Neymar Ke Manchester United?! Legenda Setan Merah Bahas Potensi 'Pengaruh' Neymar Jika Pindah Ke Old Trafford

Neymar, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa negaranya di level internasional, saat ini bermain sambil menahan rasa sakit dan mengabaikan saran dokter di Santos. Dia melakukan yang terbaik untuk menjauhkan klub masa kecilnya dari bahaya degradasi.

Dia pulang pada bulan Januari setelah ia diputus kontrak oleh klub Saudi Pro League Al-Hilal - dengan jalan panjang menuju pemulihan setelah cedera ligamen lutut. Neymar telah menghabiskan lebih banyak waktu di meja perawatan musim ini.

Perubahan suasana lain mungkin akan terjadi di awal tahun 2026, karena kontrak Neymar akan segera berakhir menjelang bursa transfer, dan berbagai klub di seluruh dunia telah dikaitkan - mulai dari Inggris hingga MLS. United telah lama digadang-gadang memiliki minat.