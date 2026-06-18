Neuer mengejutkan para penggemar Jerman dengan keputusan yang mengejutkan

Manuel Neuer, kiper Jerman, menegaskan keyakinannya bahwa timnas negaranya mampu menjuarai Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa “jika ia tidak meyakini hal itu, ia tidak akan berada di sini”.

Neuer menjelaskan bahwa ini akan menjadi, “secara prinsip,” turnamen besar terakhirnya bersama timnas Jerman, setelah ia kembali ke skuad tim nasional, menyusul pengunduran dirinya dari timnas pada akhir Euro 2024.

Surat kabar “Sport” memuat pernyataan Neuer selama konferensi pers yang digelar di markas pemusatan latihan timnas Jerman, di mana ia mengatakan, “Tentu saja saya yakin tim ini mampu memenangkan Piala Dunia.”

Ia melanjutkan, “Akan menjadi hal yang luar biasa jika saya bisa menjadi juara dunia untuk kedua kalinya… dan jika saya tidak yakin tim ini mampu mencapainya, saya tidak akan duduk di sini hari ini.”

Ia menambahkan, “Baru dalam beberapa hari terakhir ini, saya mulai menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi pertandingan terakhir saya bersama timnas Jerman.”

Dia menambahkan, “Namun, saya tidak memikirkannya bahkan selama Kejuaraan Eropa lalu, dan oleh karena itu, setelah tersingkir oleh Spanyol di perempat final setelah perpanjangan waktu, saya tidak langsung mengumumkan apa pun mengenai hal ini. Saya melihat ke depan, menikmati setiap pertandingan, dan tidak memikirkan perpisahan.”