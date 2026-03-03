Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Negosiasi rahasia dengan Chelsea terungkap sebagai alasan di balik pemecatan mengejutkan Filipe Luis dari Flamengo setelah kemenangan 8-0
Kerusakan kepercayaan terkait pembicaraan BlueCo
Menurut UOL, alasan utama pemecatan mengejutkan Filipe Luis dari Flamengo bukan hanya karena penampilannya di lapangan, tetapi juga pelanggaran kepercayaan yang serius. Presiden Luiz Eduardo Baptista, yang dikenal sebagai Bap, menemukan bahwa manajer tersebut telah melakukan negosiasi rahasia dengan BlueCo, perusahaan induk yang memiliki Chelsea dan Strasbourg, selama proses perpanjangan kontraknya. Penemuan ini terbukti sangat fatal bagi hubungan kerja mereka.
Selama negosiasi tersebut, Luis dilaporkan tidak memberikan kabar kepada Flamengo selama tiga hari. Awalnya, ia mengira sedang membahas peran di Chelsea, namun ternyata posisi tersebut sebenarnya untuk klub Prancis, Strasbourg. Setelah menyadari hal ini, ia kembali ke negosiasi dengan raksasa Brasil, namun kerusakan sudah terjadi. Bap merasa sangat dikhianati oleh pertemuan rahasia tersebut, yang mempercepat keputusan untuk memecat pelatih berusia 38 tahun itu meskipun ia baru saja meraih kemenangan domestik.
- Getty Images Sport
Hubungan yang tegang dan perjuangan-perjuangan baru-baru ini
Latar belakang dari keluarnya yang dramatis ini adalah suasana yang mengejutkan tegang, bahkan setelah Flamengo menghancurkan Madureira dengan skor 8-0 untuk memastikan kemenangan agregat 11-0 di semifinal Campeonato Carioca. Meskipun skor yang sangat besar, sebagian penonton di Maracana meneriakkan "tidak bermoral" kepada para pemain. Ketidakpuasan ini berasal dari awal musim 2026 yang buruk, di mana klub yang diunggulkan gagal meraih trofi awal.
Sebelum kekalahan telak di kompetisi domestik, Flamengo telah menderita kekalahan menyakitkan di Supercopa melawan Corinthians dan CONMEBOL Recopa melawan Lanus. Kekalahan awal musim ini sangat menguji kesabaran dewan direksi, terlepas dari prestasi yang diraih klub tahun lalu. Ketika digabungkan dengan retakan yang sudah ada akibat negosiasi perpanjangan kontrak yang sulit dan penemuan pembicaraan dengan Chelsea, lingkungan menjadi semakin toksik, meninggalkan hierarki dengan toleransi yang sangat rendah terhadap poin yang hilang atau ketidaksetiaan yang dirasakan.
Masa jabatan legendaris yang berakhir lebih awal
Luis meninggalkan catatan manajerial yang tak terbantahkan mengesankan, setelah awalnya beralih dari pemain ke jajaran pelatih muda sebelum mengambil alih posisi manajer senior. Selama masa jabatannya, ia memimpin 101 pertandingan, mencatatkan 64 kemenangan dan hanya mengalami 15 kekalahan.
Penampilannya yang dominan pada musim 2024 dan 2025 membawa kesuksesan besar, dengan menambahkan Copa do Brasil, Brasileirao, dan CONMEBOL Copa Libertadores yang prestisius ke lemari trofi klub. Meskipun kepergiannya mendadak dan tanpa ampun, bek kiri mantan tersebut tetap menjaga profesionalismenya hingga akhir. Sebelum pengumuman resmi, ia menyampaikan ucapan perpisahan yang penuh emosi, mengatakan: "Terlepas dari apa yang terjadi, jika besok saya tidak lagi di sini, cinta dan kasih sayang saya untuk Flamengo akan selalu ada." Ia mengakui tekanan besar dalam mengelola klub, menambahkan, "Saya tidak ragu bahwa saya telah menjalani tahun-tahun terbaik dalam hidup saya di sini."
- Getty Images Sport
Amorim termasuk dalam daftar calon Flamengo
Dengan final Campeonato Carioca yang sangat dinantikan melawan rival abadi Fluminense yang akan digelar Minggu ini, manajemen Flamengo terpaksa bertindak cepat untuk mencari pengganti yang cocok. Klub tidak bisa membiarkan tim tanpa kepemimpinan menjelang derby krusial ini, yang pasti akan menentukan arah sisa musim domestik Brasil.
Laporan menunjukkan bahwa manajer Portugal Leonardo Jardim muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih bangku cadangan. Mantan pelatih Monaco dan Al-Hilal ini saat ini berstatus bebas transfer, menjadikannya kandidat ideal untuk penunjukan cepat. Negosiasi antara perwakilan Jardim dan pejabat Flamengo, termasuk direktur olahraga Jose Boto, dilaporkan telah mencapai tahap lanjut, dengan klub berharap dapat menuntaskan kontrak dengan cepat untuk memulihkan stabilitas setelah kepergian Luis.
Iklan