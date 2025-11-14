Norwegia Di Ambang Lolos Ke Piala Dunia, Erling Haaland Rayakan Kemenangan Dengan Pesan Burger Keju Dalam Jumlah Besar!

Brace lain dicetak untuk Norwegia saat mereka menundukkan Estonia 4-1 dalam pertandingan kualifikasi terbaru mereka. Dua gol mematikan itu telah membawa Haaland ke 30 gol untuk kampanye ini dalam 19 pertandingan untuk klub dan negara.

Dia mencatatkan lima gol dalam kemenangan 11-1 atas Moldova pada bulan September, sebelum mencetak hat-trick melawan Israel pada bulan Oktober. Haaland juga mencetak 19 gol untuk City dalam 11 penampilan - dengan 14 dari gol tersebut datang dalam aksi Liga Premier.

Haaland telah mencapai banyak hal di tingkat klub - dengan kejayaan Liga Champions sebagai bagian dari kemenangan Treble bersama City pada 2022/23 - namun telah menunggu sesuatu untuk dirayakan di panggung internasional.

Kecuali ada kemunduran mengagetkan melawan Italia pada hari Minggu, Haaland kini sedang menghitung mundur hari hingga tampil di final Piala Dunia. Para penggemar menyanyikan “Norwegia akan pergi ke Piala Dunia” sepanjang kemenangan nyaman mereka atas Estonia.

