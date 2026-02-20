Neymar mengakui bahwa ia bisa saja pensiun dari sepak bola TAHUN INI di tengah cedera yang berkepanjangan dan upayanya untuk masuk ke skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026

Neymar adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil, dengan 79 gol atas namanya, dan telah mengumpulkan 128 penampilan sejak debutnya di tim nasional senior pada 2010. Carlo Ancelotti menantang ikon modern ini untuk mendapatkan tempat dalam rencananya saat ini.

Pemenang Piala Dunia Kleberson, yang meraih gelar juara dunia pada 2002, percaya bahwa Neymar harus menjadi bagian dari skuad Brasil musim panas ini. Dia mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang debat panas yang terus berlanjut seputar pemain nomor 10 yang flamboyan: “Saya benar-benar ingin melihat Neymar di Piala Dunia. Dalam hal kebugaran, dia saat ini tertinggal jauh dari yang lain - karena cedera, karena tahun lalu dia tidak banyak bermain di lapangan.

“Talenta yang dimiliki anak itu, begitu dia mulai merasa nyaman dan mendapatkan kebugaran yang baik, dia bisa membantu banyak. Dia tidak akan masuk ke Piala Dunia dengan kebugaran 100 persen, tapi saat Piala Dunia dimulai, terutama dengan situasi saat ini, dia bisa tampil baik karena dia adalah pemain paling berbakat yang kita miliki di Brasil. Pemain lain berada di level yang baik, tapi tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan anak itu.

“Dia perlu mencapai level kebugaran yang baik, bermain lebih banyak menit, dan tetap di lapangan. Saat saya melihat semua pemain Brasil, tidak ada yang seperti dia. Baiklah, kita bisa membicarakan Vini Junior atau Raphinha atau Estevao, tapi hal-hal yang bisa dilakukan Neymar dengan bola, membuatnya menakutkan untuk dijaga. Neymar adalah yang paling dekat dengan Ronaldinho yang pernah saya lihat.”

Brasil ditempatkan di Grup C pada Piala Dunia 2026. Mereka akan memulai perjuangan mereka untuk meraih gelar juara melawan Maroko di MetLife Stadium pada 13 Juni, sebelum menghadapi Haiti dan Skotlandia di Philadelphia dan Miami masing-masing.