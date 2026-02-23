Getty Images Sport
Newcastle meluncurkan rencana untuk menggabungkan stadion baru dengan proyek revitalisasi kota secara menyeluruh
Rumah baru untuk Newcastle?
Newcastle akan segera mengambil keputusan akhir mengenai renovasi St James' Park atau pindah ke markas baru. The Magpies berencana membangun stadion baru di samping markas saat ini dengan kapasitas yang ditingkatkan menjadi 68.000 penonton. Klub juga telah mengadakan pembicaraan dengan pemerintah setempat mengenai pendanaan proyek untuk memodernisasi dan meningkatkan pusat kota. Proyek regenerasi ini mencakup rencana pembangunan gedung-gedung ritel, rekreasi, dan bisnis baru. Koneksi transportasi umum juga akan ditingkatkan dan perumahan terjangkau akan dibangun. Pemilik klub, Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF), akan berinvestasi dalam proyek ini, tetapi dana publik juga diperlukan. Stadion baru Newcastle diperkirakan akan menjadi stadion terbesar ketiga di Inggris saat selesai, hanya kalah dari Old Trafford dan Wembley.
Apa yang telah dikatakan tentang stadion baru Newcastle?
Manajer Newcastle, Eddie Howe, ditanya tentang rencana klub untuk stadion baru pada akhir 2025 dan meminta kejelasan.
"Secara fundamental, jika kita melihat klub dengan sudut pandang yang lebih luas, lapangan latihan, stadion, bagian dari klub tersebut saat ini dalam keadaan tidak pasti," katanya. "Dalam hal arah yang akan diambil klub, mendapatkan kejelasan tentang hal itu akan menjadi langkah besar ke depan untuk membawa segala hal ke masa depan dengan cara yang sangat positif. Hal itu akan memiliki dampak yang mengubah permainan pada segala hal. Saya juga berbicara tentang akademi dan pekerjaan hebat yang dilakukan di sana. Jika kita dapat mengembangkan fasilitas - bukan berarti fasilitas adalah segalanya - tetapi mereka adalah cara yang bagus untuk menaikkan standar dan menunjukkan ambisi dengan jelas dan kuat.
"Jika diperlukan waktu ekstra untuk membuat keputusan yang tepat sehingga proyek stadion benar, dan itu adalah yang tepat untuk Newcastle selama bertahun-tahun klub berada di sana, maka ambil waktu ekstra itu. Hal yang sama berlaku untuk lapangan latihan. Anda membutuhkan lokasi dan desain yang tepat. Saya lebih memilih agar semuanya benar daripada terburu-buru. Saya tahu ada 99,9% kemungkinan saya tidak akan melihat keduanya dalam posisi saya, tetapi saya tetap bersemangat untuk memastikan hal itu ada untuk generasi mendatang Newcastle, baik itu pendukung atau pemain."
Mengapa lokasi penting bagi Newcastle
Direktur Utama Newcastle, David Hopkinson, mengatakan bahwa klub belum memutuskan apakah akan merenovasi St James' Park atau pindah ke stadion baru.
“Faktanya, kami belum memutuskan,” katanya kepada talkSPORT. “St. James’ adalah tempat yang magis, dan akan menjadi tempat yang luar biasa pada Sabtu saat kami memainkan pertandingan berikutnya. Kapasitasnya 53.000, kami pikir kami bisa lebih besar, dan tentu saja itu berarti pendapatan, investasi besar.
“Kami belum membuat keputusan akhir tentang apa yang akan kami lakukan di sini, kami bekerja setiap hari untuk memutuskan apakah akan tetap di sini atau pindah ke lokasi baru, apakah akan merenovasi atau membangun stadion baru. Tapi kami memiliki kesempatan yang sedang kami kejar dan kerjakan setiap hari.
"Semua perhitungan kami dan kapasitasnya dimulai dari kisaran 65.000 hingga 68.000. Saya tidak berpikir lebih besar dari itu baik, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa jika kami melakukan sesuatu, itu harus signifikan dan bermakna. 10.000 hingga 15.000 di sini akan tepat.
"Saya pikir stadion baru adalah sesuatu yang kami pertimbangkan, tetapi kami belum benar-benar melangkah jauh.
“Kami tidak ingin berada di ladang petani di tengah-tengah tempat yang sepi. Yang membuat Newcastle begitu istimewa, tempat yang istimewa, adalah bahwa St. James’ Park berada tepat di tengah kota, itu masuk akal. Di setiap tempat yang pernah saya kerjakan, saya beruntung memiliki arena atau stadion tepat di tengah kota - itu penting.
“Di mana Bernabeu baru berada, Bernabeu yang direnovasi, Madison Square Garden… lokasi itu penting.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Newcastle akan kembali bermain di kandang pada Selasa malam saat mereka menghadapi Qarabag dalam leg kedua babak playoff Liga Champions. Tim asuhan Howe memimpin 5-1 dari leg pertama dan sehingga berpeluang lolos untuk menghadapi Barcelona atau Chelsea di babak 16 besar.
