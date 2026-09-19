Ikon sepakbola Jepang Keisuke Honda memperpanjang karier luar biasanya yang melanglang buana dengan menjalani debut resminya untuk klub Singapore Premier League, FC Jurong. Gelandang berusia 40 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 dalam kemenangan 3-0 atas Hougang United di Stadion Jurong East.

Mengenakan jersey nomor empat khasnya, sang veteran masuk ke lapangan dengan sambutan meriah dari para pendukung tuan rumah.

Singapura menjadi negara ke-11 tempat Honda bermain secara profesional sepanjang karier gemilangnya.



