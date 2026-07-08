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Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Norwegia dilanda wabah virus: waspada menjelang pertandingan melawan Inggris

Norway
World Cup

Menjelang babak perempat final Piala Dunia, tim nasional Norwegia harus mengatasi batuk

Menjelang pertandingan melawan Inggris, yang merupakan laga perempat final Piala Dunia, lawan baru Norwegia adalah sebuah virus yang telah menyerang separuh tim dengan gejala batuk, demam, kelelahan, dan sakit perut. Sebagian pemain tidak bisa bertanding, seperti yang diakui oleh pelatih kepala Stale Solbakken: "Beberapa pemain mengalami batuk, disertai suara serak," jelas pelatih Norwegia tersebut


Solbakken sendiri sedang menderita flu yang parah, sehingga setelah kemenangan bersejarah di babak 16 besar melawan Brasil, Solbakken tidak merayakannya: “Saya membiarkan staf yang merayakan kemenangan itu. Saya terlalu lelah, jadi saya langsung tidur, menonton ulang pertandingan, dan membalas beberapa pesan. Saya tidur sangat sedikit dan tidak nyenyak.”



  • Sebagaimana dilaporkan Repubblica, salah satu pemain yang paling diawasi dengan cermat adalah Marcus Holmgren Pedersen, yang terpaksa absen dalam pertandingan melawan Brasil. Sebelum bek sayap Torino itu, penyerang Jorgen Strand Larsen juga sempat absen karena demam. Penyebabnya? Menurut Solbakken, hal itu disebabkan oleh "AC, bandara, dan ruang ganti. Dengan semua perjalanan ini, wajar jika hal-hal seperti itu terjadi. Kami lebih dari lima puluh orang dan telah melakukan perjalanan yang sangat jauh.”


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