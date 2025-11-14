Getty
Norwegia Di Ambang Lolos Ke Piala Dunia, Erling Haaland Rayakan Kemenangan Dengan Pesan Burger Keju Dalam Jumlah Besar!
Norwegia semakin dekat dengan penampilan pertama di Piala Dunia sejak 1998
Norwegia semakin dekat dengan tempat di Piala Dunia musim panas mendatang. Mereka belum tampil di turnamen ini sejak 1998 - hanya membuat satu Kejuaraan Eropa sejak saat itu. Rentetan kering pada turnamen besar tersebut akan segera berakhir.
Haaland telah memainkan peran utama dalam membawa negaranya menuju ajang utama FIFA. Penyerang berusia 25 tahun ini terus mempertahankan standar individual yang luar biasa, dengan sedikit lawan yang mampu menandinginya selama musim 2025/26.
Haaland mencapai 30 gol dalam 19 penampilan
Brace lain dicetak untuk Norwegia saat mereka menundukkan Estonia 4-1 dalam pertandingan kualifikasi terbaru mereka. Dua gol mematikan itu telah membawa Haaland ke 30 gol untuk kampanye ini dalam 19 pertandingan untuk klub dan negara.
Dia mencatatkan lima gol dalam kemenangan 11-1 atas Moldova pada bulan September, sebelum mencetak hat-trick melawan Israel pada bulan Oktober. Haaland juga mencetak 19 gol untuk City dalam 11 penampilan - dengan 14 dari gol tersebut datang dalam aksi Liga Premier.
Haaland telah mencapai banyak hal di tingkat klub - dengan kejayaan Liga Champions sebagai bagian dari kemenangan Treble bersama City pada 2022/23 - namun telah menunggu sesuatu untuk dirayakan di panggung internasional.
Kecuali ada kemunduran mengagetkan melawan Italia pada hari Minggu, Haaland kini sedang menghitung mundur hari hingga tampil di final Piala Dunia. Para penggemar menyanyikan “Norwegia akan pergi ke Piala Dunia” sepanjang kemenangan nyaman mereka atas Estonia.
Perayaan makanan cepat saji: Haaland memesan tumpukan burger besar
Setelah kontes tersebut berakhir, Haaland memutuskan untuk mengunjungi sebuah restoran lokal. Dia dikatakan telah memesan 60-70 cheeseburger, dengan kamera - termasuk timnya sendiri yang terus memproduksi konten untuk saluran YouTube-nya - menangkapnya membawa beberapa kantong makanan cepat saji kembali ke kamp Norwegia.
Sande Berge, yang juga bermain sepak bola di Inggris untuk Fulham, mengatakan kepada VG ketika diberitahu tentang perayaan burger Haaland: "Itu adalah penampilan yang kuat dari kapten." Pelatih tim nasional Stale Solbakken berkata: "Ya, itulah yang terjadi malam ini."
Penggemar Norwegia mematuhi panggilan untuk tidak masuk ke lapangan pada akhir pertemuan yang menegangkan dengan Estonia, memungkinkan para pemain dan pendukung merayakan bersama saat konfeti turun di atas lapangan permainan.
Nils Johan Semb percaya bahwa Norwegia dapat bersaing di Piala Dunia 2026, dengan cukup bakat yang mereka miliki untuk menunjukkan bahwa dampak positif dapat dibuat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dia berkata: "Kita telah menembus sebuah penghalang. Sangat penting bahwa generasi bagus ini yang telah melakukannya. Ada begitu banyak kualitas dalam tim."
Rekor gol Lewandowski dalam pandangan Haaland yang produktif
Haaland telah diakui di tanah airnya sebagai "pemain sepak bola terbaik di dunia saat ini". Dia saat ini dianggap "sepenuhnya tak terbendung", dengan hasil golnya yang mengesankan membuatnya terus tersorot.
Norwegia masih memiliki gelandang Arsenal Odegaard yang akan kembali bergabung, setelah dia pulih dari serangkaian cedera yang tidak menguntungkan, dengan pembuat permainan yang cerdas siap mengambil ban kapten dari Haaland.
Tim asuhan Solbakken dijadwalkan bertanding di San Siro di Milan pada hari Minggu melawan Italia. Dengan poin maksimum diambil dari tujuh pertandingan sejauh ini, hanya kekalahan terbesar yang akan membuat Norwegia tergelincir ke posisi play-off. Selisih gol mereka saat ini 17 lebih baik dari Azzurri.
Haaland bisa membuat lebih banyak sejarah, atau setidaknya menyamai catatan lain dalam buku rekor, ketika berhadapan dengan lawan dari Italia. Dia telah mencatatkan 14 gol dalam upaya kualifikasi Norwegia. Perolehan terbesar dalam satu kampanye adalah 16, dengan penyerang Polandia yang produktif Robert Lewandowski mencapai prestasi tersebut dalam perjalanan ke final 2018.
