Negosiasi rahasia dengan Chelsea terungkap sebagai alasan di balik pemecatan mengejutkan Filipe Luis dari Flamengo setelah kemenangan 8-0

Menurut UOL, alasan utama pemecatan mengejutkan Filipe Luis dari Flamengo bukan hanya karena penampilannya di lapangan, tetapi juga pelanggaran kepercayaan yang serius. Presiden Luiz Eduardo Baptista, yang dikenal sebagai Bap, menemukan bahwa manajer tersebut telah melakukan negosiasi rahasia dengan BlueCo, perusahaan induk yang memiliki Chelsea dan Strasbourg, selama proses perpanjangan kontraknya. Penemuan ini terbukti sangat fatal bagi hubungan kerja mereka.

Selama negosiasi tersebut, Luis dilaporkan tidak memberikan kabar kepada Flamengo selama tiga hari. Awalnya, ia mengira sedang membahas peran di Chelsea, namun ternyata posisi tersebut sebenarnya untuk klub Prancis, Strasbourg. Setelah menyadari hal ini, ia kembali ke negosiasi dengan raksasa Brasil, namun kerusakan sudah terjadi. Bap merasa sangat dikhianati oleh pertemuan rahasia tersebut, yang mempercepat keputusan untuk memecat pelatih berusia 38 tahun itu meskipun ia baru saja meraih kemenangan domestik.