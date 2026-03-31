Newcastle terancam denda besar akibat pelanggaran aturan UEFA

Simon Capper, direktur keuangan, membela keputusan untuk mengalihkan hak sewa stadion ke perusahaan afiliasi, dengan menjelaskannya sebagai langkah yang diperlukan untuk dua proyek infrastruktur yang akan datang. Ia menjelaskan bahwa penjualan tersebut akan membantu klub "menata ulang aset properti kami dan menempatkannya dalam kerangka hukum yang tepat agar kami dapat melanjutkan rencana pengembangan kami." Menanggapi dorongan finansial yang besar ini secara langsung, Capper menyatakan: "Mungkin akan ada transaksi serupa di masa depan, tergantung pada apa yang akhirnya kami lakukan. Namun, perhitungan laba yang harus dilakukan merupakan konsekuensi dari detail aturan akuntansi yang mewajibkan kami untuk mematuhi persyaratan Liga Premier dalam melakukan transaksi apa pun dengan perusahaan yang terkait dengan kami. Jadi, hal itu memang menciptakan laba akuntansi yang sangat signifikan karena alasan tersebut."

Meskipun penjualan stadion menciptakan ruang gerak, Capper mengakui bahwa bantalan finansial ini tidak akan mudah diterjemahkan menjadi anggaran transfer yang lebih tinggi karena pembatasan khusus dari UEFA. Hal ini menempatkan jajaran manajemen dalam posisi sulit di mana mereka mungkin masih perlu melepas tiga atau empat pemain kunci untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan menghindari sanksi lebih lanjut.