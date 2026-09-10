Oaktree menginginkan klub satelit untuk Inter: tiga opsi, investasi 25/40 juta

Terasa sudah berlalu sangat lama sejak dana investasi Oaktree meminjamkan 275 juta euro kepada keluarga Zhang - yang kesulitan dalam pengelolaan keuangan Inter pasca-Covid - dan pada praktiknya untuk pertama kalinya masuk ke dunia sepak bola. Saat itu, gagasan yang dinyatakan adalah sama sekali tidak ingin menjadi pemilik yang mengelola sebuah klub, namun seiring berjalannya waktu, dana asal Amerika Serikat itu tampaknya mulai menikmatinya.

Kini, seperti dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport, mereka bahkan sedang memikirkan untuk memperluas galaksi investasinya. Idenya adalah mendampingi Inter dengan satu klub "satelit" tambahan.



