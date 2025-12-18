Nathan Tjoe-A-On Gagal Bantu Willem II Bertahan Di KNVB Beker

Willem II tidak berdaya saat menjamu klub Eredivisie, Sparta Rotterdama, setelah dipaksa menelan kekalahan telak 5-1 di Stadion Koning, Jumat (19/12) dini hari WIB, dalam pertandingan babak 32 Besar KNVB Beker (Piala Belanda).

Nathan Tjoe-A-On tetap mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai starter klub Eerste Divisie ini, dan dimainkan hingga pertandingan berakhir. Namun Willem II harus mengakui keunggulan klub yang berada satu kasta di atas mereka.

Pendukung tuan rumah sudah terbungkam saat laga memasuki menit ke-21 setelah Shunsuke Mito membobol gawang Thomas Didillon-Hodl. Mito pun mencetak brace di menit ke-39 ketika tendangannya yang membentur Tjoe-A-On membawa Sparta unggul 2-0 di babak pertama.

Raffael Behounek sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-48, tetapi Nokkvii Thorisson kembalii memperlebar keunggulan Sparta di menit ke-57, kemudian diikuti gol Lance Duijvestijn (79), dan penalti Tobias Lauritsen (88).