Yosua Arya dan Tom Maston

NXGN Weekly: Max Dowman & Rio Ngumoha Bersinar Di Liga Primer, 'Pedri Dari Meksiko' Gilberto Mora Terus Memukau

Setiap hari Rabu, GOAL memilih penampilan yang menonjol dan berita seputar bakat-bakat remaja terbaik di planet ini.

Di GOAL, kami ahli dalam menggali bakat-bakat remaja. Selama 10 tahun terakhir, kami telah menyusun daftar tahunan NXGN, yang menampilkan 50 pemain muda terbaik pria dan 25 pemain muda terbaik wanita di dunia. Pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Gianluigi Donnarumma, Lena Oberdorf, dan Linda Caicedo telah menjadi pemain terbaik dunia setelah sebelumnya memuncaki daftar NXGN tersebut, sementara Erling Haaland, Ousmane Dembele, Lauren James, dan Alyssa Thompson semuanya muncul jauh sebelum mereka menjadi nama-nama tenar di seluruh dunia.

Kami juga selalu mencari calon-calon bintang baru, dan seri profil mingguan kami mengulas secara mendalam apa yang mungkin terjadi di masa depan bagi para bintang masa depan. Namun, pada tahun 2025-2026, kami akan melanjutkan komitmen kami untuk meliput pesepakbola remaja terbaik di dunia dengan kolom NXGN Weekly kami yang baru. Setiap Rabu, kami akan mengulas berita-berita terbesar seputar pemain remaja dari seluruh dunia, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru tentang mereka yang akan menentukan perkembangan game ini dalam satu atau dua dekade mendatang.

Jadi, tanpa basa-basi lagi, berikut berita-berita NXGN yang perlu Anda ketahui pekan ini:

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Debut Dowman akhirnya tiba

    Pernahkah pesepakbola Inggris berusia 15 tahun seheboh Max Dowman? Jawabannya hampir pasti tidak, yang berarti tekanan pada gelandang Arsenal untuk tampil sebagai talenta generasi ini sangat ekstrem. Namun, berdasarkan bukti debutnya di tim utama yang kompetitif, Dowman mampu menghadapi semuanya dengan tenang.

    Keharusan Dowman menunggu hingga melakoni debutnya bersama The Gunners semata-mata karena masalah administrasi. Mikel Arteta siap memasukkan pemain muda ini ke dalam skuad musim lalu, tetapi karena Dowman awalnya terdaftar sebagai bagian dari skuad U-15 Arsenal di awal musim, aturan Liga Primer menganggapnya terlalu muda untuk bermain di level senior. Peraturan tersebut kemungkinan besar merampas kesempatan Dowman untuk memecahkan rekor rekan setimnya, Ethan Nwaneri, sebagai debutan termuda dalam sejarah divisi tersebut, tetapi ia menunjukkan saat melawan Leeds bahwa ia ingin mengejar waktu yang hilang sekarang karena ia bebas bermain di Emirates Stadium.

    Penampilan singkat Dowman selama 26 menit melawan Leeds penuh dengan aksi-aksi yang menjadikannya salah satu prospek paling cemerlang yang pernah dihasilkan Inggris, karena ia tanpa rasa takut berusaha menghadapi lawan-lawannya yang lebih mapan dengan memanfaatkan kecepatan dan kecepatan kakinya. Hal itu terlihat jelas ketika ia menerobos masuk ke kotak penalti dan memaksa Anton Stach melakukan pelanggaran yang menghasilkan penalti di masa injury time yang dieksekusi Viktor Gyokeres untuk melengkapi kemenangan 5-0.

    Dengan Bukayo Saka dan Martin Odegaard yang berpotensi absen, Dowman mungkin akan mendapatkan lebih banyak menit bermain daripada yang mungkin ia harapkan, bahkan setelah penampilan gemilangnya di pramusim. Namun, berdasarkan apa yang kita lihat meelawan Leeds, ia tampak lebih dari siap.

  • Rio menjadi penyelamat

    Dowman dan Arsenal akan bertandang ke Anfield pekan ini, di mana mereka akan berhadapan langsung dengan remaja lain yang secara dramatis memperkenalkan diri mereka ke Liga Primer dalam beberapa hari terakhir: Rio Ngumoha. Winger Liverpool ini diberi waktu tambahan sekitar enam menit untuk memberikan dampak melawan Newcastle, dan ia melakukannya!

    Gol kemenangan dramatis Ngumoha di menit ke-100 di St. James Park menunjukkan ketenangan yang ditunjukkan pemain berusia 16 tahun ini di tim utama. Seperti Dowman, ia menampilkan beberapa penampilan luar biasa di pramusim, terus-menerus menerobos pertahanan lawan sebelum memberikan penyelesaian akhir atau umpan mematikan. Di Tyneside, bola diberikan kepadanya untuk mencetak gol, tetapi Ngumoha tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa pada penampilan liga pertamanya untuk melepaskan tembakan ke sudut jauh gawang.

