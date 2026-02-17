Getty Images Sport
Nicolas Jackson siap kembali ke Chelsea setelah Bayern Munich menolak untuk mengaktifkan klausul pembelian dalam kesepakatan pinjaman
Jackson memainkan peran kecil di Bayern
Menurut The Times, Jackson diperkirakan akan kembali ke Chelsea pada Juni karena ia belum mencapai jumlah pertandingan yang diperlukan agar Bayern dapat mengaktifkan klausul kewajiban pembelian, dan pemimpin Bundesliga tersebut "tidak mungkin" akan mengejar kesepakatan transfer permanen terpisah.
Pemain berusia 24 tahun ini perlu mencatatkan 40 penampilan dan bermain setidaknya 45 menit dalam setiap pertandingan, namun sejauh ini ia baru bermain dalam 22 pertandingan untuk Bayern, dan hanya mencapai target menit bermain dalam tujuh di antaranya. Musim klub Jackson juga terganggu oleh Piala Afrika, di mana ia bermain dalam lima pertandingan selama Senegal meraih gelar juara.
Masa depan striker misterius ini masih belum jelas.
Bayern membayar biaya pinjaman sebesar £14 juta ($19 juta) untuk Jackson, dan harus membayar tambahan £56 juta ($76 juta) jika dia mencapai target menit bermainnya, tetapi hal itu kini tampaknya tidak mungkin terjadi. Penyerang tersebut juga menjadi incaran klub-klub di Spanyol dan Italia pada musim panas lalu, namun Chelsea tidak menutup kemungkinan untuk mempertahankannya, dengan Liam Rosenior menggantikan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala di Stamford Bridge.
Jackson, bagaimanapun, baru mencetak lima gol untuk Bayern hingga saat ini, dan masih ada keraguan apakah dia dapat tampil konsisten di level tertinggi.
Kompany: Dia telah banyak membantu kami.
Meskipun mengalami kesulitan di Jerman, Kompany tetap menegaskan bahwa Jackson telah memberikan dampak positif. "Dia telah membantu kami banyak. Tentu saja, dengan Harry Kane di lini depan, ada sedikit persaingan, dan itu bagian dari permainan," kata pelatih Bayern pada Desember. "Jadi, sebagai pelatih, ini benar-benar sebuah kemewahan melihat bagaimana Nicolas menangani hal itu. Yang banyak orang tidak lihat adalah apa yang Nicolas lakukan dalam latihan dan setiap kali dia masuk. Semoga dia terus memanfaatkan peluang yang dia dapatkan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Jackson?
Jackson, bagaimanapun, tetap berada di bayang-bayang Kane sejak kembali dari tugas di AFCON. Pemain pinjaman Chelsea ini hanya tampil selama 37 menit dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir Bayern, dengan gol terakhirnya untuk klub tersebut tercipta pada bulan November. Belum jelas apakah ia akan mendapat kesempatan bermain saat Bayern menjamu Eintracht Frankfurt pada Sabtu mendatang, dengan tim asuhan Kompany saat ini memimpin enam poin di puncak klasemen Bundesliga.
