Nick Woltemade Jadi Pahlawan Jerman! Borong Dua Gol Saat Der Panzer Libas Luksemburg Di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Luksemburg menekan dengan niat untuk mengganggu ritme Jerman, dan menciptakan peluang yang lebih baik di babak pertama yang kacau di mana tim tamu kehabisan ide di sepertiga akhir lapangan. Para pemain Nagelsmann tampak tercengang oleh kecepatan dan fisik Luksemburg, terutama di lini tengah, di mana tim tuan rumah terus-menerus melakukan tekel dan berulang kali menghentikan serangan Jerman dengan pelanggaran taktis di lini depan. Peringatan pertama datang setelah hanya 20 menit. Aiman Dardari dari Augsburg bergerak ke tengah dengan kakinya yang lebih kuat dan melepaskan tendangan rendah yang berhasil mengecoh Oliver Baumann. Bola meluncur beberapa inci melewati tiang jauh, melegakan bangku cadangan Jerman.

Sebaliknya, Jerman tampak pasif dan tidak koheren. Umpan-umpan mereka tidak konsisten, dan kepercayaan diri mereka sangat rapuh ketika menguasai bola. Baumann kembali mendapat tekanan dua kali berturut-turut dalam waktu singkat saat lini depan Luksemburg melesat maju dengan keyakinan. Sementara itu, tim asuhan Nagelsmann kesulitan menutup ruang dan tampak tertinggal tipis dari setiap bola lepas. Bahkan, mereka beruntung tidak tertinggal saat jeda.

Namun, Jerman unggul lebih dulu berkat kecemerlangan individu Woltemade. Aleksandar Pavlovic menemukan ruang di belakang dan melepaskan umpan yang luar biasa, yang dibaca oleh Leroy Sane. Ia menerima bola dengan sentuhan pertama yang indah sebelum melesat melewati pengawalnya. Alih-alih menembak, ia memilih mengarahkan bola ke jalur Woltemade, yang langsung mencetak gol dari jarak dekat. Sebuah langkah yang sangat efisien dan sangat kontras dengan semua langkah sebelumnya.

Kekuasaan Jerman baru membaik setelah satu jam pertandingan, sementara intensitas Luksemburg perlahan menurun. Namun, pertandingan tetap genting hingga Woltemade mencetak gol penentu di menit ke-69. Penyerang muda tersebuti, yang mencetak gol penentu melawan Irlandia Utara di kualifikasi sebelumnya, kembali menemukan dirinya di posisi yang tepat dan tanpa kesalahan menggandakan keunggulan yang menenangkan Jerman.

Skor terkadang menipu, dan itu adalah salah satu momennya. Kemenangan 2-0 mungkin menandakan malam yang nyaman bagi Jerman, tetapi kenyataannya tidak demikian. Luksemburg menekan mereka hingga batas kemampuan mereka, dan hingga gol kedua Woltemade, mereka tetap kokoh di persaingan. Namun, Nagelsmann tidak peduli karena Jerman tetap berada di jalur yang tepat untuk mengamankan tempat kualifikasi langsung ke Piala Dunia 2026. Mereka akan menjamu Slovakia di kandang sendiri pada laga berikutnya, dan kemenangan di laga tersebut akan membantu mereka mengamankan posisi puncak Grup A. Tapi, perlu dicatat bahwa mereka dikalahkan oleh Slovakia di Bratislava, dan jika performa mereka tidak membaik, juara dunia empat kali itu mungkin harus puas dengan posisi playoff.