Negosiasi Kontrak Baru Kenan Yildiz Di Juventus Tertunda, Arsenal Siapkan Tawaran Fantastis!

Setelah musim 2024/25 yang impresif di Turin, di mana ia mencetak 12 gol di semua kompetisi, Yildiz digadang-gadang akan menjadi pemain kunci di lini serang klub di tahun-tahun mendatang. Ia memulai musim baru dengan memberikan tiga assist dan mencetak satu gol dalam tiga pertandingan pertamanya di Serie A, tetapi kemudian mengalami penurunan performa secara mendadak. Pada musim 2025/26, Yildiz telah mencetak lima gol dan lima assist dalam 18 pertandingan di semua kompetisi, sementara Bianconeri kesulitan di posisi ketujuh klasemen Serie A. Penurunan performa Yildiz terjadi di saat ia sedang menegosiasikan kontrak baru dengan raksasa Serie A tersebut, meskipun negosiasi itu menemui jalan buntu.

Pemain internasional Turki tersebut menandatangani kontrak jangka panjang pada Agustus 2024, yang berlaku hingga 2029. Namun, kebutuhan untuk memperbarui kontraknya kembali dirasakan oleh klub setelah raksasa Eropa lainnya menunjukkan minat kepada sang pemain. Kontrak Yildiz saat ini menghasilkan sekitar €1,5 juta per tahun, angka yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan €12 juta milik Dusan Vlahovic, dan jauh di bawah gaji para talenta muda elite Eropa.

Menurut Calciomercato, kubu Yildiz kini menuntut kenaikan gaji ke kisaran €5-6 juta, yang mencerminkan profil dan nilai pasarnya yang terus meningkat. Namun, Juventus menganggap permintaan tersebut terlalu tinggi. Giorgio Chiellini, direktur strategi sepakbola Juventus, baru-baru ini merangkum suasana di klub dengan berkata: "Perpanjangan kontrak Yildiz? Tenang. Tenang. Semua orang punya tekad: dengan keseimbangan dan ketenangan, semuanya bisa dilakukan."