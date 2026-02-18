Nasib Nicolas Jackson Kian Suram: Ditolak Bayern Munich, Tak Diinginkan Di Chelsea

Masa depan Nicolas Jackson di Bayern Munich tampaknya tidak akan berlanjut hingga setelah musim ini berakhir. Pemain internasional Senegal tersebut bergabung Die Roten dengan kesepakatan pinjaman yang menyertakan kewajiban pembelian senilai £56,2 juta. Namun, kewajiban tersebut hanya akan aktif jika Jackson memenuhi syarat penampilan di Bundesliga dan Liga Champions, sesuatu yang sejauh ini gagal ia capai.

Berdasarkan laporan dari The Times, Jackson diwajibkan bermain minimal 45 menit dalam 40 pertandingan kompetitif. Sayangnya, kenyataan di lapangan jauh dari harapan; pemain berusia 24 tahun tersebut baru tampil sebanyak 21 kali, dan hanya dalam delapan pertandingan ia bermain lebih dari 45 menit. Ketidakmampuan memenuhi kuota menit bermain ini membuat Bayern kemungkinan besar tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen.

Situasi ini menempatkan Chelsea dalam posisi yang sulit setelah sebelumnya sempat berupaya membatalkan peminjaman Jackson akibat cedera yang dialami Liam Delap. Meskipun Chelsea membutuhkan jasanya saat itu, Jackson tetap memilih untuk pindah ke Allianz Arena. Kegagalannya menembus skuad utama Enzo Maresca kala itu membuat kepulangannya ke London Barat menjadi skenario yang tak terelakkan.