Nicolo Barella menyalahkan penalti palsu Liverpool atas eliminasi mengejutkan Inter di babak awal Liga Champions

Berbicara setelah kekalahan dari tim Norwegia, Barella yang tampak frustrasi tidak menahan diri. "Kami berusaha, tapi mereka lebih baik," katanya. "Sangat menjengkelkan bahwa kami tereliminasi dari fase grup hanya karena selisih satu poin, karena wasit memberikan penalti yang tidak adil di menit ke-90 [melawan Liverpool], dan dengan itu, kami tidak masuk ke delapan besar. Tanpa itu, kami akan terhindar dari dua pertandingan tambahan dan perjalanan ke Norwegia, tapi itulah Liga Champions yang baru."

Insiden yang dimaksud melibatkan Florian Wirtz, yang terjatuh akibat tekanan dari Alessandro Bastoni. Meskipun permainan awalnya terus berlanjut, intervensi VAR membuat wasit memeriksa monitor di pinggir lapangan, di mana ia kemudian memberikan tendangan penalti. Keputusan tersebut disambut dengan cemoohan luas saat itu, dan Barella jelas percaya bahwa efek domino dari peluit tunggal itu langsung menyebabkan Inter tersingkir lebih awal dari kompetisi pekan ini.