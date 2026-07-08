Norwegia dilanda wabah virus: waspada menjelang pertandingan melawan Inggris

Menjelang pertandingan melawan Inggris, yang merupakan laga perempat final Piala Dunia, lawan baru Norwegia adalah sebuah virus yang telah menyerang separuh tim dengan gejala batuk, demam, kelelahan, dan sakit perut. Sebagian pemain tidak bisa bertanding, seperti yang diakui oleh pelatih kepala Stale Solbakken: "Beberapa pemain mengalami batuk, disertai suara serak," jelas pelatih Norwegia tersebut





Solbakken sendiri sedang menderita flu yang parah, sehingga setelah kemenangan bersejarah di babak 16 besar melawan Brasil, Solbakken tidak merayakannya: “Saya membiarkan staf yang merayakan kemenangan itu. Saya terlalu lelah, jadi saya langsung tidur, menonton ulang pertandingan, dan membalas beberapa pesan. Saya tidur sangat sedikit dan tidak nyenyak.”







