Adhe Makayasa

Mimpi Piala Dunia Nigeria Hancur: Drama Voodoo, Janji Palsu Pemerintah, Dan Kekacauan Internal Super Eagles

Ademola Lookman hanya bisa terpaku saat penalti Chancel Mbemba memupuskan harapan 230 juta rakyat Nigeria. Kekalahan dari DR Congo menjadi puncak dari kekacauan manajemen, boikot pemain, insiden bandara, hingga tuduhan voodoo yang mewarnai kampanye tragis Super Eagles.

Ademola Lookman menatap kosong ke kejauhan ketika Chancel Mbemba melangkah untuk mengambil penalti yang akan menghancurkan hati jutaan rakyat Nigeria. Sang Pemain Terbaik Afrika itu dengan enggan menjulurkan lehernya, menyaksikan momen tepat di mana peluang negaranya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 musnah seketika. Bola yang bersarang di gawang Stanley Nwabali bukan hanya mengakhiri pertandingan, tetapi juga memicu ledakan emosi yang memilukan di kubu Super Eagles.

Pemandangan kontras tersaji di lapangan; skuad Republik Demokratik Kongo berlari merayakan kemenangan bersama kapten heroik mereka, sementara para bintang Nigeria hancur lebur. Alex Iwobi membenamkan wajah di tangannya, Victor Osimhen tampak terpaku tak percaya, sementara Akor Adams dan William Troost-Ekong berjalan menyusuri lorong stadion dengan air mata berlinang. Kekecewaan ini bukan sekadar kekalahan biasa, melainkan sebuah bencana sepakbola bagi negara adidaya Afrika tersebut.

Di tengah kekacauan pasca-laga, pelatih kepala Nigeria Eric Chelle harus dipisahkan dari staf pelatih DR Congo. Dalam sebuah klaim yang mengejutkan, Chelle kemudian menuduh bahwa pemain lawan mempraktikkan "voodoo" selama adu penalti untuk mengganggu konsentrasi timnya. Meski tuduhan ini dibantah keras oleh perwakilan lawan dan Chelle kemudian mencoba meralatnya di media sosial, insiden ini merangkum betapa buruknya situasi mental tim di akhir pekan yang melelahkan.

Kegagalan ini memastikan Nigeria absen dalam dua edisi Piala Dunia berturut-turut untuk pertama kalinya sejak 1990, sebuah kemunduran drastis bagi negara yang tampil di enam dari tujuh edisi antara 1994 dan 2018. Namun, kegagalan di lapangan hanyalah puncak gunung es dari kampanye kualifikasi yang kacau balau, melibatkan pergantian tiga pelatih permanen, sengketa keuangan, boikot latihan, hingga insiden penelantaran di bandara yang menguras energi para pemain.

    Boikot Latihan dan Sengketa Uang di Hotel

    Kekacauan internal Nigeria sudah memuncak bahkan sebelum bola ditendang di babak play-off. Hanya 48 jam sebelum laga semi-final melawan Gabon, skuad Nigeria memutuskan untuk memboikot latihan. Aksi mogok ini dipicu oleh sengketa keuangan dengan Federasi Sepakbola Nigeria (NFF), di mana para pemain dan staf pelatih belum menerima bayaran untuk pertandingan-pertandingan sebelumnya. Chelle bahkan harus merayakan ulang tahunnya yang ke-48 dalam suasana tegang tanpa perayaan.

    Lantai empat Hotel Rive di Rabat, Maroko, yang seharusnya menjadi tempat pertemuan taktis, berubah menjadi lokasi negosiasi alot. Kapten William Troost-Ekong memimpin rekan-rekannya menuntut hak mereka, memaksa Presiden NFF Ibrahim Gusau terbang darurat ke Maroko untuk meredakan situasi. Ketidakpastian menyelimuti tim selama berjam-jam, dengan satu-satunya tanda kehidupan hanyalah bendera Maroko yang berkibar di atap hotel, sementara nasib partisipasi mereka dipertaruhkan.

