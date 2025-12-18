Willem II
Nathan Tjoe-A-On Gagal Bantu Willem II Bertahan Di KNVB Beker
Willem II menelan kekalahan memalukan di kandang
Willem II tidak berdaya saat menjamu klub Eredivisie, Sparta Rotterdama, setelah dipaksa menelan kekalahan telak 5-1 di Stadion Koning, Jumat (19/12) dini hari WIB, dalam pertandingan babak 32 Besar KNVB Beker (Piala Belanda).
Nathan Tjoe-A-On tetap mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai starter klub Eerste Divisie ini, dan dimainkan hingga pertandingan berakhir. Namun Willem II harus mengakui keunggulan klub yang berada satu kasta di atas mereka.
Pendukung tuan rumah sudah terbungkam saat laga memasuki menit ke-21 setelah Shunsuke Mito membobol gawang Thomas Didillon-Hodl. Mito pun mencetak brace di menit ke-39 ketika tendangannya yang membentur Tjoe-A-On membawa Sparta unggul 2-0 di babak pertama.
Raffael Behounek sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-48, tetapi Nokkvii Thorisson kembalii memperlebar keunggulan Sparta di menit ke-57, kemudian diikuti gol Lance Duijvestijn (79), dan penalti Tobias Lauritsen (88).
Enam musim berturut-turut gagal lolos ke 16 Besar
Hasil itu membuat Willem II tiga kali beruntun selalu kandas di babak 32 Besar. Pada musim 2023/24, mereka disingkirkan Groningen saat bermain di kadang. Di musim berikutnya, Willem II dihentikan klub kasta keempat VV Noordwijk. Terakhir kali klub asal Tiilburg ini mampu lolos ke 16 Besar adalah pada musim 2019/20. Secara keseluruhan, Willem II tidak mampu mencapai 16 besar selama enam musim beruntun.
Bidik kemenangan di laga terakhir 2025
Tjoe-A-On masih memiliki satu pertandingan bersama Willem II sebelum menjalani libur musim dingin. Willem II tak ingin liburan mereka dibayangi kekalahan dengan berusaha mendulang poin penuh. Mereka akan menyambangi Stadion GS Staalwerken untuk menghadapi Helmond, Minggu (21/12) malam WIB, dalam lanjutan Eerste Divisie. Selepas itu, mereka baru bertanding lagi pada 9 Januari 2026.
Susunan pemain
Willem II: Didillon-Hodl; Ciranni, Behounek, Stam, Tjoe-A-On, Zarrouk, Van Aalst, Besselink, Doodeman, Haen, Bamba.
Sparta: Bednarek: Kleijn, Quintero, Young, Sambo, Clement, Toornstra, Duijvestijn, Oufkir, Mito, Thorisson.
