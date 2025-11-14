AFP
Ole Gunnar Solskjaer Ungkap Kesialan Jadon Sancho Yang Jadi Awal Kehancurannya Di Manchester United
Harapan senilai £73 juta yang tidak pernah terwujud
Ketika Sancho akhirnya pindah dari Borussia Dortmund ke United pada musim panas 2021, kegembiraan yang tak terbendung terasa di antara para penggemar. Di usia 21 tahun, ia telah mengguncang Bundesliga dengan gol dan assist, dan Solskjaer mendukung kepindahannya ke Old Trafford. Namun, winger tersebut gagal menemukan kembali performa terbaiknya, dan akan dikenang hanya sebagai kegagalan besar.
Liburan, infeksi telinga...dan ranjang rumah sakit
Dalam percakapannya
di The Overlap, Solskjaer mengungkapkan betapa buruknya awal karier pemain sayap itu sebenarnya.
"Kami ingin melangkah maju, bukan menjauh dari apa yang kami miliki, tetapi menambahkan sesuatu yang berbeda di sepertiga akhir," Solskjaer memulai sambil menjelaskan alasan kepindahan Sancho yang menelan biaya besar.
"Kami menginginkan pemain yang mampu membongkar pertahanan lawan, dan Jadon, dengan keterampilannya, permainan link-up, dan umpan-umpan pendek di sekitar kotak penalti, memberikan itu kepada kami. Ia kurang beruntung. Sebelum bergabung, ia berlibur, seperti biasa, dan akhirnya terkena infeksi telinga. Ia dirawat di rumah sakit, dan benar-benar kesulitan selama kurang lebih sepuluh hari pertama sebelum akhirnya bisa berlatih bersama kami. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar bisa bermain dengannya dengan baik, karena ketika ia mulai menemukan performa terbaiknya lagi, saya sudah hampir keluar."
Kepergian Solskjaer pada November 2021, setelah kalah tujuh kali dari 13 pertandingan terakhirnya, membuat Sancho kehilangan manajer yang paling percaya padanya sebelum ia sempat beradaptasi. Dan kedatangan Erik ten Hag menandai dimulainya babak terberat Sancho. Meskipun tampil 41 kali di musim penuh pertama manajer asal Belanda tersebut, sang penyerang segera rehat dari skuad karena masalah "fisik dan mental" di akhir tahun 2022. Ten Hag mengirimnya berlatih sendiri di Belanda di bawah staf tepercaya dalam upaya membangun kembali kepercayaan diri dan kondisi sang pemain sayap. Tapi, proses itu gagal membuahkan hasil yang diinginkan.
Perselisihan dengan Ten Hag
Pada awal musim berikutnya, keretakan telah melebar menjadi konflik besar. Ten Hag mempertanyakan standar latihan Sancho di depan media dan menyatakan bahwa standar tersebut tidak cukup tinggi untuk mengamankan tempat di tim. Sang penyerang membalas di media sosial, menuduh sang manajer menjadikannya "kambing hitam" atas kesulitan United di lapangan. Sejak saat itu, hubungan mereka hampir putus, karena Sancho diasingkan, dilarang dari latihan tim utama, dan dipaksa berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya.
Kembali ke lingkungan yang familiar di Dortmund awalnya tampak seperti sebuah penyelamatan. Tapi, klub Bundesliga itu tidak menginginkannya secara permanen karena gajinya yang tinggi. Kemudian ia dipinjamkan lagi, kali ini ke Chelsea, di mana kilasan-kilasan masa lalunya kembali muncul, tetapi konsistensinya tak kunjung datang. Kini, di usianya yang baru 25 tahun, Sancho menjalani masa pinjaman ketiganya secara berturut-turut, kali ini ke Aston Villa, dan polanya terasa familiar.
United siap untuk memutuskan hubungan
Sancho hanya tampil empat kali di bawah asuhan Unai Emery dan belum pernah menjadi starter di Liga Primer. Dalam tiga kesempatan terpisah, ia bahkan tidak masuk dalam skuad. Menurut Sport Bild, United telah memutuskan bahwa masa depan Sancho tidak akan berada di Old Trafford. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2027, klub siap mendengarkan tawaran pada bulan Juni untuk menghindari kehilangannya secara cuma-cuma. Laporan di Jerman mengklaim ia siap menerima pemotongan gaji jika itu berarti mengamankan tempat tinggal permanen dan memulai kembali kariernya di Dortmund. Sementara itu, menurut talkSPORT, Setan Merah juga mempertimbangkan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dan membebaskannya dalam upaya untuk menghapus gajinya sebesar £200 ribu per pekan dari pembukuan mereka.
