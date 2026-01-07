Ole Gunnar Solskjaer Kembali?! Eks Bos Manchester United Jadi KANDIDAT UTAMA Pengganti Ruben Amorim

Menurut The Athletic, Solskjaer telah menjadi 'kandidat utama' untuk mengisi posisi di Old Trafford. United berpisah dengan Amorim pada hari Senin dan sejak itu telah melakukan pembicaraan dengan calon manajer interim. Solskjaer adalah salah satu opsi yang dipertimbangkan, bersama dengan Ruud van Nistelrooy, yang sempat menjadi interim sebelum Amorim bergabung dengan klub pada tahun 2024 setelah Erik ten Hag dipecat. Solskjaer masih tinggal di Cheshire, dan akan lebih dari bersedia untuk mengisi kekosongan jika diminta.

Mengenang masa baktinya di klub, Solskjaer mengatakan: "Saya merasa terhormat menjadi manajer Manchester United, tetapi tentu saja itu tidak sama dengan bermain. Sebagai pemain, Anda hanya melakukan pekerjaan Anda. Tiba-tiba sekarang Anda adalah manajer, Anda adalah wajah semua orang. Anda memikirkan semua pendukung, pemain, segala sesuatu yang berkaitan dengan Manchester United."

"Tetapi tekanan itu adalah sebuah hak istimewa karena saya diizinkan untuk melakukan itu dan saya diizinkan untuk menghadapinya dengan cara saya sendiri. Dan itu karena memiliki staf yang hebat di sekitar kami, lingkungan di dalam dan di sekitar klub yang sangat positif. Namun pada akhirnya, tidak masalah jika Anda menikmati datang bekerja setiap hari, sesi latihan... Anda membutuhkan hasil dan sayangnya kami mengalami enam pekan yang sangat buruk dan itu terlalu lama di klub seperti Manchester United dan mereka melakukan perubahan, dan itu tidak apa-apa."