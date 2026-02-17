Nicolas Jackson siap kembali ke Chelsea setelah Bayern Munich menolak untuk mengaktifkan klausul pembelian dalam kesepakatan pinjaman

Menurut The Times, Jackson diperkirakan akan kembali ke Chelsea pada Juni karena ia belum mencapai jumlah pertandingan yang diperlukan agar Bayern dapat mengaktifkan klausul kewajiban pembelian, dan pemimpin Bundesliga tersebut "tidak mungkin" akan mengejar kesepakatan transfer permanen terpisah.

Pemain berusia 24 tahun ini perlu mencatatkan 40 penampilan dan bermain setidaknya 45 menit dalam setiap pertandingan, namun sejauh ini ia baru bermain dalam 22 pertandingan untuk Bayern, dan hanya mencapai target menit bermain dalam tujuh di antaranya. Musim klub Jackson juga terganggu oleh Piala Afrika, di mana ia bermain dalam lima pertandingan selama Senegal meraih gelar juara.