Neymar mengakui bahwa ia bisa saja pensiun dari sepak bola TAHUN INI di tengah cedera yang berkepanjangan dan upayanya untuk masuk ke skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026
Neymar menjalani operasi lutut pada Desember 2025.
Neymar kini berusia 34 tahun dan semakin sulit untuk menghindari meja perawatan. Operasi tambahan dilakukan pada Desember 2025 untuk masalah lutut yang sudah lama dideritanya, setelah sebelumnya absen selama setahun akibat cedera ligamen anterior cruciate.
Dia telah kembali beraksi bersama Santos, kembali ke akar-akarnya di Amerika Selatan, dan kini menikmati sepak bolanya kembali - dengan perpanjangan kontrak yang disepakati hingga akhir tahun kalender.
Apakah Neymar akan pensiun pada akhir 2026?
Mendapatkan panggilan kembali ke skuad Brasil menjadi prioritas utama bagi mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain, yang belum mewakili Selecao sejak Oktober 2023. Keputusan mengenai berapa lama ia akan bermain hanya akan diambil setelah upaya lain untuk meraih gelar Piala Dunia yang sulit diraih telah dilakukan.
Neymar mengatakan kepada CazeTV: “Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin pada Desember saya ingin pensiun. Saya hidup dari hari ke hari. Tahun ini sangat krusial, tidak hanya bagi Santos, tetapi juga bagi tim nasional Brasil dan bagi saya.”
Neymar yakin bahwa kebugarannya telah pulih.
Pemain kreatif tersebut menambahkan tentang upayanya yang berkelanjutan untuk memulihkan kebugaran dan ketajaman penuh dalam pertandingan: “Saya ingin kembali dengan kondisi 100% musim ini, itulah mengapa saya diistirahatkan dalam beberapa pertandingan. Saya tahu banyak orang mengatakan berbagai hal dan tidak memahami realitas sehari-hari, tapi saya harus menghadapinya.
“Santos telah merancang rencana yang sangat baik terkait hal ini. Tentu saja, saya ingin kembali untuk membantu tim saya, tapi pada akhirnya, saya lebih memilih untuk beristirahat agar bisa kembali dalam kondisi 100%, tanpa rasa sakit, tanpa rasa takut, dan dalam kondisi terbaik.
“Saya berhasil kembali dengan baik di pertandingan terakhir. Saya senang dan lega bisa kembali sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, saya perlu kembali ke ritme saya, tapi dengan ketekunan, saya akan mencapai 100%. Saya melakukannya langkah demi langkah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan; insting saya yang akan memutuskan. Satu hari demi satu hari.”
Apakah Neymar akan masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026?
Neymar adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil, dengan 79 gol atas namanya, dan telah mengumpulkan 128 penampilan sejak debutnya di tim nasional senior pada 2010. Carlo Ancelotti menantang ikon modern ini untuk mendapatkan tempat dalam rencananya saat ini.
Pemenang Piala Dunia Kleberson, yang meraih gelar juara dunia pada 2002, percaya bahwa Neymar harus menjadi bagian dari skuad Brasil musim panas ini. Dia mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang debat panas yang terus berlanjut seputar pemain nomor 10 yang flamboyan: “Saya benar-benar ingin melihat Neymar di Piala Dunia. Dalam hal kebugaran, dia saat ini tertinggal jauh dari yang lain - karena cedera, karena tahun lalu dia tidak banyak bermain di lapangan.
“Talenta yang dimiliki anak itu, begitu dia mulai merasa nyaman dan mendapatkan kebugaran yang baik, dia bisa membantu banyak. Dia tidak akan masuk ke Piala Dunia dengan kebugaran 100 persen, tapi saat Piala Dunia dimulai, terutama dengan situasi saat ini, dia bisa tampil baik karena dia adalah pemain paling berbakat yang kita miliki di Brasil. Pemain lain berada di level yang baik, tapi tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan anak itu.
“Dia perlu mencapai level kebugaran yang baik, bermain lebih banyak menit, dan tetap di lapangan. Saat saya melihat semua pemain Brasil, tidak ada yang seperti dia. Baiklah, kita bisa membicarakan Vini Junior atau Raphinha atau Estevao, tapi hal-hal yang bisa dilakukan Neymar dengan bola, membuatnya menakutkan untuk dijaga. Neymar adalah yang paling dekat dengan Ronaldinho yang pernah saya lihat.”
Brasil ditempatkan di Grup C pada Piala Dunia 2026. Mereka akan memulai perjuangan mereka untuk meraih gelar juara melawan Maroko di MetLife Stadium pada 13 Juni, sebelum menghadapi Haiti dan Skotlandia di Philadelphia dan Miami masing-masing.
