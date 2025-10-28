AFC
Nova Arianto Lega Timnas Indonesia U-17 Dapat Uji Coba Berkualitas
Timnas U-17 bersiap menghadapi Piala Dunia
Piala Dunia U-17 2025 tinggal menyisakan satu pekan. Pelatih timnas Indonesia U-17 Nova Arianto meminta para pemain supaya lebih fokus dan introspeksi diri selama menjalani persiapan menghadapi event tersebut. Nova berharap hal ini akan membuat pemain lebih siap untuk menghadapi laga pertama Grup H melawan Zambia, Selasa (4/11) malam WIB, sehingga mereka dapat meraih poin perdana yang bisa menjadi modal ke laga berikutnya.
Dua laga uji coba di UEA tanpa kemenangan
Timnas U-17 saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Uni Emirat Arab (UEA), dan mengagendakan tiga pertandingan uji coba melaan sesama peserta Piala Dunia U-17. Dalam dua uji coba sebelumnya, timnas U-17 dikalahkan Paraguay dengan skor 2-1, dan selanjutnya bermain imbang tanpa gol melawan Pantai Gading. Timnas U-17 akan melakoni uji coba terakhir melawan Panama. Federasi sepabola Panama (Fepafut) menyebutkan laga itu berlangsung, Kamis (30/10). Ini merupakan pertemuan kedua dengan Panama setelah dalam pertandingan fase grup Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia bermain imbang 1-1.
Nova bersyukur uji coba mendapatkan lawan sepadan
Pelatih berusia 45 tahun itu menilai uji coba selama berada di UEA sangat berharga bagi anak asuhnya. Apalagi lawan yang mereka hadapi juga merupakan peserta Piala Dunia U-17 2025.
“Saya bersyukur uji coba kami sebelum masuk ke Piala Dunia mendapatkan lawan-lawan yang saya bilang sangat berkualitas ya. Bukan hanya berkualitas secara permainan, tetapi secara postur, secara kecepatan ini yang memang kita cari,” jelas Nova dikutip laman Antara.
“Saya harap pemain bisa terus melakukan introspeksi karena sekali lagi kita hanya satu minggu menuju Piala Dunia dan saya minta pemain lebih fokus agar kita bisa apa yang menjadi tujuan kita mendapat poin di pertandingan pertama semoga berhasil.”
PSSI berharap pemain mendapat pengalaman
Anggota komite eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga tidak mempermasalahkan hasil uji coba timnas U-17. Dia berharap pemain mendapatkan pengalaman berharga sebelum mereka bertarung di ajang sesungguhnya.
“Soal kalah, namanya uji coba, enggak apa-apa. Semoga mereka dapat pengalaman yang berharga selama uji coba. Mereka punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Walaupun nantinya lawan Brasil, mereka akan bisa berbicara, karena lawan-lawan kuat sudah pernah mereka jajal. Ini bagus bagi coach Nova dan bagi pemain U-17,” ucap Arya.
