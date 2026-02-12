Nottingham Forest mendekati penunjukan pengganti Sean Dyche sebagai manajer, dengan klub siap menunjuk manajer keempat mereka musim ini

Forest tidak membuang-buang basa-basi dengan Dyche, mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Nottingham Forest Football Club dapat mengonfirmasi bahwa Sean Dyche telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sean dan stafnya atas usaha mereka selama berada di klub ini, dan kami mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka. Kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut pada saat ini."

Dyche mungkin terkejut, mengingat catatan programnya menekankan bahwa klub membutuhkan dukungan penuh dari para penggemar; Forest sebenarnya hanya kalah satu kali dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk hasil imbang 0-0 melawan pemimpin klasemen Arsenal.

Dia menulis: "Jumat lalu di Leeds United adalah malam yang sulit dan kami perlu memastikan kami belajar darinya dengan cepat. Kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang sulit dan kami akan menghadapi momen-momen sulit selama 90 menit, tetapi kami kebobolan gol-gol buruk pada saat-saat krusial yang akhirnya merugikan kami.

"Kami tidak terbawa suasana saat meraih hasil bagus, dan hal yang sama berlaku setelah penampilan yang mengecewakan. Ini tentang terus bekerja keras, belajar, dan berusaha menjadi lebih baik saat kami bermain lagi.

"Beruntung, kami tidak perlu menunggu terlalu lama untuk kembali beraksi. Saya tahu semua dari kami, para pemain, staf, dan kalian para pendukung, bertekad untuk melihat reaksi malam ini. Niat kami adalah bermain dengan intensitas, berjuang untuk setiap bola, dan membuat malam ini menjadi sangat sulit bagi lawan.

"Tim akan, seperti biasa, mendapat manfaat dari dukungan kalian di bawah sorotan lampu di City Ground. Mari kita buat ini menjadi pertandingan yang bagus."