    Berkat pencapaiannya tersebut, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liverpool, sekaligus menjadi pemain berusia 16 tahun kedua, bersama Wayne Rooney, yang mencetak gol kemenangan di Liga Primer, dan pencetak gol termuda keempat dalam sejarah kompetisi tersebut. Betapa Chelsea pasti menyesali kepergiannya lebih dari setahun yang lalu...

  • Anak ajaib Australia dari Watford

    Di Championship, Watford memiliki wonderkid mereka sendiri yang memulai musim dengan performa impresif dan bertekad melupakan kekecewaan karena gagal menembus tim utama salah satu klub elite Eropa.

    Nestory Irankunda hanya menghabiskan satu musim di Bayern Munich setelah didatangkan dari Adelaide United musim panas tahun lalu, tetapi ia dengan cepat menjadi favorit penggemar di Vicarage Road dan semakin dikagumi penggemar setia The Hornets ketika ia membuka skor dengan tendangan bebas yang memukau melawan Swansea City.

    Irankunda menjadi terkenal karena gol-gol spektakulernya ketika pertama kali bersinar di A-League, dan ia meninggalkan Adelaide setelah mencetak 16 gol dan delapan assist dalam 61 pertandingan untuk tim utama – sebagian besar sebagai pemain pengganti. Meskipun ia tidak pernah benar-benar mendekati debutnya untuk Bayern sebelum menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Grasshoppers di Swiss, pengalaman tersebut tentu saja tidak menggoyahkan kepercayaan diri pemain berusia 19 tahun itu.

    Berbicara tentang bagaimana ia meyakinkan kapten klub Moussa Sissoko untuk membiarkannya menendang bola mati di Swansea.com Stadium, Irankunda berkata: "Moussa adalah kaptennya, jadi saya meminta izin kepadanya dan saya merasa percaya diri untuk mengambil tendangan bebas. Dia bertanya kepada saya beberapa kali, 'Kamu yakin bisa mengambil tendangan bebas?' Saya jawab, 'Ya, coba lihat cuplikan gol saya.' Setelah itu, saya langsung menendangnya ke sudut gawang."

    Jika Irankunda dapat terus menciptakan momen-momen ajaib seperti ini, maka hanya sedikit yang akan meragukan kemampuannya di masa mendatang.

  • Kai Rooney Manchester United 2025-26Getty Images

    Rooney Jr. membuat gebrakan di Man Utd

    Meskipun banyak kisah sukses anak-anak pesepakbola superstar yang menorehkan kisah sukses mereka sendiri dalam sejarah sepakbola, banyak pula yang mencoba tetapi gagal memenuhi harapan tinggi yang dibebankan kepada mereka karena ikatan keluarga. Posisi Kai Rooney di antara mereka masih belum pasti untuk saat ini, tetapi yang pasti, putra legenda Inggris dan Manchester United Wayne Rooney berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak ayahnya.

    Pemain berusia 15 tahun ini telah menjadi bagian dari akademi United selama lima tahun terakhir, dan musim ini ia dipromosikan ke skuad U-18 seiring dengan semakin dekatnya ia dipertimbangkan untuk masuk ke skuad senior. Tentu saja, Rooney harus menjalani setiap langkahnya tanpa terlalu berharap, tetapi setelah menjalani debutnya di tim U-18 pekan lalu dalam pertandingan pembuka musim mereka, ia melanjutkannya dengan gol pertamanya melawan Middlesbrough.

    Seorang penyerang yang dapat bermain di tengah maupun di sayap, gol Rooney - sebuah tendangan bola pantul yang terdefleksi setelah ia berputar di dalam kotak penalti - tidak istimewa dari segi kualitas, tetapi kepercayaan diri yang akan tumbuh dalam diri remaja tersebut seiring ia terus berusaha mendapatkan menit bermain lebih banyak di level baru ini niscaya akan sangat berharga.

    Meskipun Rooney hanya bermain sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan pembuka U-18 musim ini, mungkin prospek paling menarik di jajaran akademi saat ini adalah pemain inti yang mapan meskipun usianya setahun lebih muda dari rekan setimnya. JJ Gabriel mencetak dua gol dalam kemenangan atas Boro sehingga total golnya untuk U-18 menjadi lima gol dalam lima penampilan. Pemain berusia 14 tahun ini - yang dijuluki 'Kid Messi' oleh para pelatih di Manchester - tampaknya akan diberi kesempatan untuk berlatih bersama tim utama Ruben Amorim dalam beberapa pekan dan bulan mendatang.

    Jadi sementara Kai Rooney akan terus menjadi berita utama setiap kali ia bermain untuk tim muda United, mungkin Gabriel-lah yang memiliki peluang terbaik untuk meniru eksploitasi Wayne Rooney selama beberapa dekade berikutnya.

