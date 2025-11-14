Ole Gunnar Solskjaer Ungkap Kesialan Jadon Sancho Yang Jadi Awal Kehancurannya Di Manchester United

Dalam percakapannya di The Overlap, Solskjaer mengungkapkan betapa buruknya awal karier pemain sayap itu sebenarnya.

"Kami ingin melangkah maju, bukan menjauh dari apa yang kami miliki, tetapi menambahkan sesuatu yang berbeda di sepertiga akhir," Solskjaer memulai sambil menjelaskan alasan kepindahan Sancho yang menelan biaya besar.

"Kami menginginkan pemain yang mampu membongkar pertahanan lawan, dan Jadon, dengan keterampilannya, permainan link-up, dan umpan-umpan pendek di sekitar kotak penalti, memberikan itu kepada kami. Ia kurang beruntung. Sebelum bergabung, ia berlibur, seperti biasa, dan akhirnya terkena infeksi telinga. Ia dirawat di rumah sakit, dan benar-benar kesulitan selama kurang lebih sepuluh hari pertama sebelum akhirnya bisa berlatih bersama kami. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar bisa bermain dengannya dengan baik, karena ketika ia mulai menemukan performa terbaiknya lagi, saya sudah hampir keluar."

Kepergian Solskjaer pada November 2021, setelah kalah tujuh kali dari 13 pertandingan terakhirnya, membuat Sancho kehilangan manajer yang paling percaya padanya sebelum ia sempat beradaptasi. Dan kedatangan Erik ten Hag menandai dimulainya babak terberat Sancho. Meskipun tampil 41 kali di musim penuh pertama manajer asal Belanda tersebut, sang penyerang segera rehat dari skuad karena masalah "fisik dan mental" di akhir tahun 2022. Ten Hag mengirimnya berlatih sendiri di Belanda di bawah staf tepercaya dalam upaya membangun kembali kepercayaan diri dan kondisi sang pemain sayap. Tapi, proses itu gagal membuahkan hasil yang diinginkan.