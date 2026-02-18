Nasib Nicolas Jackson Kian Suram: Ditolak Bayern Munich, Tak Diinginkan Di Chelsea

Article continues below
Masa depan Nicolas Jackson di Bayern Munich tampaknya tidak akan berlanjut hingga setelah musim ini berakhir. Pemain internasional Senegal tersebut bergabung Die Roten dengan kesepakatan pinjaman yang menyertakan kewajiban pembelian senilai £56,2 juta. Namun, kewajiban tersebut hanya akan aktif jika Jackson memenuhi syarat penampilan di Bundesliga dan Liga Champions, sesuatu yang sejauh ini gagal ia capai.
Berdasarkan laporan dari The Times, Jackson diwajibkan bermain minimal 45 menit dalam 40 pertandingan kompetitif. Sayangnya, kenyataan di lapangan jauh dari harapan; pemain berusia 24 tahun tersebut baru tampil sebanyak 21 kali, dan hanya dalam delapan pertandingan ia bermain lebih dari 45 menit. Ketidakmampuan memenuhi kuota menit bermain ini membuat Bayern kemungkinan besar tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen.
Situasi ini menempatkan Chelsea dalam posisi yang sulit setelah sebelumnya sempat berupaya membatalkan peminjaman Jackson akibat cedera yang dialami Liam Delap. Meskipun Chelsea membutuhkan jasanya saat itu, Jackson tetap memilih untuk pindah ke Allianz Arena. Kegagalannya menembus skuad utama Enzo Maresca kala itu membuat kepulangannya ke London Barat menjadi skenario yang tak terelakkan.
Di balik kendala teknis dan statistik di lapangan, terdapat isu yang lebih mendalam mengenai hubungan antara sang pemain dan pihak klub. Keputusan Jackson untuk tetap hengkang ke Jerman saat Chelsea sedang mengalami krisis lini depan dianggap sebagai titik balik memburuknya relasi tersebut. Banyak pihak menilai bahwa keinginan kuat Jackson untuk pergi menunjukkan hilangnya komitmen terhadap proyek jangka panjang di Stamford Bridge.
Kondisi internal Chelsea juga telah berubah signifikan sejak kepergiannya. Pergantian kepemimpinan manajerial dari Maresca ke Liam Rosenior menciptakan dinamika baru yang mungkin tidak lagi menyisakan ruang bagi Jackson. Kedatangan striker baru Emmanuel Emegha dari Strasbourg pada musim panas mendatang semakin memperkuat indikasi bahwa Chelsea siap melangkah maju tanpa mantan pemain Villarreal tersebut.
Menanggapi situasi ini, eks Chelsea Jason Cundy menyatakan keraguannya terhadap masa depan Jackson meskipun ia mengakui talenta sang striker. Dikutip dari talkSPORT, ia mengatakan: "Saya ingin melihatnya kembali, namun saya merasa ada jarak yang terlalu lebar antara dia dan klub saat ini. Fakta bahwa manajernya sudah berganti bukan lagi Enzo Maresca, melainkan Liam Rosenior, mengubah segalanya."
"Saya hanya bertanya-tanya apakah hubungan dengan klub sudah jatuh terlalu jauh... hubungan itu terasa sudah mati."
Jackson akan tetap berada di Bayern hingga akhir musim Bundesliga pada Mei mendatang. Meskipun peluangnya bermain secara reguler sangat kecil, ia akan berupaya untuk tetap membuktikan kualitasnya demi mendapat tempat di bawah asuhan Rosenior ketika kembali ke Chelsea.
Dia bakal berharap mendapat menit bermain ketika Die Roten menghadapi Eintracht Frankfurt pada lanjutan Bundesliga, Sabtu (21/2) malam WIB.