Nicolo Barella menyalahkan penalti palsu Liverpool atas eliminasi mengejutkan Inter di babak awal Liga Champions
Mimpi Buruk Inter di Norwegia
Pemain internasional Italia tersebut tetap yakin bahwa Inter seharusnya tidak pernah berada dalam posisi untuk menghadapi Bodo/Glimt di babak playoff babak gugur. Jika hasil di fase liga berbeda, tim asuhan Cristian Chivu akan melewati babak ini sepenuhnya. Barella secara khusus menyoroti penalti kontroversial yang diberikan kepada Liverpool pada Desember, yang membuat Dominik Szoboszlai memastikan kemenangan bagi tim Premier League tersebut dan menghalangi Inter mendapatkan poin krusial yang akan membuat mereka finis di posisi delapan besar.
Barella mengkritik keras keputusan wasit.
Berbicara setelah kekalahan dari tim Norwegia, Barella yang tampak frustrasi tidak menahan diri. "Kami berusaha, tapi mereka lebih baik," katanya. "Sangat menjengkelkan bahwa kami tereliminasi dari fase grup hanya karena selisih satu poin, karena wasit memberikan penalti yang tidak adil di menit ke-90 [melawan Liverpool], dan dengan itu, kami tidak masuk ke delapan besar. Tanpa itu, kami akan terhindar dari dua pertandingan tambahan dan perjalanan ke Norwegia, tapi itulah Liga Champions yang baru."
Insiden yang dimaksud melibatkan Florian Wirtz, yang terjatuh akibat tekanan dari Alessandro Bastoni. Meskipun permainan awalnya terus berlanjut, intervensi VAR membuat wasit memeriksa monitor di pinggir lapangan, di mana ia kemudian memberikan tendangan penalti. Keputusan tersebut disambut dengan cemoohan luas saat itu, dan Barella jelas percaya bahwa efek domino dari peluit tunggal itu langsung menyebabkan Inter tersingkir lebih awal dari kompetisi pekan ini.
Mkhitaryan dan Capello ikut bergabung dalam paduan suara.
Barella bukanlah satu-satunya orang yang terkait dengan klub yang merasa dirugikan oleh keputusan yang menguntungkan Liverpool asuhan Arne Slot. Gelandang Henrikh Mkhitaryan juga merasa bingung dengan keputusan tersebut saat itu, mengatakan: "Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa memutuskan penalti yang tidak pernah ada, tapi ini sepak bola. Kami tidak puas. Jika Anda memberikan penalti seperti ini, maka setiap kontak di kotak penalti adalah penalti." Rasa ketidakadilan ini jelas telah mendidih di dalam skuad selama dua bulan.
Manajer legendaris Fabio Capello juga ikut menyuarakan kritik terhadap proses VAR selama pertandingan melawan The Reds. Analisis rekaman menunjukkan Wirtz mungkin terjatuh akibat kontak minimal, memicu perdebatan tentang ambang batas intervensi VAR. "Saya tidak mengerti mengapa VAR harus campur tangan saat wasit sudah melihat semuanya, simulasi yang jelas dengan menjatuhkan diri ke tanah," kata mantan manajer Inggris Fabio Capello, menggemakan frustrasi hierarki Inter.
Pengakuan jujur Chivu
Sementara para pemainnya fokus pada masalah masa lalu, pelatih kepala Inter, Cristian Chivu, lebih fokus pada kegagalan taktis timnya dalam pertandingan melawan Bodo/Glimt. Nerazzurri kesulitan menembus barisan pertahanan yang tangguh dan kekurangan intensitas fisik yang diperlukan untuk menyaingi lawan mereka. “Kami mencoba segala cara melawan tim yang terorganisir dengan baik dalam formasi pertahanan rendah, dengan sepuluh pemain di belakang bola,” kata Chivu. “Kami tidak bisa menembus pertahanan mereka, dan mereka menemukan zona kenyamanan mental.”
Raksasa Italia itu akhirnya kebobolan dua kali di babak kedua saat level energi mereka menurun, meninggalkan mereka dengan tugas yang terlalu berat di menit-menit akhir. “Saya tidak punya alasan untuk menyalahkan para pemain – mereka memberikan segalanya dengan energi yang mereka miliki, meski lawan memiliki lebih banyak, terutama di babak kedua. Kami berusaha sebaik mungkin, mencoba membuka permainan di babak pertama. Di babak kedua, mereka berhasil menciptakan peluang dan mencetak dua gol. Ada banyak kekecewaan karena kami berusaha maju, tetapi sayangnya, mereka memiliki lebih banyak energi. Bodo adalah tim yang terorganisir yang datang ke sini dengan tekad untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kami harus mengucapkan selamat kepada mereka. Mereka pantas untuk lolos.”
