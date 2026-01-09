Nasib Marcus Rashford Terungkap! Barcelona Putuskan Masa Depan Bintang Manchester United

Barcelona menyertakan opsi pembelian Rashford senilai €30 juta di akhir musim, sedangkan biaya pinjamannya sendiri mencapai €5 juta. Dan keputusan untuk mempermanenkan statusnya akan menjadi dorongan bagi pemain dan klub. Anggota klub memberikan suara mendukung perekrutan permanen Rashford bulan lalu, dengan 54,6 persen dari mereka yang disurvei mendukung perekrutan permanennya.

Rashford sebelumnya telah berbicara tentang kecintaannya pada klub dan kota tersebut setelah kepindahannya ke Spanyol musim panas lalu. Berbicara kepada SPORT bulan lalu, Rashford mengatakan: "Yang saya inginkan adalah tetap di Barca. Itu adalah tujuan utama, tetapi bukan alasan saya berlatih keras dan memberikan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk menang. Barca adalah klub besar dan fantastis, dibangun untuk memenangkan gelar."

Dan ketika ditanya tentang kesan pertamanya tentang kota tersebut dan bagaimana ia beradaptasi di Barcelona, penyerang serbaguna itu menambahkan: "Saya beradaptasi dengan sangat baik di klub dan di kota ini. Sejak saat saya tiba, saya merasa sangat disambut."

"Bagi saya, alasan saya di sini adalah untuk membantu tim memenangkan trofi; musim lalu fantastis, tetapi hidup berjalan sangat cepat, banyak hal berubah, dan tujuannya adalah untuk mengulangi kesuksesan tersebut. Saya sepenuhnya fokus pada hal itu. Semuanya fantastis dengan staf dan rekan-rekan setim saya; "Saya tidak punya keluhan."