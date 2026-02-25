Nilai Victor Osimhen telah 'berlipat ganda' sejak kesepakatan €75 juta dengan Galatasaray, sementara wakil presiden berjanji untuk membujuk Hakan Calhanoglu meninggalkan Inter setelah dua upaya gagal

Kesuksesan transfer Osimhen didasarkan pada keinginan pemain tersebut untuk keluar dari situasi yang toxic di Naples. Penyerang tersebut baru-baru ini mengungkapkan kedalaman frustrasinya terhadap Partenopei, terutama setelah video media sosial kontroversial yang diunggah oleh klub. Pemain internasional Nigeria itu mengklaim bahwa Napoli "mengobrak-abrik saya seperti anjing" selama bulan-bulan terakhir masa jabatannya, yang membuat keputusannya untuk pindah ke Turki menjadi lebih mudah. Kini menetap di Istanbul, ia telah menemukan kembali performa yang membuatnya menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola.

Menegosiasikan transfer sebesar ini membutuhkan navigasi atas tuntutan yang terkenal sulit dari presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Kavukcu mengakui bahwa kesepakatan ini menguji keteguhan dan kondisi keuangan klub. "Dengan Napoli, pembelian Osimhen memang rumit, tapi itu wajar saat membicarakan angka-angka sebesar itu: De Laurentiis telah menetapkan harga, dan saat kami mengajukan tawaran, ia ingin memastikan kami mampu membayar seluruh jumlah tersebut. Keberhasilan ini menjadi sumber kebanggaan besar, karena kami telah menunjukkan kepada semua orang kekuatan klub kami," jelasnya.