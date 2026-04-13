FBL-NED-EREDIVISIE-NAC BREDA-TWENTE

Negosiasi Barcelona dengan bintang muda Belanda ditunda

Barcelona menunda kesepakatan transfer Rod Nystad

Rood Nystad, bek Twente, merupakan salah satu pemain sepak bola Eropa yang menarik perhatian jajaran manajemen Barcelona, menjelang kemungkinan perekrutannya.

Bek asal Belanda ini telah lama berada dalam radar klub Catalan tersebut, dan namanya masih sangat dihargai di lingkungan Barça.

Di usia 18 tahun, bek Twente ini dianggap sebagai salah satu talenta terkemuka di generasinya di Belanda. Meskipun usianya masih muda, ia telah mulai mengumpulkan pengalaman di level elit. Ia memiliki postur tubuh yang kuat dengan tinggi 1,93 meter, kehadiran yang menonjol di area penalti, serta potensi yang menjanjikan untuk karier di level Eropa.

  • Netherlands v Germany - U18 Four Nations TournamentGetty Images Sport

    Teventi menetapkan harga Nistad... dan Barcelona memilih untuk menunggu

    Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa Barcelona telah menunda kesepakatan untuk Rod Nystad, setelah negosiasi memasuki fase jeda sementara.

    Barcelona menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memulai langkah resmi untuk merekrut Nystad, namun hal itu tidak berarti bek Tuventi tersebut dikesampingkan dari agenda tim Catalan.

    Sport menambahkan, "Alasan utamanya bukan hanya soal keuangan, meskipun Tuventi menetapkan harga pemain tersebut sekitar 8 juta euro, dan Barcelona menilai angka tersebut terlalu tinggi untuk menyelesaikan kesepakatan semacam ini, terutama karena pemain tersebut masih muda dan dalam tahap perkembangan, meskipun memiliki bakat yang besar."

    Barcelona menegaskan bahwa Nestad tidak dikecualikan, dan hal ini bukan karena kurangnya minat, melainkan terkait waktu, perencanaan, dan strategi. 

    Barça percaya bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melanjutkan negosiasi sebesar ini, dan lebih memilih menunggu hingga gambaran musim ini jelas sebelum memutuskan apakah akan mengaktifkan kembali kesepakatan tersebut atau tidak.

