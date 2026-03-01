Neil Warnock kembali keluar dari masa pensiunnya pada usia 77 tahun untuk melatih klub kasta ketujuh

Pria yang tak bisa lepas dari pinggir lapangan kini resmi kembali ke dunia sepak bola. Dalam langkah yang mengejutkan piramida sepak bola Inggris, Warnock kembali dari masa pensiunnya pada usia 77 tahun. Pelatih veteran yang telah menghabiskan lebih dari lima dekade mengelola berbagai tim ini, menjawab panggilan darurat tak terduga dari klub divisi ketujuh Torquay United. Hal ini terjadi setelah terjadi perubahan mendadak di bangku cadangan mereka, mendorong klub untuk mencari stabilitas segera.

The Gulls telah berpisah dengan manajer Wotton dan segera beralih ke mantan jenius Premier League untuk menstabilkan tim. Kembalinya Warnock menandai perubahan drastis bagi seorang manajer yang tampaknya telah benar-benar meninggalkan bangku cadangan. Setelah masa jabatan sementara singkat di Scottish Premiership bersama Aberdeen, Warnock secara resmi mengonfirmasi pensiunnya pada April 2024. Kini, ia kembali ke area teknis untuk mempertahankan upaya promosi Torquay.