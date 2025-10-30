Nathan Tjoe-A-On Ramaikan Papan Skor Dalam Pesta Tujuh Gol Willem II

Willem II sedang mengalami masa sulit di Eerste Divisie, namun mereka tampil garang saat berlaga di putaran pertama KNVB Beker dengan menggasak FC Dordrecht tujuh gol tanpa balas di Stadion Koning, Jumat (31/10) dini hari WIB.

Bek sayap Nathan Tjoe-A-On menghiasi daftar 11 pemain utama di pertandingan ini. Penggawa timnas Indonesia menyumbang gol kelima Willem II pada menit ke-39 setelah mendapatkan kartu kuning 13 menit sebelumnya.

Willem II tancap gas selepas wasit meniup peluit kick-off. Mereka sudah unggul lima gol di babak pertama melalui Samuel Bamba pada menit keenam, Devin Haen (14), Justin Hoogma (17), Mounir El Allouchi (30), dan Tjoe-A-On (39).

Unggul lima gol membuat Willem II menurunkan tempo permainan, dan situasi ini coba dimanfaatkan Dordrecht, tetapi menemui kegagalan. Alih-alih memperkecil selisih gol, gawang Dordrecht kebobolan lagi lewat brace Emilio Kehrer pada menit ke-81 dan 88.