Negosiasi Barcelona dengan bintang muda Belanda ditunda

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Barcelona telah menunda kesepakatan untuk Rod Nystad, setelah negosiasi memasuki fase jeda sementara.

Barcelona menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memulai langkah resmi untuk merekrut Nystad, namun hal itu tidak berarti bek Tuventi tersebut dikesampingkan dari agenda tim Catalan.

Sport menambahkan, "Alasan utamanya bukan hanya soal keuangan, meskipun Tuventi menetapkan harga pemain tersebut sekitar 8 juta euro, dan Barcelona menilai angka tersebut terlalu tinggi untuk menyelesaikan kesepakatan semacam ini, terutama karena pemain tersebut masih muda dan dalam tahap perkembangan, meskipun memiliki bakat yang besar."

Barcelona menegaskan bahwa Nestad tidak dikecualikan, dan hal ini bukan karena kurangnya minat, melainkan terkait waktu, perencanaan, dan strategi.

Barça percaya bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melanjutkan negosiasi sebesar ini, dan lebih memilih menunggu hingga gambaran musim ini jelas sebelum memutuskan apakah akan mengaktifkan kembali kesepakatan tersebut atau tidak.

