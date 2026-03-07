Neymar digugat oleh mantan kokinya atas jam kerja 16 jam dan dugaan cedera saat menyiapkan makanan

Menurut laporan dari media Brasil Metropoles, yang mengklaim telah melihat dokumen pengadilan, koki tersebut ditugaskan untuk memasak tidak hanya untuk pemain tersebut tetapi juga untuk rombongan hingga 150 teman dan rekan kerja setiap hari. Beban kerja yang besar ini konon memaksanya bekerja selama 16 jam sehari, jauh melebihi jam kerja yang disepakati saat ia pertama kali menerima posisi tersebut di salah satu vila mewah pemain di Rio de Janeiro.

Meskipun kontrak awalnya menetapkan bahwa dia akan bekerja dari pukul 7 pagi hingga 5 sore pada hari Senin hingga Kamis, dan dari pukul 7 pagi hingga 4 sore pada hari Jumat, dia mengklaim bahwa kenyataannya jauh lebih berat. Chef tersebut dilaporkan telah menyatakan bahwa dia sering bekerja hingga pukul 11 malam atau tengah malam, dan pada akhir pekan, serta mencatat bahwa dia sering dipaksa untuk bekerja selama jam istirahat makan siang yang diwajibkan secara hukum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.