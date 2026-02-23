Newcastle meluncurkan rencana untuk menggabungkan stadion baru dengan proyek revitalisasi kota secara menyeluruh

Manajer Newcastle, Eddie Howe, ditanya tentang rencana klub untuk stadion baru pada akhir 2025 dan meminta kejelasan.

"Secara fundamental, jika kita melihat klub dengan sudut pandang yang lebih luas, lapangan latihan, stadion, bagian dari klub tersebut saat ini dalam keadaan tidak pasti," katanya. "Dalam hal arah yang akan diambil klub, mendapatkan kejelasan tentang hal itu akan menjadi langkah besar ke depan untuk membawa segala hal ke masa depan dengan cara yang sangat positif. Hal itu akan memiliki dampak yang mengubah permainan pada segala hal. Saya juga berbicara tentang akademi dan pekerjaan hebat yang dilakukan di sana. Jika kita dapat mengembangkan fasilitas - bukan berarti fasilitas adalah segalanya - tetapi mereka adalah cara yang bagus untuk menaikkan standar dan menunjukkan ambisi dengan jelas dan kuat.

"Jika diperlukan waktu ekstra untuk membuat keputusan yang tepat sehingga proyek stadion benar, dan itu adalah yang tepat untuk Newcastle selama bertahun-tahun klub berada di sana, maka ambil waktu ekstra itu. Hal yang sama berlaku untuk lapangan latihan. Anda membutuhkan lokasi dan desain yang tepat. Saya lebih memilih agar semuanya benar daripada terburu-buru. Saya tahu ada 99,9% kemungkinan saya tidak akan melihat keduanya dalam posisi saya, tetapi saya tetap bersemangat untuk memastikan hal itu ada untuk generasi mendatang Newcastle, baik itu pendukung atau pemain."