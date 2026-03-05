Getty
Nottingham Forest meminta Edu Gaspar untuk menjauhi stadion dan lapangan latihan, sementara mantan kepala Arsenal semakin dekat dengan keputusannya untuk hengkang
Ketidakhadiran yang mencolok di tribun penonton
Kehadiran yang dipaksakan ini semakin mencolok bagi para penggemar dan pakar, menandakan akhir yang pasti dari pengaruhnya. Seperti dilaporkan oleh The Telegraph, Edu tidak hadir dalam pertandingan imbang 2-2 Forest melawan Manchester City pada Rabu malam, menandai pertandingan ketiga berturut-turut yang dilewatkan oleh pemain Brasil tersebut. Ketidakhadirannya yang terus-menerus dan tanpa penjelasan dari tribun direksi hanya semakin memperkuat spekulasi mengenai keretakan total dan tak terperbaiki dalam hubungan profesionalnya dengan hierarki Forest dan pemilik klub, Evangelos Marinakis.
Masa jabatan yang sulit di City Ground
Meskipun ditugaskan untuk mengawasi perekrutan dan strategi, masa jabatan Edu ditandai dengan ketidakstabilan. Sejak Juli, klub telah berganti empat manajer - dengan Sean Dyche menjadi yang terbaru yang dipecat pada 12 Februari - dan mengawasi pengeluaran besar-besaran sebesar £200 juta yang hingga kini belum membuahkan hasil. Faktor utama dalam perselisihan ini diyakini adalah ketegangan antara Edu dan mantan manajer Nuno Espírito Santo, yang berkontribusi pada pemecatan Nuno pada September.
Dyche angkat bicara soal kekacauan di Forest
Pintu putar di ruang ganti telah membuat banyak orang bingung, termasuk Dyche, yang dipecat setelah hanya 114 hari. Dalam podcast The Football Boardroom, Dyche mengungkapkan kekecewaannya: "Saat itu, performa tim kami berada di peringkat kesembilan di Premier League. Data dan fakta jelas terlihat. Berdasarkan catatan saya, dari saat kami tiba hingga saat kami berakhir, kami akan berada di peringkat ke-12 di Premier League."
Dyche menyimpulkan: "Jadi, berdasarkan data dan analisis faktual, saya tidak bisa memahami keputusan-keputusan yang diambil. Tapi sepak bola sedang berubah, dan kita menyaksikannya."
Survival menjadi prioritas utama bagi Pereira.
Meskipun Forest menyatakan bahwa Edu tetap bekerja seperti biasa, instruksi untuk tetap menjauh menyiratkan bahwa keputusan akhir akan segera diambil. Dengan mantan manajer Wolves, Vitor Pereira, kini memegang kendali tim utama, skuad harus fokus pada perjuangan keras untuk bertahan, saat ini berada di peringkat ke-17 di klasemen Premier League dan hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol.
