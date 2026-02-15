Getty
Nottingham Forest menunjuk manajer keempat musim ini dalam upaya untuk menghindari degradasi dari Premier League
Pereira menjadi manajer keempat Forest untuk musim 2025-26.
Dyche, yang memimpin 25 pertandingan dalam 114 hari, dipecat pada 12 Februari setelah hasil imbang 0-0 melawan Wolves yang berada di dasar klasemen, yang disertai dengan sorakan protes dari tribun penonton.
Forest, yang menjalani musim yang penuh gejolak, kini kembali terjebak dalam pertarungan degradasi. Pereira berhasil menyelamatkan Wolves dari zona degradasi saat mengambil alih kendali di Molineux pada Desember 2024, dan kini manajer asal Portugal itu ditugaskan untuk mengulangi prestasi tersebut.
Pereira menandatangani kontrak berdurasi 18 bulan di City Ground.
Forest telah mengumumkan bahwa Pereira, yang memiliki pengalaman sebelumnya bekerja bersama pemilik Liverpool yang misterius, Evangelos Marinakis, di klub besar Yunani Olympiacos, telah menandatangani kontrak selama 18 bulan hingga musim panas 2027.
Pernyataan di situs web resmi klub berbunyi: “Pereira memulai karir manajerialnya di tanah airnya, Portugal, pada tahun 2002. Setelah mengumpulkan pengalaman luas di seluruh negeri, ia mengambil alih Porto pada 2011, di mana masa jabatannya yang sangat sukses selama dua tahun membawanya memimpin klub meraih gelar liga berturut-turut. Setelah menghabiskan waktu di Al Ahli di Arab Saudi, Pereira kemudian pindah ke Olympiacos pada Januari 2015 dan berhasil meraih gelar ganda bersama tim Piraeus.
“Selain pengalamannya yang luas di level tertinggi di seluruh dunia, Pereira juga pernah melatih Fenerbahçe di Turki dan klub Liga Super China Shanghai SIPG, membawa klub tersebut meraih gelar liga pertamanya dalam musim debutnya, sebelum kemudian memenangkan Piala Super China. Ia juga pernah memimpin klub-klub Brasil Corinthians dan Flamengo.
“Terbaru, ia menjadi Pelatih Kepala klub Premier League Wolves. Mengambil alih klub yang berada di zona degradasi, Pereira memimpin mereka meraih enam kemenangan berturut-turut yang membantu mereka lolos dari degradasi pada musim 2024-25. Ini adalah rekor kemenangan terpanjang oleh tim mana pun di kasta tertinggi musim lalu, dalam musim yang juga melihat Wolves mencetak rekor gol terbanyak klub di Premier League.”
The Reds menambahkan tentang manajer barunya: “Ia akan didampingi oleh staf pelatih Filipe Jorge Monteiro Almeida (Asisten Pelatih), Luis Miguel Moreira Da Silva (Asisten Pelatih), Bruno Filipe Araujo De Moura (Kepala Kinerja Fisik dan Analisis Lawan), dan Pedro Simao Capela Silva Lopes (Analis Lawan).”
Bisnis berisiko: Apakah Forest telah membuat keputusan yang tepat?
Pertanyaan telah diajukan mengenai apakah kebijakan pergantian manajer yang sering berganti di departemen manajemen Forest akan pada akhirnya membuat mereka kehilangan status di kasta tertinggi, dengan mantan pemain internasional Inggris Peter Crouch mengatakan kepada TNT Sports bahwa "Reds yang mudah terpicu" adalah klub yang berada dalam "kekacauan" dan tampaknya menekan tombol "bunuh diri".
Mantan bintang Inggris lainnya, Gary Lineker, mengatakan kepada podcast The Rest Is Football - dengan para pemain dilaporkan bertemu dengan Marinakis sebelum Dyche dipecat: "Jelas Nuno bermain dengan gaya serangan balik, Ange bermain sangat agresif di lini depan; lalu dia kembali ke gaya Sean Dyche - para pemain akan berpikir 'Apa? Siapa yang akan datang selanjutnya?!' Vitor Pereira kadang-kadang bermain dengan tekanan tinggi untuk Wolves, jadi saya maksudkan, apakah mereka akan berubah lagi?
“Dan kemudian Anda akan menyalahkan para pemain - menurut saya, jika para pemain memiliki keberanian dalam rapat komite dan mengatakan kepadanya 'tunggu sebentar, kawan, Anda perlu memutuskan gaya sepak bola apa yang sebenarnya ingin Anda mainkan' daripada terus-menerus mengubahnya dan bolak-balik 14 kali - saya tidak tahu, saya berlebihan.”
Ujian pertama: Jadwal pertandingan Forest yang akan datang
Pendukung Forest, bagaimanapun, telah bosan dengan gaya sepak bola yang monoton dari Dyche, sementara para pemain senior dilaporkan telah mengutarakan kekhawatiran mereka terkait sesi latihan yang melelahkan yang membuat mereka masuk ke pertandingan dalam kondisi lelah.
Pereira diminta untuk menstabilkan tim dan memastikan semua orang bekerja sama menuju tujuan yang sama. Ia akan menghadapi ujian berat di lima pertandingan pertamanya sebagai pelatih, termasuk laga playoff babak gugur Liga Europa dua leg melawan Fenerbahce dan pertandingan Liga Premier melawan Liverpool, Brighton, dan Manchester City.
