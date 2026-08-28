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Torino FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Njie menuju Fiorentina: hipotesis Mandragora ke Torino. 'Bocoran' dari Amorim

Fiorentina
Transfers
Torino
A. Njie

Negosiasi lanjutan antara Fiorentina dan Torino

Fiorentina dan Torino terus bekerja untuk menemukan kesepakatan soal transfer Alieu Njie ke Fiorentina. Negosiasi ini sudah berada dalam tahap lanjut dan, menurut laporan Gianluca Di Marzio, dalam beberapa jam terakhir muncul sebuah kemungkinan kunci untuk mencapai kesepakatan final: masuknya pemain sebagai bagian dari kesepakatan dalam operasi ini.


Nama yang dimaksud adalah Rolando Mandragora, gelandang yang bisa dilibatkan dalam kesepakatan ini dan membantu membuka jalan secara definitif dalam negosiasi antara kedua klub. Kontak terus berlanjut, dengan kedua pihak masih bekerja untuk menentukan formula dan detail operasi tersebut.

  • Sementara itu, Njie justru menjadi pusat pernyataan Ruben Amorim. Pelatih Milan itu, yang kemarin berbicara dalam konferensi pers dengan kembali menyinggung laga yang dimenangi AC Milan di markas Torino pada pekan pertama liga, melontarkan pujian penting untuk winger Granata tersebut.


    "Kita harus memberi selamat kepada Abate: di akhir laga dia memasukkan Njie, seorang winger yang sangat cepat dan kuat. Dia seharusnya menjadi starter, tetapi saya rasa mereka akan menjualnya", ujar pelatih asal Portugal itu.


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