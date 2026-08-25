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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Nicola Berti: "Saya muak sekali dengan Milan. Saya tidak menonton Juventus, lebih baik begitu"

Inter
Serie A

Mantan gelandang Inter: "Sejauh ini, transfer Inter luar biasa"

Nicola Berti, mantan gelandang Inter, berbicara kepada Gazzetta dello Sport dari Karibia, tempat ia sedang berlibur: "Inter-Monza? Saya sudah bersiap dari pukul 12.30 bersama putra saya dan beberapa teman. Saya sangat menyesal tidak ada di sana, tetapi saya harus mengurus beberapa hal dan baru akan kembali ke Italia pada tanggal 30. Namun, setiap kali kami berkumpul di sini, kami punya tradisi besar: setiap Inter mencetak gol, kami semua menceburkan diri ke kolam renang. Untungnya, saya bisa menikmati empat kali nyebur yang menyenangkan...".


Tentang bursa transfer Inter: "Bagaimana saya menilainya? Luar biasa! Sekarang kami hanya berharap tidak ada yang pergi. Bahkan Luis Henrique pun tidak, yang akan saya pertahankan seumur hidup karena dia akan berguna bagi kami sepanjang musim. Stankovic? Jika dia bisa menjalani satu tahun penantian, masa magang, saya juga akan mempertahankannya di skuad. Seseorang yang berasal dari akademi Inter, yang punya nyali, dilatih oleh Chivu di tim Primavera. Dia dilindungi, dan tentu saja saya mengatakannya dalam arti yang baik. Dia juga sangat kuat: pelan-pelan dia akan bisa mendapatkan ruangnya sendiri".

  • Tentang AC Milan dan Juventus

    Tentang Milan dan Juventus: "Milan, yang agak tidak saya suka, tapi mereka tim yang menarik. Terutama ketika Rabiot dan... yang jago itu, peraih Ballon d'Or... ya, Modric, masuk. Sementara saat Frosinone-Juve, sinyal saya hilang. Entah kenapa: saya tidak menontonnya, tapi mungkin memang lebih baik begitu. Hanya menang 1-0 melawan Frosinone sambil bahkan berisiko kebobolan gol penyeimbang menurut saya sedikit kurang".

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