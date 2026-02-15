Newcastle mendapat pukulan telak akibat cedera parah Bruno Guimaraes, setelah jadwal pemulihannya yang mengkhawatirkan terungkap

Tidak diragukan lagi, Newcastle United harus mengakhiri kutukan Guimaraes agar memiliki peluang untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Saat ini berada di peringkat ke-10 di Premier League, mereka masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Howe berkomentar tentang Guimaraes setelah Newcastle mengalahkan Aston Villa 3-1 di putaran keempat Piala FA pada Sabtu, dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi wasit: "Saya pikir dia akan berusaha untuk pulih lebih cepat. Tapi waktu pemulihannya akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

"Saya tidak berpikir ada obat mujarab untuknya. Saya pikir akan memakan waktu beberapa bulan. Anda mungkin akan melihatnya kembali pada akhir jeda internasional Maret.

"Itu adalah pukulan bagi kami. Ini adalah tahap krusial dalam musim, dia sangat kecewa, tapi itulah kenyataannya.

"Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya perlu memastikan dia kembali dengan aman dan pemain lain harus mengambil alih perannya. Kita melakukannya hari ini - [Nick] Woltemade, [Jacob] Ramsey, dan [Sandro] Tonali bermain sangat baik."