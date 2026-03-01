Getty Images Sport
Neil Warnock kembali keluar dari masa pensiunnya pada usia 77 tahun untuk melatih klub kasta ketujuh
Kembalinya yang mengejutkan ke bangku cadangan
Pria yang tak bisa lepas dari pinggir lapangan kini resmi kembali ke dunia sepak bola. Dalam langkah yang mengejutkan piramida sepak bola Inggris, Warnock kembali dari masa pensiunnya pada usia 77 tahun. Pelatih veteran yang telah menghabiskan lebih dari lima dekade mengelola berbagai tim ini, menjawab panggilan darurat tak terduga dari klub divisi ketujuh Torquay United. Hal ini terjadi setelah terjadi perubahan mendadak di bangku cadangan mereka, mendorong klub untuk mencari stabilitas segera.
The Gulls telah berpisah dengan manajer Wotton dan segera beralih ke mantan jenius Premier League untuk menstabilkan tim. Kembalinya Warnock menandai perubahan drastis bagi seorang manajer yang tampaknya telah benar-benar meninggalkan bangku cadangan. Setelah masa jabatan sementara singkat di Scottish Premiership bersama Aberdeen, Warnock secara resmi mengonfirmasi pensiunnya pada April 2024. Kini, ia kembali ke area teknis untuk mempertahankan upaya promosi Torquay.
Wajah yang sudah dikenal di Torquay United
Meskipun pengumuman terbaru ini mengejutkan banyak penggemar sepak bola, keterlibatan Warnock di Torquay tidak sepenuhnya mengejutkan. Selama dua tahun terakhir, ia telah bekerja sama erat dengan Torquay sebagai penasihat sepak bola, memberikan pengalaman yang kaya bagi klub berbasis di Devon tersebut di balik layar. Transisi mendadaknya dari ruang direksi kembali ke lapangan menjadi solusi segera dan jangka pendek bagi klub yang saat ini berada di posisi keempat yang kuat di liga.
Pihak manajemen klub jelas merasa bahwa sosok yang sudah dikenal adalah pilihan terbaik untuk mempertahankan momentum selama periode transisi ini. Torquay secara resmi mengumumkan kepergian Wotton dan penunjukan Warnock dalam pernyataan resmi. Mereka menyatakan: "Kami sangat berterima kasih kepada Paul atas kerja keras, profesionalisme, dan dedikasinya selama berada di klub. Neil Warnock akan memimpin tim untuk pertandingan Selasa malam melawan Farnborough."
Spesialis promosi yang memecahkan rekor
Riwayat kepelatihan Warnock tanpa diragukan lagi merupakan salah satu yang paling legendaris dalam sejarah sepak bola Inggris. Ia memegang rekor sepanjang masa untuk jumlah promosi terbanyak sebagai manajer, setelah dengan mahir membawa delapan tim berbeda naik ke divisi atas. Masa kejayaannya yang paling ikonik mungkin terjadi di Sheffield United, klub yang ia dukung sejak kecil, di mana ia membawa The Blades ke Premier League pada 2006 serta mencapai semifinal dua kompetisi piala domestik besar.
Di luar Bramall Lane yang ia cintai, sentuhan ajaib Warnock sangat terlihat di London dan Wales. Ia berhasil mengarahkan kampanye promosi yang tak terlupakan bersama Queens Park Rangers dan Cardiff City, membawa kedua klub tersebut ke divisi utama melawan segala rintangan. Ia juga menjalani periode yang signifikan di Crystal Palace, di mana ia dipuji karena menyelamatkan The Eagles dari ambang degradasi. Kemampuannya untuk menginspirasi ruang ganti tetap menjadi aset terbesarnya.
Tarian terakhir di tingkat ketujuh
Perpindahan tak terduga ke divisi ketujuh ini kontras dengan gemerlap, glamor, dan tekanan intens di Premier League. Namun, Warnock selalu berkembang di tengah sepak bola yang didorong oleh komunitas dan menikmati tantangan yang berat. Setelah menghabiskan 16 pekerjaan sebelumnya berjuang untuk poin dari divisi teratas hingga ke dasar EFL, kehadiran besarnya diharapkan menarik perhatian nasional yang signifikan ke divisi ini.
Saat ini, kesepakatan ini dianggap sebagai langkah sementara, meskipun dengan Warnock, tidak ada yang pernah benar-benar pasti dalam sepak bola. Kecintaannya yang mendalam pada permainan tetap tak tergoyahkan, dan kesempatan untuk memimpin Torquay melewati periode ketidakpastian ini jelas terlalu menggoda untuk dilewatkan. Sementara The Gulls mencari pengganti permanen, pria paling berpengalaman di bidang ini akan memimpin tim melawan Farnborough pada Selasa ini.
