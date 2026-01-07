Getty Images Sport
Ole Gunnar Solskjaer Kembali?! Eks Bos Manchester United Jadi KANDIDAT UTAMA Pengganti Ruben Amorim
Solskjaer semakin dekat kembali ke Man United
Menurut The Athletic, Solskjaer telah menjadi 'kandidat utama' untuk mengisi posisi di Old Trafford. United berpisah dengan Amorim pada hari Senin dan sejak itu telah melakukan pembicaraan dengan calon manajer interim. Solskjaer adalah salah satu opsi yang dipertimbangkan, bersama dengan Ruud van Nistelrooy, yang sempat menjadi interim sebelum Amorim bergabung dengan klub pada tahun 2024 setelah Erik ten Hag dipecat. Solskjaer masih tinggal di Cheshire, dan akan lebih dari bersedia untuk mengisi kekosongan jika diminta.
Mengenang masa baktinya di klub, Solskjaer mengatakan: "Saya merasa terhormat menjadi manajer Manchester United, tetapi tentu saja itu tidak sama dengan bermain. Sebagai pemain, Anda hanya melakukan pekerjaan Anda. Tiba-tiba sekarang Anda adalah manajer, Anda adalah wajah semua orang. Anda memikirkan semua pendukung, pemain, segala sesuatu yang berkaitan dengan Manchester United."
"Tetapi tekanan itu adalah sebuah hak istimewa karena saya diizinkan untuk melakukan itu dan saya diizinkan untuk menghadapinya dengan cara saya sendiri. Dan itu karena memiliki staf yang hebat di sekitar kami, lingkungan di dalam dan di sekitar klub yang sangat positif. Namun pada akhirnya, tidak masalah jika Anda menikmati datang bekerja setiap hari, sesi latihan... Anda membutuhkan hasil dan sayangnya kami mengalami enam pekan yang sangat buruk dan itu terlalu lama di klub seperti Manchester United dan mereka melakukan perubahan, dan itu tidak apa-apa."
- AFP
Rekor Solskjaer sebagai manajer Man Utd
Solskjaer awalnya datang ke klub pada tahun 2021, dan menikmati kesuksesan yang cukup besar. Meskipun ia tidak memenangkan trofi, ia berhasil membawa klub dua kali finis di empat besar secara berturut-turut, menjadi manajer pertama yang melakukannya sejak era Sir Alex Ferguson. Ia juga membawa United ke final Liga Europa pada musim 2020/21, meskipun timnya kalah dari Villarreal melalui adu penalti. Ia sempat melatih Besiktas setelah masa jabatannya di United, tetapi pergi pada bulan Agustus setelah mereka dikalahkan di babak play-off Liga Konferensi Eropa.
Saat melatih klub Turki tersebut, ia mengakui bahwa ia terus memantau performa United, dan merasa kesulitan dengan hal itu.
Ia menambahkan: "Man United adalah keluarga saya dan akan selalu menjadi bagian dari saya. Dalam sepakbola, Anda tidak merasa kasihan pada siapa pun karena kita beruntung, benar-benar 100 persen beruntung bisa bekerja di klub seperti ini. Tapi bagi saya, sulit untuk menonton karena keluarga Anda yang sedang berjuang. Tidak pernah mudah di akhir pekan ketika Anda melihat klasemen."
Dukungan untuk Solskjaer
Para pengamat sering kali menyarankan Solskjaer sebagai calon potensial, dan Jamie O'Hara menyarankannya segera setelah Besiktas memecatnya dari posisinya.
Dia berkata: "Solskjaer bukanlah pilihan terburuk di dunia. Dia bisa datang, dia bisa menjadi manajer sementara, manajer interim, mengembalikan kepercayaan pemain. Mungkin bukan untuk jangka panjang, tetapi mereka perlu menyelesaikannya. Kita bisa melihat bahwa klub-klub sepakbola ini bisa sedikit berantakan. Maksud saya, Jose Mourinho telah meninggalkan Fenerbahce."
Pada bulan April, Teddy Sheringham juga menyerukan pengangkatannya, menambahkan: "Ole Gunnar Solskjaer merasa diperlakukan tidak adil ketika dipecat dan sekarang Manchester United masih mencari solusi untuk kembali ke jalur kemenangan."
"Dia pikir dia akan mengembalikan itu, tetapi manajemen tidak berpikir demikian. Melihat posisi mereka sekarang, situasi yang dialami Ole dan timnya tidak terlihat begitu buruk. Ke depannya, saya yakin dia akan sangat bersemangat jika terus berprestasi untuk mungkin kembali ke klub untuk periode kedua sebagai manajer."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya?
United akan dipimpin pelatih U-21 Darren Fletcher ketika menghadapi Burnley di Turf Moor pada lanjutan Liga Primer, Kamis (8/1) dini hari WIB. Sementara itu, manajemen Setan Merah akan terus bekerja untuk mencari pengganti Amorim.
Iklan