Nottingham Forest mendekati penunjukan pengganti Sean Dyche sebagai manajer, dengan klub siap menunjuk manajer keempat mereka musim ini
Forest akan menunjuk pengganti Dyche.
Menurut BBC Sport, Forest akan menunjuk Pereira sebagai manajer permanen keempat mereka musim ini, dalam upaya menghindari degradasi setelah hasil imbang 0-0 melawan Wolves, yang tetap terpuruk di dasar klasemen liga. Klub ini sejauh ini telah dikelola oleh Nuno Espirito Santo, yang kini berada di West Ham United, Ange Postecoglou, dan Dyche, dengan Pereira kini siap melengkapi kuartet tersebut. BBC melaporkan bahwa Pereira dengan cepat menjadi pilihan utama pemilik klub Evangelos Marinakis, yang sebelumnya mempekerjakan pelatih asal Portugal itu di Olympiacos di Yunani.
Pereira berhasil mempertahankan Wolves di Premier League musim lalu, namun mereka hanya mengumpulkan dua poin dari 10 pertandingan pertama musim ini, dan ia kemudian dipecat dari klub Molineux.
Pernyataan singkat Forest
Forest tidak membuang-buang basa-basi dengan Dyche, mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Nottingham Forest Football Club dapat mengonfirmasi bahwa Sean Dyche telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala.
"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sean dan stafnya atas usaha mereka selama berada di klub ini, dan kami mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka. Kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut pada saat ini."
Dyche mungkin terkejut, mengingat catatan programnya menekankan bahwa klub membutuhkan dukungan penuh dari para penggemar; Forest sebenarnya hanya kalah satu kali dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk hasil imbang 0-0 melawan pemimpin klasemen Arsenal.
Dia menulis: "Jumat lalu di Leeds United adalah malam yang sulit dan kami perlu memastikan kami belajar darinya dengan cepat. Kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang sulit dan kami akan menghadapi momen-momen sulit selama 90 menit, tetapi kami kebobolan gol-gol buruk pada saat-saat krusial yang akhirnya merugikan kami.
"Kami tidak terbawa suasana saat meraih hasil bagus, dan hal yang sama berlaku setelah penampilan yang mengecewakan. Ini tentang terus bekerja keras, belajar, dan berusaha menjadi lebih baik saat kami bermain lagi.
"Beruntung, kami tidak perlu menunggu terlalu lama untuk kembali beraksi. Saya tahu semua dari kami, para pemain, staf, dan kalian para pendukung, bertekad untuk melihat reaksi malam ini. Niat kami adalah bermain dengan intensitas, berjuang untuk setiap bola, dan membuat malam ini menjadi sangat sulit bagi lawan.
"Tim akan, seperti biasa, mendapat manfaat dari dukungan kalian di bawah sorotan lampu di City Ground. Mari kita buat ini menjadi pertandingan yang bagus."
Apakah Hutan akan bertahan?
Forest kini unggul tiga poin dari West Ham yang sedang bangkit, meskipun mereka juga menghadapi tantangan Liga Europa, karena mereka akan menghadapi Fenerbahce dalam babak playoff dua leg, sebelum memulai pertandingan Liga Premier mereka di bawah manajer baru dengan laga melawan Liverpool.
Dyche menanggapi "kebohongan" setelah hasil imbang melawan Wolves, mengatakan: "Kebohongan mungkin merupakan cerminan dari modernisasi dalam sepak bola dan cara di mana hal itu berubah. Saya tidak membelanya, saya hanya mengatakan itu adalah bagian dari kehidupan, kehidupan sedang berubah.
"Cara sepak bola, tuntutan semakin tinggi dan tinggi. Kami kalah satu dari enam, dan jika kami berada di tengah klasemen dan semua orang mengatakan itu adalah performa yang baik, karena kami tidak mengalahkan Wolves, semua orang mengatakan saya harus pergi. Ini hanya manajemen modern, ini cara kerjanya sekarang, tuntutan berubah dengan cepat."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pereira berharap dapat segera membangkitkan Forest agar dapat segera bangkit dan keluar dari masalah, karena degradasi akan menjadi bencana bagi keuangan dan struktur keseluruhan klub.
