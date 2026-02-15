Nottingham Forest menunjuk manajer keempat musim ini dalam upaya untuk menghindari degradasi dari Premier League

Forest telah mengumumkan bahwa Pereira, yang memiliki pengalaman sebelumnya bekerja bersama pemilik Liverpool yang misterius, Evangelos Marinakis, di klub besar Yunani Olympiacos, telah menandatangani kontrak selama 18 bulan hingga musim panas 2027.

Pernyataan di situs web resmi klub berbunyi: “Pereira memulai karir manajerialnya di tanah airnya, Portugal, pada tahun 2002. Setelah mengumpulkan pengalaman luas di seluruh negeri, ia mengambil alih Porto pada 2011, di mana masa jabatannya yang sangat sukses selama dua tahun membawanya memimpin klub meraih gelar liga berturut-turut. Setelah menghabiskan waktu di Al Ahli di Arab Saudi, Pereira kemudian pindah ke Olympiacos pada Januari 2015 dan berhasil meraih gelar ganda bersama tim Piraeus.

“Selain pengalamannya yang luas di level tertinggi di seluruh dunia, Pereira juga pernah melatih Fenerbahçe di Turki dan klub Liga Super China Shanghai SIPG, membawa klub tersebut meraih gelar liga pertamanya dalam musim debutnya, sebelum kemudian memenangkan Piala Super China. Ia juga pernah memimpin klub-klub Brasil Corinthians dan Flamengo.

“Terbaru, ia menjadi Pelatih Kepala klub Premier League Wolves. Mengambil alih klub yang berada di zona degradasi, Pereira memimpin mereka meraih enam kemenangan berturut-turut yang membantu mereka lolos dari degradasi pada musim 2024-25. Ini adalah rekor kemenangan terpanjang oleh tim mana pun di kasta tertinggi musim lalu, dalam musim yang juga melihat Wolves mencetak rekor gol terbanyak klub di Premier League.”

The Reds menambahkan tentang manajer barunya: “Ia akan didampingi oleh staf pelatih Filipe Jorge Monteiro Almeida (Asisten Pelatih), Luis Miguel Moreira Da Silva (Asisten Pelatih), Bruno Filipe Araujo De Moura (Kepala Kinerja Fisik dan Analisis Lawan), dan Pedro Simao Capela Silva Lopes (Analis Lawan).”