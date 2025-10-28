Nova Arianto Lega Timnas Indonesia U-17 Dapat Uji Coba Berkualitas

Pelatih berusia 45 tahun itu menilai uji coba selama berada di UEA sangat berharga bagi anak asuhnya. Apalagi lawan yang mereka hadapi juga merupakan peserta Piala Dunia U-17 2025.

“Saya bersyukur uji coba kami sebelum masuk ke Piala Dunia mendapatkan lawan-lawan yang saya bilang sangat berkualitas ya. Bukan hanya berkualitas secara permainan, tetapi secara postur, secara kecepatan ini yang memang kita cari,” jelas Nova dikutip laman Antara.

“Saya harap pemain bisa terus melakukan introspeksi karena sekali lagi kita hanya satu minggu menuju Piala Dunia dan saya minta pemain lebih fokus agar kita bisa apa yang menjadi tujuan kita mendapat poin di pertandingan pertama semoga berhasil.”