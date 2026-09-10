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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Oaktree menginginkan klub satelit untuk Inter: tiga opsi, investasi 25/40 juta

Inter
Transfers
Liga Portugal
First National Division
Segunda Division

Dana asal Amerika itu ingin memperluas kepentingannya di dunia sepak bola dengan memperlebar galaksi klub yang dikendalikannya.

Terasa sudah berlalu sangat lama sejak dana investasi Oaktree meminjamkan 275 juta euro kepada keluarga Zhang - yang kesulitan dalam pengelolaan keuangan Inter pasca-Covid - dan pada praktiknya untuk pertama kalinya masuk ke dunia sepak bola. Saat itu, gagasan yang dinyatakan adalah sama sekali tidak ingin menjadi pemilik yang mengelola sebuah klub, namun seiring berjalannya waktu, dana asal Amerika Serikat itu tampaknya mulai menikmatinya.

Kini, seperti dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport, mereka bahkan sedang memikirkan untuk memperluas galaksi investasinya. Idenya adalah mendampingi Inter dengan satu klub "satelit" tambahan.


  • Seperti City dan Chelsea

    Konsep dasarnya, yang dipelajari para investor dana tersebut, adalah mendampingi Inter dengan sebuah klub di luar perbatasan Italia, dengan tujuan menambahkan satu tahap perkembangan lagi bagi para talenta mereka setelah sektor junior dan tim U-23, tetapi sebelum masuk ke tim utama Inter.

    Model rujukannya, dalam hal ini, terutama adalah yang ditunjukkan oleh Chelsea dengan grup BlueCo yang juga mengendalikan Strasbourg di Prancis, tetapi juga City Group, yang kebijakannya sudah berjalan begitu lama sehingga bisa mencakup jumlah klub yang jauh lebih banyak selain Manchester City termasuk misalnya juga Palermo.

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  • INVESTASI 25-40 JUTA

    Waktu untuk operasi ini harus singkat karena target dana tersebut adalah tiba pada bursa transfer musim panas mendatang dengan akuisisi yang sudah rampung.

    Di atas meja, dari AS telah datang anggaran investasi yang berkisar antara 25 hingga 40 juta euro, angka yang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk mengelola perpindahan kepemilikan di liga-liga yang bukan level teratas absolut.

  • Bonus juga untuk perekrutan pemain

    Saran yang datang dari area olahraga adalah mencoba menuntaskan kesepakatan untuk sebuah klub yang berkiprah di liga yang sangat formatif dan bisa memberi ruang besar untuk perkembangan talenta-talenta mereka sendiri.

    Selain itu, memanfaatkan liga dengan regulasi perekrutan yang berbeda dari Italia juga akan memudahkan pekerjaan orang-orang pasar transfer yang, sebagai contoh, bisa memanfaatkan klub satelit untuk merekrut pemain non-Uni Eropa (yang di Italia memiliki pembatasan sangat besar) atau untuk membantu mereka mendapatkan kewarganegaraan Uni Eropa dalam waktu singkat.

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  • Tiga opsi di atas meja

    Dalam hal ini, ada 3 liga yang sedang dipantau oleh dana tersebut, yaitu liga Portugal, liga Belgia (pengalaman Stankovic di Bruges cukup mengejutkan tahun lalu) dan juga Segunda Division (Serie B) dalam sepak bola Spanyol.



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