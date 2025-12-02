Getty/GOAL
Neymar Ke Manchester United?! Legenda Setan Merah Bahas Potensi 'Pengaruh' Neymar Jika Pindah Ke Old Trafford
Tempat berlabuh Neymar berikutnya: Inggris atau MLS?
Neymar, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya di level internasional, saat ini bermain sambil menahan rasa sakit dan mengabaikan saran dokter di Santos. Dia melakukan yang terbaik untuk menjauhkan klub masa kecilnya dari bahaya degradasi.
Dia pulang pada bulan Januari setelah ia diputus kontrak oleh klub Saudi Pro League Al-Hilal - dengan jalan panjang menuju pemulihan setelah cedera ligamen lutut. Neymar telah menghabiskan lebih banyak waktu di meja perawatan musim ini.
Perubahan suasana lain mungkin akan terjadi di awal tahun 2026, karena kontrak Neymar akan segera berakhir menjelang bursa transfer, dan berbagai klub di seluruh dunia telah dikaitkan - mulai dari Inggris hingga MLS. United telah lama digadang-gadang memiliki minat.
Haruskah Setan Merah merekrut Neymar?
Ditanya apakah kesepakatan ini akan menarik pada tahap ini, mantan striker Setan Merah Louis Saha mengatakan kepada Pundit Arena: “Jika Anda bertanya kepada saya enam bulan yang lalu, saya akan sangat senang jika Neymar berada di Manchester United. Tapi saat ini, dia tampak rapuh, atau cedera. Mungkin dia telah kehilangan daya tariknya."
“Ini menyedihkan, karena saya mencintai Neymar. Saya pikir beberapa tahun yang lalu itu akan menjadi langkah yang sempurna karena dia masih bisa menjadi pemain yang luar biasa. Dia benar-benar dapat meningkatkan performa United dengan daya cipta dan bakatnya."
"Saya pikir mungkin cara dia mengelola kariernya di masa lalu perlu dikritisi. Saya tidak tahu lagi bagaimana dia bisa memperbaiki keadaan dan bangkit kembali. United membutuhkan pemain yang rela berkorban demi tim, yang mencintai klub. Saya tidak yakin Neymar adalah orang yang tepat untuk menawarkan hal itu kepada United saat ini dalam kariernya."
Opsi alternatif: Trio MSN reuni di MLS?
Ada dugaan bahwa Neymar bisa saja bereuni dengan mantan rekan setimnya di Barcelona
Lionel Messi dan Luis Suarez di Inter Miami, yang memungkinkan trio 'MSN' yang legendaris itu kembali bermain bersama.
Mantan bintang USMNT dan MLS Brad Friedel mengatakan kepada GOAL apakah kepindahan itu masuk akal: “Jika Neymar fit, maka saya pikir itu berhasil, sungguh, karena dia masih nama besar di beberapa wilayah AS. Masalahnya, jika dia tidak fit dan sering cedera, maka itu akan menjadi realitas negatif yang didorong oleh media. Saya tentu bisa memahami argumen dari kedua belah pihak."
“Saya berasumsi, dan mereka orang-orang pintar, kontraknya akan berjenjang berdasarkan performa dan kebugaran. Setelah menghabiskan beberapa waktu di Miami, sebelum Messi datang, Anda tidak akan benar-benar tahu bahwa Miami punya tim. Sejak dia datang, ada kaus merah muda dan hitam di mana-mana. Jika Neymar datang, itu akan menambahnya.”
Bisnis terbaik Liga Primer terbaik pada 2025
Meskipun Saha meragukan Neymar adalah pilihan yang tepat untuk United, ia yakin Setan Merah telah menyelesaikan salah satu transfer terbaik Liga Primer selama musim panas 2025 – dengan Bryan Mbeumo langsung menunjukkan kualitasnya setelah direkrut dari Brentford.
Ia menambahkan ketika memilih transfer paling cerdik yang dilakukan di bursa transfer terakhir: “Bagi saya, perekrutan terbaik adalah antara Hugo Ekitike dan Bryan Mbeumo. Saya pikir [Nick] Woltemade juga brilian, saya menyukainya."
"Saya pikir ketiganya adalah pemain yang paling menonjol sejauh ini, tetapi saya pikir Mbeumo mungkin yang terbaik dari ketiganya. Dia bermain untuk tim yang sedang dalam masa transisi. Ekitike bermain untuk juara liga, dan Woltemade bergabung dengan tim yang berlaga di Liga Champions. Mereka berdua memang punya masalah, tetapi saya pikir United berada di posisi tersulit di awal musim. Saya telah melihat United berjuang, dan betapa sulitnya bagi Mbeumo, dan dia telah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan standar di klub dan mempertahankan standarnya sendiri."
