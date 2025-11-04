Ole Romeny Mulai Beraksi, Tapi Oxford United Digilas Stoke City

Inkonsistensi permainan masih belum lepas Oxford United. The U's harus menerima kekalahan telak 3-0 dari Stoke City saat melakoni laga kandang di Stadion Kassam, Rabu (5/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Championship Inggris.

Pelatih Gary Rowett memasukkan nama Ole Romeny ke dalam daftar pemain. Itu merupakan pertama kalinya bagi Romeny berada di bangku cadangan musim ini setelah memulihkan cedera yang didapatnya di turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Romeny baru dimasukkan pada menit ke-81 menggantikan Stanley Mills. Selepas memperkuat timnas Indonesia di putaran empat kualifikasi Piala Dunia 2026, Rowett sempat menyatakan Romeny harus menuntaskan program pemulihan cedera tersisa agar dia dalam kondisi fit 100 persen.

Meski bermain di kandang, Oxford United justru kewalahan menghadapi tamunya. Lewis Baker menjadi momok pertahanan tuan rumah, karena dia mencetak brace dan menyumbang satu asis.

Gol pertama Baker dilesakkan saat laga memasuki menit kesepuluh. Dia kemudian memberikan asis kepada Steven N'Zonzi untuk mencetak gol pada menit ke-32, sebelum mencetak brace saat babak kedua baru berjalan tiga menit.