Nasib Raheem Sterling Kian Suram! Tottenham Mendadak Mundur Dari Perburuan Sang Winger

Tottenham mengikuti jejak Napoli untuk mundur dari perebutan Sterling, membuat masa depan sang pemain tidak pasti hanya beberapa hari setelah ia menjadi pemain bebas transfer. Klub London utara itu telah disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi pemain internasional Inggris itu, yang ingin tetap berada di ibu kota karena alasan keluarga. Dengan Spurs yang ingin memperkuat lini serang mereka untuk memperbaiki penurunan performa yang membuat mereka terpuruk di posisi ke-14 di Liga Primer, kesepakatan jangka pendek untuk pemain yang terbukti sukses tampaknya menjadi solusi yang logis.

Namun, jurnalis Alasdair Gold melaporkan bahwa Tottenham telah memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi formal. Meskipun tidak ada biaya transfer, paket finansial yang dibutuhkan untuk merekrut Sterling tetap signifikan. Pemain tersebut mendapatkan gaji £325 ribu per pekan di Stamford Bridge, dan meskipun ia diperkirakan akan menerima pemotongan gaji, ekspektasi gajinya masih jauh melebihi struktur yang bersedia dilanggar Spurs untuk pemain berusia di atas 30 tahun.