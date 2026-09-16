Manajer West Ham United Nuno Espirito Santo menyerukan perbaikan di lini pertahanan secara segera saat timnya mengalihkan fokus ke derby panas melawan Millwall pada Sabtu. Pemuncak klasemen Championship itu melihat langkah mereka di Carabao Cup berakhir pada Selasa malam setelah kalah tipis 3-2 di kandang dari Fulham.

Gol dari rekrutan musim panas Morato dan Pablo membuat West Ham dua kali menyamakan kedudukan sebelum Oscar Bobb mencetak gol penentu kemenangan bagi tim tamu pada menit ke-77.

Nuno menegaskan para pemainnya harus menghilangkan kelengahan di lini belakang jelang perjalanan mereka ke London Tenggara.