  • Mora bersinar lagi di Liga MX

    Pekan lalu, kami memberi tahu pembaca NXGN Weekly tentang aksi Gilberto Mora, remaja yang menggemparkan sepakbola Meksiko setelah memecahkan rekor Lamine Yamal sebagai pemain termuda yang pernah memenangkan trofi internasional utama, sekaligus menjadi starter untuk El Tri di Piala Emas. Kini, ia kembali bersinar.

    Gelandang Club Tijuana ini mencetak dua gol dalam hasil imbang 3-3 timnya melawan Chivas, sehingga total golnya kini menjadi lima gol dalam enam penampilan terakhir di semua kompetisi. Di usianya yang baru 16 tahun, Mora telah disamakan dengan Pedri di negaranya, dan meskipun ia cenderung bermain sedikit lebih melebar daripada maestro Barcelona tersebut, level bakatnya sangat mungkin menyamai pemain internasional Spanyol tersebut.

    Barca termasuk di antara klub-klub yang dikaitkan dengan Mora, meskipun ia baru akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan klub Eropa pada ulang tahunnya yang ke-18 di bulan Oktober 2026. Pada saat itu, diprediksi bahwa salah satu klub papan atas Liga Champions telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut pemain terbaik yang akan muncul di Meksiko selama beberapa dekade ke depan.

  • Sao Paulo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Remaja Brasil berikutnya yang menuju Eropa?

    Meskipun jalur bagi para remaja dari Liga MX ke klub-klub elite Eropa masih perlu dirumuskan, jalur antara tim-tim Serie A Brasil dan kandidat Liga Champions kini berjalan hampir tanpa henti, dengan Estevao Willian menjadi wonderkid terbaru yang melangkah dari wonderkid Amerika Selatan ke klub-klub yang memukau di seberang Atlantik, kali ini bersama Chelsea.

    Mungkin pemain muda berikutnya yang akan mengikuti jejak Estevao adalah penyerang Vasco da Gama, Rayan, yang mencetak gol kesepuluhnya di semua kompetisi sejak awal 2025 lewat golnya saat timnya kalah di tangan Corinthians. Meskipun Vasco sedang berjuang di dasar klasemen Brasilerao, Rayan telah menjadi bintang bagi mereka musim ini dan menolak untuk terpengaruh oleh laporan yang mengaitkannya dengan hampir semua klub top Eropa.

    Barcelona, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham termasuk di antara klub-klub yang dikabarkan tertarik pada pemain berusia 19 tahun ini, yang cenderung bermain di sisi kanan untuk Vasco, sementara Phillipe Coutinho beroperasi di sisi berlawanan. Keduanya tampil gemilang dalam kemenangan telak Vasco 6-0 atas Santos yang diperkuat Neymar baru-baru ini, dan Rayan memiliki peluang besar untuk meniru pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil tersebut dengan menorehkan prestasi di kancah Eropa.

  • Inter Miami CF v FC Porto: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Apakah Arab Saudi akan merekrut remaja terbaik Portugal?

    Karena ini adalah pekan terakhir bursa transfer, satu rumor yang menarik perhatian kami selama akhir pekan adalah bahwa juara Arab Saudi Al-Ittihad telah mengajukan tawaran sebesar €63 juta (£54,5 juta/$73,5 juta) untuk merekrut playmaker Porto, Rodrigo Mora. Pemain berusia 18 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di Eropa, setelah musim yang gemilang di 2024/25 yang membuatnya mencetak sepuluh gol liga hanya dalam 23 penampilan sebelum akhirnya dipanggil untuk pertama kalinya ke timnas senior Portugal untuk putaran final Nations League pada bulan Juni.

    Gelandang lincah dengan kemampuan menembus pertahanan lawan sebelum mencetak gol atau memberikan assist, Mora sebelumnya pernah dikaitkan dengan Paris Saint-Germain, Liverpool, dan Manchester United. Meskipun memiliki klausul pelepasan sebesar €70 juta (£60,6 juta/$82 juta), banyak yang memperkirakan remaja ini akan meninggalkan Estadio do Dragao dalam 12 bulan ke depan untuk bergabung dengan klub elit Eropa.

    Tawaran awal Al-Ittihad ditolak, dengan Porto bersikeras klausul pelepasan Mora harus dibayar penuh. Namun, raksasa Timur Tengah tersebut akan menunjukkan niatnya jika kesepakatan tercapai sebelum bursa transfer ditutup pada 2 September. Mora akan menjadi salah satu remaja termahal sepanjang masa, dan berpotensi membuka pintu bagi wonderkid berbakat lainnya untuk memilih Saudi Pro League daripada klub-klub terbesar Eropa jika ia sukses di Arab Saudi.

