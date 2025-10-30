Willem II
Nathan Tjoe-A-On Ramaikan Papan Skor Dalam Pesta Tujuh Gol Willem II
Tjoe-A-On menorehkan namanya di papan skor
Willem II sedang mengalami masa sulit di Eerste Divisie, namun mereka tampil garang saat berlaga di putaran pertama KNVB Beker dengan menggasak FC Dordrecht tujuh gol tanpa balas di Stadion Koning, Jumat (31/10) dini hari WIB.
Bek sayap Nathan Tjoe-A-On menghiasi daftar 11 pemain utama di pertandingan ini. Penggawa timnas Indonesia menyumbang gol kelima Willem II pada menit ke-39 setelah mendapatkan kartu kuning 13 menit sebelumnya.
Willem II tancap gas selepas wasit meniup peluit kick-off. Mereka sudah unggul lima gol di babak pertama melalui Samuel Bamba pada menit keenam, Devin Haen (14), Justin Hoogma (17), Mounir El Allouchi (30), dan Tjoe-A-On (39).
Unggul lima gol membuat Willem II menurunkan tempo permainan, dan situasi ini coba dimanfaatkan Dordrecht, tetapi menemui kegagalan. Alih-alih memperkecil selisih gol, gawang Dordrecht kebobolan lagi lewat brace Emilio Kehrer pada menit ke-81 dan 88.
Obat di tengah masa sulit
Kemenangan besas atas sesama tim Eerste Divisie itu menjadi obat bagi Willem II yang sedang mengalami masa sulit. Willem II melalui empat laga terakhir mereka di Eerste Divisie dengan masing-masing satu kemenangan dan imbang, serta dua kekalahan. Willem II kini menantikan hasil undian putaran kedua untuk mengetahui lawan mereka.
Menjadi modal kebangkitan di Eerste Divisie
Sambil menunggu lawan di putaran kedua, Tjoe-A-On dan Willem II mengalihkan fokus mereka, dan menjadikan kemenangan tersebut sebagai modal kebangkitan di Eerste Divisie. Apalagi lawan yang akan dihadapi tidak mudah, karena mereka bakal bertamu ke peringkat empat klasemen sementara Jong PSV Eindhoven di De Herdgang, Selasa (4/11) dini hari WIB.
Susunan pemain
Willem II: Didillon-Hodl; Ciranni, Stam, Hoogma, Besselink, Doodeman, Haen, Bamba, Tjoe-A-On, Van Aalst, El Allouchi.
Dordrecht: Biai; Hilton, M'Bemba, Drakpe, Vugts, Van der Sluijs, Bae, Venema, Eduardo, Afaker, Eduardo.
Iklan