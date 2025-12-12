Willem II
Nathan Tjoe-A-On Tampil 90 Menit, Willem II Tumbang Di Kandang
Tjoe-A-On ditarik keluar setelah Cambuur mencetak gol
Performa labil kembali diperlihatkan Willem II dalam lanjutan Eerste Divisie Belanda setelah dipaksa mengakui keunggulan tamunya, SC Cambuur, dengan skor 1-0 di Stadion Koning, Sabtu (13/12) dini hari WIB.
Willem II memperlihatkan permainan agresif di hadapan pendukungnya. Serangan mereka lebih banyak dilakukan melalui sisi kiri yang ditempati Nathan Tjoe-A-On dan Samuel Bamba. Sejumlah umpan silang dilepas kedua pemain tersebut, tetapi tidak berhasil diselesaikan dengan baik.
Tjoe-A-On tampil selama 90 menit sebelum digantikan Siegert Baartmans. Dia ditarik keluar beberapa saat setelah Cambuur memecahkan kebuntuan melalui gol Ichem Ferrah.
Tricolores masih berkutat di papan tengah
Hasil itu membuat Willem II mendapat kekalahan dan kemenangan secara berselang-seling di empat pertandingan terakhir. Mereka tetap berada di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan 29 poin. Sedangkan Cambuur yang berada di posisi kedua setelah mengumpulkan 44 poin, terus menguntit pemuncak klasemenn ADO Den Hag.
Willem II bersiap menyambut kedatangan klub Eredivisie
Setelah menelan pil pahit di Eerste Divisie, Tjoe-A-On bersama Willlem II kini mengalihkan fokus ke kompetisi lainnya. Willem II akan menyambut kedatangan klub Eredivisie, Sparta Rotterdam, di babak 16 Besar KNVB Beker di Stadion Koning, Jumat (19/12) dini hari WIB.
Susunan pemain
Willem II: Thomas Diddilon-Hodl; Alessandro Ciranni, Raffael Behounek, Finn Stam, Nathan Tjoe-A-On, Uriel van Aalst, Gijs Besselink, Mounir El Allouchi, Nick Doodeman, Devin Haen, Samuel Bamba.
Cambuur: Thijs Jansen; Tomas Galvez, Ismael Baouf, Jamal Amofa, Rik Mulders, Mark Diemers, Jochem Nap, Tony Rolke, Remco Balk, Jort van der Sande, Oscar Sjostrand.
