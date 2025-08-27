NXGN Weekly: Max Dowman & Rio Ngumoha Bersinar Di Liga Primer, 'Pedri Dari Meksiko' Gilberto Mora Terus Memukau

Di GOAL, kami ahli dalam menggali bakat-bakat remaja. Selama 10 tahun terakhir, kami telah menyusun daftar tahunan NXGN, yang menampilkan 50 pemain muda terbaik pria dan 25 pemain muda terbaik wanita di dunia. Pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Gianluigi Donnarumma, Lena Oberdorf, dan Linda Caicedo telah menjadi pemain terbaik dunia setelah sebelumnya memuncaki daftar NXGN tersebut, sementara Erling Haaland, Ousmane Dembele, Lauren James, dan Alyssa Thompson semuanya muncul jauh sebelum mereka menjadi nama-nama tenar di seluruh dunia.
Kami juga selalu mencari calon-calon bintang baru, dan seri profil mingguan kami mengulas secara mendalam apa yang mungkin terjadi di masa depan bagi para bintang masa depan. Namun, pada tahun 2025-2026, kami akan melanjutkan komitmen kami untuk meliput pesepakbola remaja terbaik di dunia dengan kolom NXGN Weekly kami yang baru. Setiap Rabu, kami akan mengulas berita-berita terbesar seputar pemain remaja dari seluruh dunia, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru tentang mereka yang akan menentukan perkembangan game ini dalam satu atau dua dekade mendatang.
Jadi, tanpa basa-basi lagi, berikut berita-berita NXGN yang perlu Anda ketahui pekan ini: