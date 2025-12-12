Nathan Tjoe-A-On Tampil 90 Menit, Willem II Tumbang Di Kandang

Performa labil kembali diperlihatkan Willem II dalam lanjutan Eerste Divisie Belanda setelah dipaksa mengakui keunggulan tamunya, SC Cambuur, dengan skor 1-0 di Stadion Koning, Sabtu (13/12) dini hari WIB.

Willem II memperlihatkan permainan agresif di hadapan pendukungnya. Serangan mereka lebih banyak dilakukan melalui sisi kiri yang ditempati Nathan Tjoe-A-On dan Samuel Bamba. Sejumlah umpan silang dilepas kedua pemain tersebut, tetapi tidak berhasil diselesaikan dengan baik.

Tjoe-A-On tampil selama 90 menit sebelum digantikan Siegert Baartmans. Dia ditarik keluar beberapa saat setelah Cambuur memecahkan kebuntuan melalui gol Ichem Ferrah.