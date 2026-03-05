Nottingham Forest meminta Edu Gaspar untuk menjauhi stadion dan lapangan latihan, sementara mantan kepala Arsenal semakin dekat dengan keputusannya untuk hengkang

Pintu putar di ruang ganti telah membuat banyak orang bingung, termasuk Dyche, yang dipecat setelah hanya 114 hari. Dalam podcast The Football Boardroom, Dyche mengungkapkan kekecewaannya: "Saat itu, performa tim kami berada di peringkat kesembilan di Premier League. Data dan fakta jelas terlihat. Berdasarkan catatan saya, dari saat kami tiba hingga saat kami berakhir, kami akan berada di peringkat ke-12 di Premier League."

Dyche menyimpulkan: "Jadi, berdasarkan data dan analisis faktual, saya tidak bisa memahami keputusan-keputusan yang diambil. Tapi sepak bola sedang berubah, dan kita menyaksikannya."