salah satu malam terbesar klub-klub Eropa, setelah dipilih oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk memimpin pertandingan Super Eropa antara Paris Saint-Germain dan Aston Villa di kota Salzburg, Austria.

Dari gerbang yang tertutup di hadapannya di Amerika Serikat, hingga panggung kehormatan yang membuka pintu Benua Tua baginya, terlahirlah salah satu kisah kemanusiaan paling menginspirasi di dunia sepak bola pada tahun 2026.