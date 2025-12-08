Getty Images
Negosiasi Kontrak Baru Kenan Yildiz Di Juventus Tertunda, Arsenal Siapkan Tawaran Fantastis!
Negosiasi kontrak baru terhenti
Setelah musim 2024/25 yang impresif di Turin, di mana ia mencetak 12 gol di semua kompetisi, Yildiz digadang-gadang akan menjadi pemain kunci di lini serang klub di tahun-tahun mendatang. Ia memulai musim baru dengan memberikan tiga assist dan mencetak satu gol dalam tiga pertandingan pertamanya di Serie A, tetapi kemudian mengalami penurunan performa secara mendadak. Pada musim 2025/26, Yildiz telah mencetak lima gol dan lima assist dalam 18 pertandingan di semua kompetisi, sementara Bianconeri kesulitan di posisi ketujuh klasemen Serie A. Penurunan performa Yildiz terjadi di saat ia sedang menegosiasikan kontrak baru dengan raksasa Serie A tersebut, meskipun negosiasi itu menemui jalan buntu.
Pemain internasional Turki tersebut menandatangani kontrak jangka panjang pada Agustus 2024, yang berlaku hingga 2029. Namun, kebutuhan untuk memperbarui kontraknya kembali dirasakan oleh klub setelah raksasa Eropa lainnya menunjukkan minat kepada sang pemain. Kontrak Yildiz saat ini menghasilkan sekitar €1,5 juta per tahun, angka yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan €12 juta milik Dusan Vlahovic, dan jauh di bawah gaji para talenta muda elite Eropa.
Menurut Calciomercato, kubu Yildiz kini menuntut kenaikan gaji ke kisaran €5-6 juta, yang mencerminkan profil dan nilai pasarnya yang terus meningkat. Namun, Juventus menganggap permintaan tersebut terlalu tinggi. Giorgio Chiellini, direktur strategi sepakbola Juventus, baru-baru ini merangkum suasana di klub dengan berkata: "Perpanjangan kontrak Yildiz? Tenang. Tenang. Semua orang punya tekad: dengan keseimbangan dan ketenangan, semuanya bisa dilakukan."
Arsenal sangat tertarik pada Yildiz
Di tengah kebuntuan kontrak, raksasa Liga Primer Arsenal memiliki minat yang nyata pada pemain berusia 20 tahun tersebut dan siap menghubungi Juventus terkait kemungkinan transfer di bulan Januari mendatang.
Berbicara kepada TuttoJuve, jurnalis Italia Gianni Balzarini mengatakan: "Sudah ada kontak nyata dengan Arsenal, artinya Arsenal telah meminta informasi, itu bagian dari proses. Belum ada negosiasi, perlu diperjelas, tetapi mereka telah meminta informasi tentang pemain ini yang, menurut saya, juga bisa bermain sangat baik di Liga Primer. Mengingat karakteristik fisik dan teknisnya, dan dengan demikian jelas bahwa setelah semua atmosfer di sini, semacam lingkaran yang terbentuk di sekitar pemain muda ini, pemain yang mungkin merasa perlu bermain di tim yang lebih baik."
Persaingan dari Chelsea dan Real Madrid
Selain The Gunners, rival mereka di Liga Primer Chelsea termasuk di antara kandidat teratas untuk mengincar pemain muda ini. The Blues dilaporkan mengajukan tawaran sebesar €67 juta untuk Yildiz Juli lalu, yang pada akhirnya ditolak oleh Juve. Tetapi mereka tetap tertarik dan diperkirakan akan kembali musim panas mendatang. Real Madrid juga memantau situasi ini dengan saksama. Laporan di Spanyol menunjukkan harga Yildiz bisa melebihi €100 juta jika perang penawaran terjadi antara ketiga klub.
Pada bulan Oktober, manajer Los Blancos Xabi Alonso secara terbuka menyatakan kekagumannya kepada Yildiz, dengan mengatakan: "[Juventus] memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, dan Yildiz adalah salah satunya. Dia telah mengalami perkembangan yang fantastis. Saya mengenalnya. Dia bermain di Bayern Munich ketika saya di sana. Melihat perkembangannya membuat saya sangat bahagia."
Yildiz disarankan pindah ke Liga Primer
Mantan rekan Yildiz di Juventus Nicolo Savona, yang kini bermain di Nottingham Forest, baru-baru ini menyarankan sang penyerang untuk mempertimbangkan bergabung dengannya di Inggris saat ia mempertimbangkan langkah selanjutnya. "Saya akan merekomendasikan Liga Primer kepada semua anak yang mencintai sepakbola; sulit untuk mengatakan sebaliknya. Begitu juga kepada Kenan dan rekan satu timnya," ujar Savona kepada Gazzetta.
