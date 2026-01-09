AFP
Nasib Marcus Rashford Terungkap! Barcelona Putuskan Masa Depan Bintang Manchester United
- Getty Images Sport
Rashford bangkitkan kariernya di Barcelona
Kepergian Amorim akan menjadi dorongan bagi sejumlah bintang United yang kurang mendapat tempat, dengan Kobbie Mainoo termasuk di antara mereka yang berpotensi mendapat manfaat dari keputusan klub untuk berpisah dengan pelatih asal Portugal itu hanya 14 bulan setelah penunjukannya. Rashford adalah pemain lain yang mungkin ingin membangun kembali kariernya di United musim depan ketika Setan Merah mendapatkan pengganti permanen untuk mantan pelatih Sporting tersebut.
Namun, Barcelona sepenuhnya berniat untuk mempermanenkan status pinjaman Rashford setelah penampilan impresif pemain berusia 28 tahun itu di Spanyol. Bahkan, Rashford telah mencetak dua gol dan memberikan enam assist untuk Blaugrana dalam upaya mereka mempertahankan gelar La Liga.
Barcelona saat ini berada di puncak klasemen La Liga, unggul empat poin dari rival berat mereka Real Madrid. Kedua tim akan kembali berduel di partai puncak Piala Super Spanyol setelah mereka dengan mudah mengalahkan Athletic Bilbao di semi-final, sementara Los Blancos mengalahkan sesama tim ibu kota Atletico.
Rashford ingin bertahan di Barcelona
Barcelona menyertakan opsi pembelian Rashford senilai €30 juta di akhir musim, sedangkan biaya pinjamannya sendiri mencapai €5 juta. Dan keputusan untuk mempermanenkan statusnya akan menjadi dorongan bagi pemain dan klub. Anggota klub memberikan suara mendukung perekrutan permanen Rashford bulan lalu, dengan 54,6 persen dari mereka yang disurvei mendukung perekrutan permanennya.
Rashford sebelumnya telah berbicara tentang kecintaannya pada klub dan kota tersebut setelah kepindahannya ke Spanyol musim panas lalu. Berbicara kepada SPORT bulan lalu, Rashford mengatakan: "Yang saya inginkan adalah tetap di Barca. Itu adalah tujuan utama, tetapi bukan alasan saya berlatih keras dan memberikan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk menang. Barca adalah klub besar dan fantastis, dibangun untuk memenangkan gelar."
Dan ketika ditanya tentang kesan pertamanya tentang kota tersebut dan bagaimana ia beradaptasi di Barcelona,
penyerang serbaguna itu menambahkan: "Saya beradaptasi dengan sangat baik di klub dan di kota ini. Sejak saat saya tiba, saya merasa sangat disambut."
"Bagi saya, alasan saya di sini adalah untuk membantu tim memenangkan trofi; musim lalu fantastis, tetapi hidup berjalan sangat cepat, banyak hal berubah, dan tujuannya adalah untuk mengulangi kesuksesan tersebut. Saya sepenuhnya fokus pada hal itu. Semuanya fantastis dengan staf dan rekan-rekan setim saya; "Saya tidak punya keluhan."
- Getty Images Sport
"Ada tekanan di sini, tetapi itu bukan tekanan negatif"
Bermain untuk tim sebesar Barcelona,
raksasa Spanyol yang merupakan salah satu tim sepakbola paling terkenal di dunia, tentu membawa tekanan yang besar. Dan ketika ditanya tentang tekanan yang datang dengan bermain untuk Blaugrana, Rashford menjawab: "Ada tekanan di sini, tetapi itu bukan tekanan negatif; itu adalah jenis tekanan yang Anda dambakan sebagai pemain, jenis tekanan yang saya inginkan dan selalu saya inginkan sebagai seorang pesepakbola. Saya tidak bisa berada di tempat di mana tidak ada ekspektasi tinggi; bagi saya, lebih sulit untuk tetap termotivasi dan memberikan yang terbaik di klub di mana tuntutannya tidak berada pada puncaknya."
Manajer Barca Hansi Flick juga sebelumnya memuji Rashford atas pola pikir dan sikapnya, dengan mengatakan bulan lalu: "Ketika saya berbicara dengan para pemain, saya menjelaskan mengapa mereka tidak bermain. Ketika saya mencoba menjelaskan kepada Rashford mengapa dia bukan starter, dia berkata: 'Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya. Yang terpenting adalah tim menang dan kita mendapatkan tiga poin. Tidak ada yang lain.' Ini adalah pola pikir yang tepat dan saya senang itu ada pada kita."
Apa selanjutnya?
Barcelona tidak beraksi di La Liga karena mereka bersiap menghadapi Real Madrid di final Piala Super Spanyol, Senin (12/1) dini hari WIB. Kedua tim bertemu di final tahun lalu, dengan tim asuhan Flick menang 5-2 di Arab Saudi.
Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha, dan Alejandro Balde semuanya mencetak gol dalam kemenangan telak di El Clasico saat Blaugrana mengamankan Piala Super Spanyol ke-15 dalam sejarah mereka.
Iklan