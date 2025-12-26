Neymar Buat 'JANJI GILA' Untuk Brasil Jelang Piala Dunia 2026 Dan Kirim Pesan Untuk Pelatih Carlo Ancelotti

Ikon Brasil tersebut mengalami pengalaman campuran saat kembali ke tanah airnya karena terus berjuang dengan cedera selama setahun terakhir di Santos. Namun, bintang Brasil itu mengakhiri kampanye terbaru dengan baik saat ia mencetak empat gol dalam tiga pertandingan terakhir musim ini dan membantu Santos lolos dari zona degradasi dan finis di urutan ke-12 di Serie A Brasil.

Dengan kontrak Neymar di Santos yang saat ini berakhir pada akhir Desember, ada spekulasi mengenai masa depannya di tim masa kecilnya, meskipun ESPN sebelumnya mengklaim bahwa pemain berusia 33 tahun itu selalu memprioritaskan tetap di Santos dan siap melanjutkan di klub setidaknya hingga Piala Dunia 2026 musim panas mendatang. Berbagai klub telah dikaitkan dengan Neymar, termasuk Inter Miami milik Lionel Messi, tetapi dia dan Santos kini berada dalam "pembicaraan lanjut" untuk memperpanjang kontraknya dan dia akan menandatangani perpanjangan kontrak awal selama enam bulan.

Santos presiden Marcelo Teixeira, meskipun demikian, tetap optimis bahwa Neymar akan segera menandatangani kontrak baru, seperti yang dia katakan kepada ESPN: "Proyek Neymar adalah proyek untuk Piala Dunia tahun depan. Pembicaraannya selalu seperti ini. Dia bisa pergi ke mana saja dan ingin datang ke Santos, rumahnya. Mungkin kami membayangkan memanfaatkannya lebih banyak di paruh pertama tahun ini dan kami tidak bisa, tetapi itu bukan kesalahan siapa pun. Dia mengakhiri musim dengan cara yang lebih baik, dia sangat menentukan. Partisipasi Neymar tetap penting, di luar lapangan dan di dalamnya. Dialog tetap berlanjut. Kami sedang mengevaluasi angka-angka dan memperpanjang nilai-nilai ini. Saya memiliki harapan positif bahwa kami akan mencapai kesepakatan untuk membuatnya tetap bertahan."