    Situasi baru mereda pada Rabu sore ketika staf terlihat memuat peralatan ke dalam bus tim, menandakan kesepakatan telah tercapai. Troost-Ekong menegaskan bahwa tindakan ini bukan karena keserakahan, melainkan demi rasa hormat dan persaudaraan tim. Ia menekankan pentingnya mengambil sikap tegas demi generasi pemain Nigeria berikutnya, agar hak-hak dasar atlet tidak lagi diabaikan oleh birokrasi yang berbelit.

    Sumber internal menyebutkan bahwa birokrasi pemerintah menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembayaran, di mana dana harus disetujui oleh berbagai departemen sebelum sampai ke federasi. Meski akhirnya menang 4-1 atas Gabon setelah boikot tersebut, energi mental para pemain sudah terkuras habis untuk memikirkan hal-hal non-teknis yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab mereka di tengah turnamen krusial.

    Janji Manis Pemerintah yang Tak Pernah Terwujud

    Frustrasi para pemain Nigeria tidak muncul dalam semalam, melainkan akumulasi dari janji-janji manis yang tak ditepati pasca-Piala Afrika 2023. Setelah kalah di final melawan Pantai Gading, skuad Super Eagles diundang ke Abuja dan dianugerahi penghargaan oleh Presiden Bola Tinubu. Kala itu, mereka dijanjikan hadiah berupa apartemen dan sebidang tanah sebagai bentuk apresiasi negara, namun hingga kini janji tersebut belum terealisasi.

    Situasi diperparah dengan perombakan struktur pemerintahan yang membingungkan. Kementerian Olahraga dibubarkan dan digantikan oleh Komisi Olahraga Nasional (NSC), membuat status hadiah tersebut terkatung-katung karena departemen yang seharusnya memberikannya secara teknis sudah tidak ada. Perubahan politik dan birokrasi ini berdampak langsung pada moral pemain yang merasa diabaikan setelah berjuang mengharumkan nama bangsa.

    Ironi terlihat jelas di ruang ganti setelah kemenangan melawan Gabon, di mana Troost-Ekong difoto menerima kantong plastik berisi uang tunai insentif dari pejabat NSC. Meski NSC membanggakan hal ini sebagai bentuk "akuntabilitas dan motivasi instan" sebesar $30.000 per gol, metode pembayaran tunai mendadak ini justru menyoroti betapa tidak profesionalnya sistem manajemen tim nasional mereka dibandingkan standar sepakbola modern.

    Permintaan maaf terbuka dari NFF kepada Presiden dan rakyat Nigeria pasca-kegagalan lolos Piala Dunia terdengar hampa di telinga para penggemar. Pernyataan panjang lebar tentang "kesedihan mendalam" dan "tanggung jawab kolektif" tidak bisa menutupi fakta bahwa dukungan institusional yang dijanjikan kepada tim tidak pernah benar-benar hadir dalam bentuk yang substansial dan berkelanjutan.

    Kursi Panas Pelatih dan Drama Victor Osimhen

    Ketidakstabilan di kursi pelatih menjadi salah satu faktor utama kegagalan teknis Nigeria. Setelah Jose Peseiro mundur, Finidi George diangkat namun hanya bertahan sebentar dengan hasil mengecewakan: seri melawan Afrika Selatan dan kalah dari Benin. Situasi semakin runyam ketika Federasi mencoba menunjuk direktur teknis di atas kepalanya, serta pecahnya konflik terbuka antara George dan bintang utama tim, Victor Osimhen.

    Osimhen meledak di media sosial setelah muncul laporan yang menuduh George meragukan cederanya. Dalam siaran langsung yang viral, striker Napoli itu mengecam pelatihnya dengan kata-kata kasar dan mengancam akan membeberkan bukti percakapan pribadi. Drama ini merusak harmoni ruang ganti dan berujung pada pengunduran diri George, meninggalkan tim tanpa nakhoda yang jelas di tengah kualifikasi.

    Kekonyolan manajemen berlanjut saat NFF mengumumkan penunjukan pelatih asal Jerman Bruno Labbadia. Namun, Labbadia tidak pernah memimpin satu pertandingan pun karena NFF gagal menyepakati masalah pajak. Federasi menolak menanggung pajak penghasilan yang dituntut otoritas Jerman, sebuah detail krusial yang seharusnya diselesaikan sebelum pengumuman resmi dibuat.

