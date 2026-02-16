AFP
Oleksandr Zinchenko absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera parah dua menit setelah debut kandangnya bersama Ajax
Apa yang terjadi dengan Zinchenko?
Zinchenko mengalami cedera pada lutut kirinya hanya dua setengah menit sebelum pertandingan berakhir dalam kemenangan Ajax 4-1 atas Fortuna Sittard pada Sabtu malam, setelah bertabrakan dengan Dimitrios Limnios. Pemain tersebut membutuhkan perawatan di lapangan sebelum dibantu keluar lapangan dan dibawa ke ruang ganti. Tim Fred Grim melanjutkan kemenangan dengan mudah setelah Zinchenko ditarik keluar, berkat gol dari Jorthy Mokio, Rayane Bounida, dan dua gol dari Mika Godts.
Namun, penarikan dini Zinchenko yang berusia 29 tahun merusak kemenangan kandang yang gemilang, dengan Grim mengakui setelah kemenangan bahwa dia tidak tahu seberapa parah cedera tersebut.
"Saat ini, belum jelas seberapa serius cedera Oleksandr Zinchenko," kata manajer Ajax. "Dia akan menjalani pemindaian MRI besok atau lusa. Semoga kita akan tahu lebih banyak segera dan cedera itu tidak terlalu serius."
Zinchenko dilaporkan menerima pemotongan gaji yang signifikan untuk bergabung dengan Ajax dalam upaya mempertahankan harapannya untuk tampil di Piala Dunia, di mana ia berencana menjadi kapten Ukraina di Amerika Utara musim panas ini. Namun, ada kekhawatiran bahwa ia akan absen sepenuhnya dari turnamen tersebut jika Ukraina lolos ke ajang bergengsi tersebut.
Ajax mengumumkan pembaruan tentang Zinchenko
Ajax telah mengeluarkan pembaruan mengenai cedera Zinchenko dan mengonfirmasi bahwa ia akan menjalani operasi: "Oleksandr Zinchenko akan absen dalam jangka waktu yang cukup lama. Bek tersebut mengalami cedera lutut pada akhir pekan lalu di awal pertandingan kandang melawan Fortuna Sittard di Johan Cruijff ArenA. Pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan bahwa operasi diperlukan. Operasi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemain internasional Ukraina berusia 29 tahun ini akan menghadapi masa rehabilitasi yang panjang, yang berarti ia tidak akan bermain lagi musim ini."
Pindah ke Ajax mengakhiri hubungan selama tiga setengah tahun dengan Arsenal.
Zinchenko meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Ajax dengan kontrak jangka pendek setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain selama masa pinjaman yang kurang memuaskan bersama Nottingham Forest pada awal musim ini. Pemain internasional Ukraina tersebut hanya tampil dalam empat pertandingan liga untuk Tricky Trees akibat cedera, dengan pertandingan terakhirnya terjadi dalam kekalahan 2-0 di kandang melawan Everton pada akhir Desember.
Pindah ke Ajax mengakhiri masa bakti Zinchenko selama tiga setengah tahun di Arsenal, yang bergabung dengan The Gunners dari Manchester City pada 2022. Saat pindah ke raksasa Amsterdam, Zinchenko mengunggah pesan perpisahan untuk para pendukung di akun Instagram resminya.
"Kepada para Gunners," Zinchenko memulai. "Saya tidak akan pernah melupakan cara kalian menyambut saya. Masih ingat bulu kuduk saya merinding di pertandingan pertama setelah mendengar teriakan kalian 'Always beliiiiiieeeve'.
"Saya bahkan tidak pernah membayangkannya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala yang telah kalian lakukan untuk saya dan keluarga saya. Kepada staf pelatih, terima kasih atas kesempatan untuk menjadi bagian kecil dari klub yang luar biasa ini.
"Kepada para pemain, terima kasih atas pengalaman tak ternilai, kenangan fantastis, dan menjadi teman seumur hidup. Kepada seluruh staf, terima kasih atas bantuan dan perhatian kalian terhadap saya dan keluarga saya.
"Dan tentu saja kepada para penggemar, atas cinta, dukungan, dan kritik yang kami sebagai pemain perlu terima dan bekerja lebih keras. Saya hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk kalian semua dan berharap kalian mencapai segala yang kalian inginkan.
"Sekali Gunner, selamanya Gunner. Terima kasih. @arsenal [emoji hati]."
Apa langkah selanjutnya untuk Zinchenko?
Zinchenko akan menjalani operasi dan harus absen dalam waktu yang cukup lama, yang berarti masa baktinya di Ajax telah berakhir dan ia juga akan absen dalam pertandingan playoff Piala Dunia Ukraina melawan Swedia bulan depan. Pemenang pertandingan tersebut akan menghadapi Polandia atau Albania dalam upaya mereka untuk mendapatkan tempat di Amerika Serikat.
