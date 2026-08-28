Njie menuju Fiorentina: hipotesis Mandragora ke Torino. 'Bocoran' dari Amorim

Fiorentina dan Torino terus bekerja untuk menemukan kesepakatan soal transfer Alieu Njie ke Fiorentina. Negosiasi ini sudah berada dalam tahap lanjut dan, menurut laporan Gianluca Di Marzio, dalam beberapa jam terakhir muncul sebuah kemungkinan kunci untuk mencapai kesepakatan final: masuknya pemain sebagai bagian dari kesepakatan dalam operasi ini.





Nama yang dimaksud adalah Rolando Mandragora, gelandang yang bisa dilibatkan dalam kesepakatan ini dan membantu membuka jalan secara definitif dalam negosiasi antara kedua klub. Kontak terus berlanjut, dengan kedua pihak masih bekerja untuk menentukan formula dan detail operasi tersebut.