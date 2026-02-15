Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Newcastle mendapat pukulan telak akibat cedera parah Bruno Guimaraes, setelah jadwal pemulihannya yang mengkhawatirkan terungkap
Jadwal pemulihan Guimaraes terungkap
Seperti dilaporkan pertama kali oleh ESPN Brasil, Guimaraes akan absen selama sepuluh minggu dan berisiko melewatkan sebagian besar dari 12 pertandingan Premier League terakhir Newcastle musim ini, serta partisipasi mereka di Liga Champions.
Newcastle belum pernah memenangkan pertandingan Premier League tanpa Guimaraes sejak debutnya setelah bergabung dengan klub dari Lyon pada 2022, gagal menang dalam 12 pertandingan liga tanpa pemain Brasil tersebut, termasuk kekalahan terbaru melawan Aston Villa dan Liverpool.
- AFP
Newcastle harus mengatasi masalah Guimaraes saat Howe berbicara.
Tidak diragukan lagi, Newcastle United harus mengakhiri kutukan Guimaraes agar memiliki peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Saat ini berada di peringkat ke-10 di Premier League, mereka masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
Howe berkomentar tentang Guimaraes setelah Newcastle mengalahkan Aston Villa 3-1 di putaran keempat Piala FA pada Sabtu, dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi wasit: "Saya pikir dia akan berusaha untuk pulih lebih cepat. Tapi waktu pemulihannya akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
"Saya tidak berpikir ada obat mujarab untuknya. Saya pikir akan memakan waktu beberapa bulan. Anda mungkin akan melihatnya kembali pada akhir jeda internasional Maret.
"Itu adalah pukulan bagi kami. Ini adalah tahap krusial dalam musim, dia sangat kecewa, tapi itulah kenyataannya.
"Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya perlu memastikan dia kembali dengan aman dan pemain lain harus mengambil alih perannya. Kita melakukannya hari ini - [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey, dan [Sandro] Tonali bermain sangat baik."
'Hancur hati' Guimaraes menanggapi cedera yang menghambatnya.
Guimaraes mengunggah postingan di Instagram untuk mengungkapkan kekecewaannya atas kemunduran ini, menulis: "Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun karier saya, saya harus menghabiskan beberapa waktu jauh dari lapangan. Saya sangat sedih, tetapi yakin bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu.
"Cedera otot ini akan membuat saya absen selama beberapa minggu, tetapi hal ini akan membantu saya menjadi lebih kuat dan memastikan saya lebih siap untuk apa yang akan datang. Terima kasih kepada semua orang atas dukungan, pesan, dan kepeduliannya. Sampai jumpa lagi."
Pemain berusia 28 tahun itu kemudian menambahkan di Instagram Story setelah kemenangan Newcastle di Villa Park: "Sangat bangga dengan kalian semua!!!! Meskipun segala sesuatu melawan kita, kita berhasil menyelesaikan tugas!! Saya menyukainya. Kita terus maju."
- Getty Images Sport
Kesalahan besar Guimaraes, tetapi Newcastle harus terus maju.
Guimaraes telah menjadi figur inspiratif bagi Newcastle baik di dalam maupun di luar lapangan musim ini, memimpin tim dan bahkan menjadi pencetak gol terbanyak mereka di liga dengan sembilan gol dalam 23 pertandingan, melampaui rekor terbaiknya sebelumnya dalam satu musim.
Newcastle menghabiskan banyak uang untuk merekrut pemain seperti Nick Woltemade, Yoane Wissa, dan Anthony Elanga pada musim panas ini, dan kualifikasi Eropa akan dianggap sebagai syarat minimal oleh para penggemar, mengingat posisi klub setelah dua kali finis di Liga Champions dalam tiga tahun.
Tekanan akan jatuh pada Howe untuk membantu menemukan solusi bagi timnya untuk bermain tanpa kapten mereka, dengan pertandingan krusial melawan kedua klub Manchester, Everton, dan Chelsea, serta babak playoff Liga Champions dua leg melawan Qarabag, dengan leg pertama akan digelar pada Rabu.
Iklan