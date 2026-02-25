AFP
Nilai Victor Osimhen telah 'berlipat ganda' sejak kesepakatan €75 juta dengan Galatasaray, sementara wakil presiden berjanji untuk membujuk Hakan Calhanoglu meninggalkan Inter setelah dua upaya gagal
Efek Osimhen
Permata mahkota dari strategi ini adalah Victor Osimhen, yang pindah secara permanen ke Rams Park telah terbukti sebagai langkah bisnis yang brilian. Meskipun mendapat minat dari beberapa klub top Eropa, striker Nigeria ini memilih Istanbul setelah hubungannya dengan Napoli berakhir, dan sejak itu ia telah mencetak 15 gol dalam 23 pertandingan. Meninjau investasi sebesar €75 juta, Kavukcu tetap optimis tentang nilai pasar striker tersebut. "Ketika kami membelinya, banyak yang menyebutnya sebagai investasi gila. Saya pikir Victor telah membuktikan semua orang salah, mengingat nilainya telah berlipat ganda. Kami tahu dia salah satu penyerang tengah terbaik di dunia dan kami ingin mencapai tujuan besar bersama," katanya kepada media.
Pencarian Hakan Calhanoglu
Sementara Osimhen memimpin lini depan, Galatasaray sudah merencanakan serangan besar-besaran berikutnya ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Target utama mereka adalah gelandang serang Inter, Hakan Calhanoglu. Pemain internasional Turki ini dianggap sebagai ikon nasional, dan jajaran petinggi Galatasaray bertekad untuk membawanya pulang. Kavukcu mengungkapkan bahwa klub telah mengalami dua penolakan, termasuk upaya besar-besaran selama jendela transfer Januari terakhir ketika Inter menolak mengizinkan kepergiannya di tengah musim.
Kavukcu tidak terpengaruh oleh penolakan sebelumnya, menegaskan bahwa kesepakatan hanyalah masalah 'kapan' bukan 'apakah'. "Ya, kami mencoba lagi untuk Calhanoglu pada Januari. Ada pembicaraan dengan direksi Inter, tetapi kami diberitahu bahwa Hakan tidak akan pergi selama jendela transfer musim dingin. Kami tidak pernah menyembunyikan minat kami. Hakan adalah ikon tim nasional Turki dan mendukung Galatasaray. Saya tidak tahu kapan, tetapi saya yakin suatu hari nanti kami akan melihatnya bermain untuk kami," tambah wakil presiden, menandakan niat yang jelas untuk kembali mengejar pemain berusia 32 tahun tersebut.
Keluarnya Osimhen dari Napoli yang menyakitkan
Kesuksesan transfer Osimhen didasarkan pada keinginan pemain tersebut untuk keluar dari situasi yang toxic di Naples. Penyerang tersebut baru-baru ini mengungkapkan kedalaman frustrasinya terhadap Partenopei, terutama setelah video media sosial kontroversial yang diunggah oleh klub. Pemain internasional Nigeria itu mengklaim bahwa Napoli "mengobrak-abrik saya seperti anjing" selama bulan-bulan terakhir masa jabatannya, yang membuat keputusannya untuk pindah ke Turki menjadi lebih mudah. Kini menetap di Istanbul, ia telah menemukan kembali performa yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola.
Menegosiasikan transfer sebesar ini membutuhkan navigasi atas tuntutan yang terkenal sulit dari presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Kavukcu mengakui bahwa kesepakatan ini menguji keteguhan dan kondisi keuangan klub. "Dengan Napoli, pembelian Osimhen memang rumit, tapi itu wajar saat membicarakan angka-angka sebesar itu: De Laurentiis telah menetapkan harga, dan saat kami mengajukan tawaran, ia ingin memastikan kami mampu membayar seluruh jumlah tersebut. Keberhasilan ini menjadi sumber kebanggaan besar, karena kami telah menunjukkan kepada semua orang kekuatan klub kami," jelasnya.
Membangun kekuatan besar Eropa
Strategi perekrutan klub sangat dipengaruhi oleh pelatih kepala Okan Buruk, yang pernah bermain selama tiga tahun di Italia bersama Inter. Hubungan ini telah menghasilkan skuad yang diisi oleh mantan bintang Serie A, termasuk Mauro Icardi, Lucas Torreira, dan Noa Lang. Yang terakhir baru saja bergabung dengan status pinjaman dari Napoli dan telah memberikan dampak signifikan, mencetak dua gol melawan Juventus pada debut Eropa pertamanya bersama klub. Kavukcu mengonfirmasi bahwa tim Turki memiliki opsi untuk membeli winger Belanda tersebut pada akhir musim.
Tujuan akhirnya adalah agar Galatasaray dapat bersaing sejajar dengan klub-klub seperti Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Dengan menargetkan bintang-bintang dan ikon yang sudah mapan seperti Calhanoglu, klub percaya dapat mengejar ketertinggalan dari elit Eropa. "Ini akan memakan waktu beberapa tahun, tetapi proyek ini sudah berjalan dengan baik. Para penggemar kami tersebar di seluruh dunia dan di Istanbul, mereka cepat beradaptasi. Ketika kami mempresentasikan rencana kami kepada para pemain, sulit bagi mereka untuk menolak bermain untuk kami," kata Kavukcu, sambil memperingatkan Eropa bahwa kemenangan mereka atas Juventus baru saja menjadi awal.
