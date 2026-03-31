Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Newcastle terancam denda besar akibat pelanggaran aturan UEFA
Celah hukum di St James' Park
Menurut laporan The Times, Newcastle terancam dikenai denda besar setelah laporan keuangan mengungkapkan bahwa klub tersebut telah menjual hak sewa atas St James' Park senilai £172 juta kepada PZ Newco Holdings Ltd. Transaksi ini terjadi pada 27 Juni tahun lalu dan melibatkan pemegang saham mayoritas yang didukung oleh Arab Saudi, yaitu Public Investment Fund (PIF). Kesepakatan tersebut menghasilkan laba sebesar £129 juta, ditambah £4,1 juta dari penjualan perusahaan afiliasi lainnya. Akibatnya, The Magpies mencatatkan laba akuntansi sebesar £133,1 juta, yang membantu mereka memenuhi Aturan Laba dan Keberlanjutan (PSR) Liga Premier, meskipun UEFA mengambil sikap yang jauh lebih ketat.
- AFP
Pelajaran dari Chelsea dan Aston Villa
Bukti menunjukkan bahwa UEFA siap menjatuhkan sanksi berat terhadap transfer aset internal. Baik Chelsea maupun Aston Villa didenda tahun lalu karena melanggar peraturan keuangan; klub asal London itu diperintahkan membayar denda sebesar £27 juta, sementara Aston Villa dikenai denda sebesar £9,5 juta. Kini muncul kekhawatiran nyata bahwa Newcastle bisa menjadi klub Liga Premier berikutnya yang melanggar peraturan Keberlanjutan Keuangan yang ketat ini. Para petinggi klub dilaporkan telah mengakui bahwa klub berada di jalur yang genting ke depan, dengan mencatat bahwa mereka mungkin menghadapi "tantangan" untuk sepenuhnya mematuhi pengawasan Eropa terkait rasio biaya skuad mereka.
Alasan finansial di balik langkah tersebut
Simon Capper, direktur keuangan, membela keputusan untuk mengalihkan hak sewa stadion ke perusahaan afiliasi, dengan menjelaskannya sebagai langkah yang diperlukan untuk dua proyek infrastruktur yang akan datang. Ia menjelaskan bahwa penjualan tersebut akan membantu klub "menata ulang aset properti kami dan menempatkannya dalam kerangka hukum yang tepat agar kami dapat melanjutkan rencana pengembangan kami." Menanggapi dorongan finansial yang besar ini secara langsung, Capper menyatakan: "Mungkin akan ada transaksi serupa di masa depan, tergantung pada apa yang akhirnya kami lakukan. Namun, perhitungan laba yang harus dilakukan merupakan konsekuensi dari detail aturan akuntansi yang mewajibkan kami untuk mematuhi persyaratan Liga Premier dalam melakukan transaksi apa pun dengan perusahaan yang terkait dengan kami. Jadi, hal itu memang menciptakan laba akuntansi yang sangat signifikan karena alasan tersebut."
Meskipun penjualan stadion menciptakan ruang gerak, Capper mengakui bahwa bantalan finansial ini tidak akan mudah diterjemahkan menjadi anggaran transfer yang lebih tinggi karena pembatasan khusus dari UEFA. Hal ini menempatkan jajaran manajemen dalam posisi sulit di mana mereka mungkin masih perlu melepas tiga atau empat pemain kunci untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan menghindari sanksi lebih lanjut.
- Getty Images Sport
Masalah dalam skuad dan musim yang mengecewakan
Selain masalah di luar lapangan, tim ini juga mengalami musim yang mengecewakan di atas lapangan. Newcastle telah tersingkir dari semua kompetisi piala, tereliminasi dari semifinal Piala Liga dan babak 16 besar Piala FA, keduanya oleh Manchester City. Perjalanan mereka di kompetisi Eropa juga berakhir di babak 16 besar Liga Champions, di mana Barcelona menelan kekalahan telak 7-2 pada leg kedua setelah bermain imbang pada leg pertama di Inggris.