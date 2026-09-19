Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1014520231.jpgPressinphoto
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Odiseinya berlanjut!' - Keisuke Honda melakoni debut di negara ke-11 pada usia 40 tahun

S.League
K. Honda
FC Jurong

Ikon sepak bola Jepang Keisuke Honda melanjutkan karier keliling dunianya dengan menjalani debut di Singapore Premier League bersama FC Jurong pada usia 40 tahun. Masuk sebagai pemain pengganti di akhir laga, mantan bintang Piala Dunia itu menandai kiprahnya di negara ke-11.

  • Pengembaraan global berlanjut saat Honda melakoni debut pada usia 40 tahun

    Ikon sepakbola Jepang Keisuke Honda memperpanjang karier luar biasanya yang melanglang buana dengan menjalani debut resminya untuk klub Singapore Premier League, FC Jurong. Gelandang berusia 40 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 dalam kemenangan 3-0 atas Hougang United di Stadion Jurong East.

    Mengenakan jersey nomor empat khasnya, sang veteran masuk ke lapangan dengan sambutan meriah dari para pendukung tuan rumah.

    Singapura menjadi negara ke-11 tempat Honda bermain secara profesional sepanjang karier gemilangnya.


    • Iklan
  • FBL-AFF-CAM-LAOAFP

    Kehadirannya langsung terasa meski hanya tampil singkat di penghujung laga

    Menggantikan kompatriotnya, Yuma Tsuzurabara, di sisi kanan, Honda langsung memberi kesan instan meski waktunya di lapangan terbatas. Pada menit ke-87, pressing tanpa lelahnya memaksa kiper Hougang, Takahiro Koga, melakukan sapuan terburu-buru.

    Jauh di masa injury time, gelandang itu melepaskan umpan terobosan akurat untuk Mizuki Ando mencetak gol, tetapi upaya tersebut dianulir karena offside.

    Setelah memberi instruksi dari tepi lapangan pada laga pembuka, Honda membuktikan kesiapannya untuk berkontribusi langsung di atas lapangan.


  • Perjalanan luar biasa membentang lintas benua dan peran ganda

    Debut Honda di Singapura menandai babak terbaru dalam karier unik yang dimulai bersama klub J1 League, Nagoya Grampus. Perjalanannya mencakup kiprah di Belanda, Rusia, Italia, Meksiko, Australia, Brasil, Azerbaijan, Lithuania, dan Bhutan.

    Pada periode 2018 hingga 2023, pemain internasional dengan 90 caps itu juga menjabat sebagai general manager tim nasional Kamboja sambil tetap aktif bermain.

    Terbaru, ia membela klub Bhutan, Paro FC, pada 2024 sebelum meneken kontrak dengan FC Jurong untuk musim 2026–27.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-21857025.jpgAFLOSPORT

    Jurong bangun momentum dengan dua kemenangan beruntun

    Debut Honda menyempurnakan malam yang nyaman bagi FC Jurong, yang mengamankan kemenangan liga kedua mereka secara beruntun. Takuma Yamaguchi membuka skor sebelum Haziq Kamarudin dan pemain pengganti Ando memastikan tiga poin.

    Hougang mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah Zulqarnaen Suzliman diganjar kartu merah langsung.

    FC Jurong akan berusaha mempertahankan start sempurna mereka seiring Honda semakin menyatu dalam susunan skuad.