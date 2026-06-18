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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Neuer mengejutkan para penggemar Jerman dengan keputusan yang mengejutkan

Germany vs Ivory Coast
Germany
Ivory Coast
World Cup
M. Neuer
Bayern Munich
Jerman

Manuel Neuer, kiper Jerman, menegaskan keyakinannya bahwa timnas negaranya mampu menjuarai Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa “jika ia tidak meyakini hal itu, ia tidak akan berada di sini”. 

Neuer menjelaskan bahwa ini akan menjadi, “secara prinsip,” turnamen besar terakhirnya bersama timnas Jerman, setelah ia kembali ke skuad tim nasional, menyusul pengunduran dirinya dari timnas pada akhir Euro 2024.

Surat kabar Sport” memuat pernyataan Neuer selama konferensi pers yang digelar di markas pemusatan latihan timnas Jerman, di mana ia mengatakan, “Tentu saja saya yakin tim ini mampu memenangkan Piala Dunia.”

Ia melanjutkan, “Akan menjadi hal yang luar biasa jika saya bisa menjadi juara dunia untuk kedua kalinya… dan jika saya tidak yakin tim ini mampu mencapainya, saya tidak akan duduk di sini hari ini.”

Ia menambahkan, “Baru dalam beberapa hari terakhir ini, saya mulai menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi pertandingan terakhir saya bersama timnas Jerman.”

Dia menambahkan, “Namun, saya tidak memikirkannya bahkan selama Kejuaraan Eropa lalu, dan oleh karena itu, setelah tersingkir oleh Spanyol di perempat final setelah perpanjangan waktu, saya tidak langsung mengumumkan apa pun mengenai hal ini. Saya melihat ke depan, menikmati setiap pertandingan, dan tidak memikirkan perpisahan.”

  • Manuel Neuergetty

    Saya tidak berencana untuk kembali pada Euro 2028

    Neuer akan berlaga di Piala Dunia untuk kelima kalinya sekaligus yang terakhir dalam kariernya, dan ia mengatakan, "Secara prinsip, hal ini jelas bagi saya, ini akan menjadi turnamen terakhir saya."

    Ia menegaskan, “Saya tidak berencana kembali dua tahun lagi untuk menjadi penjaga gawang di Kejuaraan Eropa, tapi saya tidak ingin memikirkannya sekarang.”

    Mengenai rahasia keberhasilannya bertahan hingga usia 40 tahun dan berpartisipasi di Piala Dunia, ia berkomentar, “Tidur yang nyenyak, nutrisi yang tepat, dan gaya hidup—semuanya penting. Anda harus berada di performa puncak setiap 3 atau 4 hari, dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencapainya.”

    Neuer kembali ke tim nasional Jerman, setelah sebelumnya mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional pasca Euro 2024.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kami tahu apa yang menanti kami saat menghadapi Pantai Gading

    Tim nasional Jerman sedang bersiap menghadapi Pantai Gading pada Sabtu mendatang, dalam pertandingan putaran kedua fase grup, mengingat Die Mannschaft telah mengawali perjalanan mereka dengan kemenangan telak 7-1 atas Curaçao.

    Mengenai pertandingan melawan Pantai Gading, yang berpotensi memberikan Jerman tiket lolos lebih awal, Neuer berkomentar, “Tentu saja itu adalah tujuan kami. Semuanya ada di tangan kami. Kami memulai turnamen ini dengan sangat baik, dan kami tidak ingin kembali membicarakan turnamen-turnamen sebelumnya. Seluruh fokus tim tertuju pada langkah berikutnya, yaitu menghadapi Pantai Gading.”

    Ia menambahkan, “Kami akan menghadapi tim yang kuat, tetapi kami sudah sangat siap. Kami tahu apa yang menanti kami, dan mereka juga tahu apa yang menanti mereka. Akan menjadi hal yang luar biasa bagi kami jika bisa memastikan lolos setelah pertandingan kedua, melaju ke babak gugur, dan setelah itu mungkin kami bisa memikirkan langkah selanjutnya.”

    Ia juga mengungkapkan bahwa para pemain timnas Jerman akan menanggung biaya perjalanan 600 suporter ke Stadion MetLife, untuk menyaksikan pertandingan Jerman melawan Ekuador.

    Mengenai hal ini, ia berkata, “Ide ini bukan berasal dari saya, tapi saya mendengarnya. Ini inisiatif yang luar biasa. Kami ingin para pendukung berada di sisi kami. Tentu saja jumlah yang tepat bisa diperdebatkan, tapi angka tertentu harus ditentukan. Ini adalah sikap yang baik dari pihak kami, karena dukungan para pendukung sangat penting bagi kami.”

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