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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Nuno Espirito Santo mendesak West Ham memperbaiki kesalahan di lini belakang jelang derbi melawan Millwall

Millwall vs West Ham United
N. Espirito Santo
Millwall
West Ham United
Championship

Nuno Espirito Santo memperingatkan West Ham United agar menghilangkan kesalahan di lini belakang menjelang derby krusial hari Sabtu melawan Millwall. Setelah kalah 3-2 dari Fulham di Carabao Cup, sang manajer menegaskan tidak ada waktu untuk larut dalam kekecewaan saat pemuncak klasemen Championship itu bersiap bertandang ke The Den.

  • Nuno menuntut fokus jelang derby London sengit

    Manajer West Ham United Nuno Espirito Santo menyerukan perbaikan di lini pertahanan secara segera saat timnya mengalihkan fokus ke derby panas melawan Millwall pada Sabtu. Pemuncak klasemen Championship itu melihat langkah mereka di Carabao Cup berakhir pada Selasa malam setelah kalah tipis 3-2 di kandang dari Fulham.

    Gol dari rekrutan musim panas Morato dan Pablo membuat West Ham dua kali menyamakan kedudukan sebelum Oscar Bobb mencetak gol penentu kemenangan bagi tim tamu pada menit ke-77.

    Nuno menegaskan para pemainnya harus menghilangkan kelengahan di lini belakang jelang perjalanan mereka ke London Tenggara.

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  • imago-sport-1083368837.jpgMartin Dalton

    Manajer mendesak skuad untuk melupakan kekecewaan di ajang piala

    Berbicara setelah pertandingan, Nuno mengungkapkan kesedihannya atas hasil tersebut, tetapi memuji usaha para pemainnya dan dukungan dari publik tuan rumah. Meski puas dengan performa menyerang timnya, ia menegaskan bahwa kesalahan individu dalam bertahan membuat mereka gagal melaju.

    Sang manajer menegaskan bahwa skuadnya tidak boleh larut dalam kemunduran ini, dengan laga berisiko tinggi sudah menanti.

    "Saya merasa sedih karena usaha yang diberikan anak-anak sangat besar, tetapi kami melakukan kesalahan dan kami dihukum," kata Nuno. "Ada perbaikan yang harus dilakukan dalam bertahan, tetapi tidak ada waktu untuk bersedih. Kami harus fokus pada Sabtu, ini pekan yang sangat besar bagi kami."

  • Rival bersiap untuk pertemuan pertama sejak 2012

    Laga akhir pekan di The Den menandai pertemuan kompetitif pertama antara West Ham dan Millwall sejak Februari 2012, ketika West Ham meraih kemenangan 2-1. Banyak hal telah berubah sejak pertemuan itu, yang menampilkan Harry Kane sebagai pemain pengganti Millwall dan Gary O'Neil di bangku cadangan West Ham.

    Sementara West Ham berada di puncak klasemen Championship dan mengincar segera kembali ke Premier League, Millwall mencari titik balik setelah kalah empat kali dalam enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

    Millwall tetap hanya terpaut empat poin dari puncak meski sedang melalui rangkaian tanpa kemenangan baru-baru ini.

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  • imago-sport-1083361209.jpgMartin Dalton

    West Ham United berusaha mempertahankan posisi puncak

    Dengan manajer Fulham Alvaro Arbeloa merayakan kemenangan tandang pertamanya sebagai pelatih, West Ham harus segera bangkit untuk kembali beraksi di liga. Pasukan Nuno bertekad mempertahankan keunggulan mereka di puncak klasemen.

    Sang manajer berharap timnya bisa menyamai intensitas yang dibutuhkan dalam salah satu rivalitas paling sengit di sepakbola Inggris.

    West Ham berupaya menyalurkan performa menyerang mereka untuk meraih tiga poin penting di The Den.

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