NXGN Weekly: Max Dowman & Rio Ngumoha Bersinar Di Liga Primer, 'Pedri Dari Meksiko' Gilberto Mora Terus Memukau

Meskipun banyak kisah sukses anak-anak pesepakbola superstar yang menorehkan kisah sukses mereka sendiri dalam sejarah sepakbola, banyak pula yang mencoba tetapi gagal memenuhi harapan tinggi yang dibebankan kepada mereka karena ikatan keluarga. Posisi Kai Rooney di antara mereka masih belum pasti untuk saat ini, tetapi yang pasti, putra legenda Inggris dan Manchester United Wayne Rooney berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak ayahnya.

Pemain berusia 15 tahun ini telah menjadi bagian dari akademi United selama lima tahun terakhir, dan musim ini ia dipromosikan ke skuad U-18 seiring dengan semakin dekatnya ia dipertimbangkan untuk masuk ke skuad senior. Tentu saja, Rooney harus menjalani setiap langkahnya tanpa terlalu berharap, tetapi setelah menjalani debutnya di tim U-18 pekan lalu dalam pertandingan pembuka musim mereka, ia melanjutkannya dengan gol pertamanya melawan Middlesbrough.

Seorang penyerang yang dapat bermain di tengah maupun di sayap, gol Rooney - sebuah tendangan bola pantul yang terdefleksi setelah ia berputar di dalam kotak penalti - tidak istimewa dari segi kualitas, tetapi kepercayaan diri yang akan tumbuh dalam diri remaja tersebut seiring ia terus berusaha mendapatkan menit bermain lebih banyak di level baru ini niscaya akan sangat berharga.

Meskipun Rooney hanya bermain sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan pembuka U-18 musim ini, mungkin prospek paling menarik di jajaran akademi saat ini adalah pemain inti yang mapan meskipun usianya setahun lebih muda dari rekan setimnya. JJ Gabriel mencetak dua gol dalam kemenangan atas Boro sehingga total golnya untuk U-18 menjadi lima gol dalam lima penampilan. Pemain berusia 14 tahun ini - yang dijuluki 'Kid Messi' oleh para pelatih di Manchester - tampaknya akan diberi kesempatan untuk berlatih bersama tim utama Ruben Amorim dalam beberapa pekan dan bulan mendatang.

Jadi sementara Kai Rooney akan terus menjadi berita utama setiap kali ia bermain untuk tim muda United, mungkin Gabriel-lah yang memiliki peluang terbaik untuk meniru eksploitasi Wayne Rooney selama beberapa dekade berikutnya.