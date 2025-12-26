getty
Neymar Buat 'JANJI GILA' Untuk Brasil Jelang Piala Dunia 2026 Dan Kirim Pesan Untuk Pelatih Carlo Ancelotti
Operasi lutut Neymar yang sukses
Santos telah mengkonfirmasi bahwa penyerang bintang mereka berhasil menjalani operasi lutut saat Neymar berpacu dengan waktu untuk memulihkan kebugaran penuh dan merebut kembali posisinya di skuad Brasil menjelang Piala Dunia musim panas mendatang di Amerika Utara.
Pernyataan dari Santos berbunyi: "Sebuah artroskopi dilakukan untuk mengatasi cedera meniskus medial. Operasi berjalan sukses, dan atlet tersebut dalam kondisi baik."
Setelah berjuang dengan masalah lutut di minggu-minggu terakhir Serie A Brasil, Neymar akhirnya menjalani operasi pada hari Senin saat dokter tim nasional Brasil Rodrigo Lasmar melakukan operasi tersebut.
Meskipun Santos tidak memberikan garis waktu untuk kembalinya sang penyerang, Globo Esporte mengklaim bahwa mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu memerlukan waktu hingga satu bulan untuk pulih sepenuhnya dan kembali ke lapangan latihan.
Neymar buat janji kepada Brasil menjelang Piala Dunia
Neymar, yang belum tampil untuk Selecao sejak September 2023 ketika ia mengalami cedera ligamen anterior cruciate, bertekad untuk melakukan comeback dan mengambil tempatnya dalam skuad Carlo Ancelotti yang akan pergi ke Amerika Utara musim panas mendatang untuk Piala Dunia 2026.
Neymar naik panggung bersama penyanyi Thiaguinho, di mana ia membuat janji kepada negaranya saat ia berkata: "Kami akan melakukan segala yang mungkin, bahkan yang tidak mungkin, untuk membawa Piala Dunia ini kembali ke Brasil. Pada bulan Juli, kalian bisa meminta pertanggungjawaban saya. Ayo, Ancelotti, bantu kami, oke? Jika kami mencapai final, saya berjanji untuk mencetak gol."
Apakah Neymar akan bermain di Piala Dunia 2026?
Meskipun bintang Santos tetap berharap dapat bersaing di Piala Dunia keempatnya untuk Brasil di Amerika Utara tahun depan, partisipasinya tidak dijamin 100 persen karena masih harus dilihat apakah manajer Ancelotti akan memanggil penyerang veteran tersebut ke skuadnya untuk turnamen tersebut.
Pelatih asal Italia itu sebelumnya telah mengungkapkan bahwa Neymar masih dalam pertimbangan namun keputusan akhir belum dibuat. Dia mengatakan kepada wartawan: "Jika kita berbicara tentang Neymar, kita harus berbicara tentang pemain lain. Kita harus memikirkan tentang Brasil, yang mungkin memiliki Neymar atau tanpa Neymar, dengan pemain lain atau tanpa pemain lain. Kami akan membuat daftar final setelah jendela FIFA Maret. Saya sangat paham bahwa Anda sangat tertarik pada Neymar. Saya ingin menjelaskan bahwa kami sedang berada di bulan Desember, Piala Dunia ada di bulan Juni, dan saya akan memilih tim yang pergi ke Piala Dunia pada bulan Mei. Jika Neymar pantas berada di sana, jika dia tampil baik, jika dia lebih baik daripada yang lain, dia akan bermain di Piala Dunia, titik. Saya tidak berhutang apa pun kepada siapa pun."
Akankah Neymar menandatangani kontrak baru dengan Santos?
Ikon Brasil tersebut mengalami pengalaman campuran saat kembali ke tanah airnya karena terus berjuang dengan cedera selama setahun terakhir di Santos. Namun, bintang Brasil itu mengakhiri kampanye terbaru dengan baik saat ia mencetak empat gol dalam tiga pertandingan terakhir musim ini dan membantu Santos lolos dari zona degradasi dan finis di urutan ke-12 di Serie A Brasil.
Dengan kontrak Neymar di Santos yang saat ini berakhir pada akhir Desember, ada spekulasi mengenai masa depannya di tim masa kecilnya, meskipun ESPN sebelumnya mengklaim bahwa pemain berusia 33 tahun itu selalu memprioritaskan tetap di Santos dan siap melanjutkan di klub setidaknya hingga Piala Dunia 2026 musim panas mendatang. Berbagai klub telah dikaitkan dengan Neymar, termasuk Inter Miami milik Lionel Messi, tetapi dia dan Santos kini berada dalam "pembicaraan lanjut" untuk memperpanjang kontraknya dan dia akan menandatangani perpanjangan kontrak awal selama enam bulan.
Santos presiden Marcelo Teixeira, meskipun demikian, tetap optimis bahwa Neymar akan segera menandatangani kontrak baru, seperti yang dia katakan kepada ESPN: "Proyek Neymar adalah proyek untuk Piala Dunia tahun depan. Pembicaraannya selalu seperti ini. Dia bisa pergi ke mana saja dan ingin datang ke Santos, rumahnya. Mungkin kami membayangkan memanfaatkannya lebih banyak di paruh pertama tahun ini dan kami tidak bisa, tetapi itu bukan kesalahan siapa pun. Dia mengakhiri musim dengan cara yang lebih baik, dia sangat menentukan. Partisipasi Neymar tetap penting, di luar lapangan dan di dalamnya. Dialog tetap berlanjut. Kami sedang mengevaluasi angka-angka dan memperpanjang nilai-nilai ini. Saya memiliki harapan positif bahwa kami akan mencapai kesepakatan untuk membuatnya tetap bertahan."
