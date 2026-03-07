(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Neymar digugat oleh mantan kokinya atas jam kerja 16 jam dan dugaan cedera saat menyiapkan makanan
Tuduhan tentang shift kerja yang melelahkan selama 16 jam
Menurut laporan dari media Brasil Metropoles, yang mengklaim telah melihat dokumen pengadilan, koki tersebut ditugaskan untuk memasak tidak hanya untuk pemain tersebut tetapi juga untuk rombongan hingga 150 teman dan rekan kerja setiap hari. Beban kerja yang besar ini konon memaksanya bekerja selama 16 jam sehari, jauh melebihi jam kerja yang disepakati saat ia pertama kali menerima posisi tersebut di salah satu vila mewah pemain di Rio de Janeiro.
Meskipun kontrak awalnya menetapkan bahwa dia akan bekerja dari pukul 7 pagi hingga 5 sore pada hari Senin hingga Kamis, dan dari pukul 7 pagi hingga 4 sore pada hari Jumat, dia mengklaim bahwa kenyataannya jauh lebih berat. Chef tersebut dilaporkan telah menyatakan bahwa dia sering bekerja hingga pukul 11 malam atau tengah malam, dan pada akhir pekan, serta mencatat bahwa dia sering dipaksa untuk bekerja selama jam istirahat makan siang yang diwajibkan secara hukum untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Getty Images Sport
Masalah kesehatan dan cedera fisik
Tuntutan fisik yang berat dari pekerjaan tersebut dilaporkan telah menyebabkan pekerja mengalami masalah kesehatan yang serius. Gugatan tersebut menjelaskan bagaimana kewajiban untuk mengangkat potongan daging seberat 10 kg, ditambah dengan aktivitas memuat dan membongkar kantong belanja supermarket yang berat selama jam kerja yang panjang, telah memberikan dampak yang parah pada tubuhnya selama ia bekerja di bawah naungan superstar tersebut.
Berdiri dalam waktu yang lama tanpa istirahat yang memadai menyebabkan masalah medis yang tercatat, dengan pekerja tersebut dilaporkan mengalami masalah punggung dan peradangan pinggul sebagai akibat langsung dari tugasnya. Keluhan fisik ini menjadi bagian inti dari argumen hukumnya saat ia mencari ganti rugi yang signifikan untuk menutupi kerugian yang dialaminya selama bekerja di perkebunan Rio de Janeiro.
Kompensasi finansial dan sasaran hukum
Dokumen hukum tersebut juga menyoroti kegagalan dalam memberikan istirahat yang diwajibkan secara hukum bagi karyawan. Tim hukum koki tersebut mencatat: "Penggugat tidak secara teratur menikmati istirahat makan siang. Selama seluruh masa kontrak kerja, penggugat diwajibkan oleh tergugat untuk mencatat waktu istirahat makan siang, meskipun ia tetap bekerja secara aktif selama periode tersebut."
Koki, yang memperoleh gaji sekitar £1.065 per bulan, kini menuntut total £37.544 sebagai ganti rugi. Jumlah ini dimaksudkan untuk mencakup pesangon, denda, lembur yang belum dibayar, biaya medis untuk cedera yang dialami, dan ganti rugi atas ketidakhadiran istirahat yang diwajibkan selama masa kerjanya di mansion Mangaratiba.
- AFP
Neymar tetap bungkam di tengah upaya menuju Piala Dunia.
Meskipun tuduhan mengenai kondisi kerja di kediamannya bersifat serius, pemain internasional Brasil yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia Carlo Ancelotti, menolak untuk berkomentar mengenai hal tersebut ketika diwawancarai oleh media lokal.
Iklan