    Akhirnya, Chelle ditunjuk pada Januari, namun ia mewarisi tim yang sudah retak dan berada di posisi sulit. Meski sempat memberikan stabilitas, Chelle juga melakukan kesalahan fatal di laga penentuan dengan menarik keluar pemain kunci seperti Lookman dan Osimhen terlalu dini. Rentetan pergantian pelatih dan drama personal ini membuat Nigeria tidak pernah memiliki identitas permainan yang solid sepanjang kualifikasi.

    Trauma Penelantaran di Bandara Libya

    Salah satu momen tergelap dalam kampanye kualifikasi ini terjadi di luar lapangan pada Oktober 2024. Saat bertandang untuk kualifikasi AFCON, pesawat timnas Nigeria dialihkan secara mendadak ke Bandara Internasional Al Abraq di Libya. Di sana, para pemain bintang dunia ini ditahan selama 12 jam tanpa akses makanan, air, atau koneksi telepon, sebuah perlakuan yang melanggar norma diplomasi olahraga internasional.

    Kapten Troost-Ekong menggambarkan situasi tersebut sebagai upaya kesengajaan untuk melemahkan mental tim. Para pemain akhirnya memutuskan untuk tidak bertanding dan meminta Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) untuk menyelidiki. Insiden ini menunjukkan betapa rentannya posisi timnas Nigeria terhadap faktor eksternal yang mengganggu fokus kompetisi mereka.

    Meski CAF akhirnya memutuskan Libya bersalah, memberikan kemenangan walkover kepada Nigeria, dan mendenda federasi Libya, trauma psikologis dari kejadian tersebut membekas. Perasaan tidak aman dan kurangnya perlindungan logistik yang memadai menjadi beban pikiran tambahan bagi skuad yang sudah tertekan oleh ekspektasi tinggi publik dalam negeri.

    Insiden Libya ini menjadi simbol dari betapa beratnya rintangan non-teknis yang harus dihadapi Super Eagles. Di saat tim-tim elite dunia fokus pada taktik dan pemulihan fisik, pemain Nigeria harus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan keamanan dalam perjalanan dinas mereka membela negara.

    Tuduhan Voodoo dan Taktik yang Dipertanyakan

    Puncak dari segala kekacauan ini terjadi pada laga final play-off melawan DR Congo. Eric Chelle, yang tampak frustrasi sepanjang laga, membuat keputusan taktis yang membingungkan dengan menarik keluar penyerang terbaiknya di saat tim membutuhkan gol. Keputusan mengganti Lookman dan Osimhen membuat Nigeria bermain tanpa taring di babak perpanjangan waktu, menyerahkan inisiatif serangan kepada lawan.

    Situasi semakin aneh saat adu penalti. Chelle memilih Calvin Bassey, seorang bek yang belum pernah mengambil penalti dalam karier seniornya, sebagai eksekutor pertama. Sementara itu, spesialis penalti Troost-Ekong justru diabaikan. Kepanikan terlihat jelas di bangku cadangan Nigeria, kontras dengan ketenangan yang ditunjukkan oleh pelatih lawan, Sebastien Desabre, yang secara taktis mampu mematikan permainan Nigeria.

    Usai kekalahan, alih-alih melakukan introspeksi taktis, Chelle justru melontarkan tuduhan bahwa pemain lawan melakukan praktik "voodoo" dan menyemprotkan air aneh ke lapangan. Tindakan menyedihkan ini dianggap sebagai upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan taktisnya sendiri dan ketidakmampuan tim untuk mengontrol jalannya pertandingan.

    Kini, Nigeria harus menghadapi kenyataan pahit. Generasi emas yang digawangi Osimhen, Lookman, dan Iwobi terancam kehilangan masa jaya mereka tanpa pernah tampil bersama di Piala Dunia. Saat Piala Dunia 2030 digelar nanti, sebagian besar pilar utama ini akan berusia di atas 30 tahun atau bahkan pensiun. Mimpi buruk di Rabat bukan hanya tentang kekalahan satu malam, tapi potensi hilangnya satu era sepakbola Nigeria yang menjanjikan.

