Napoli: Zambo Anguissa meninggalkan Kamerun, pernyataan resminya

"Bermain untuk tim nasional Kamerun adalah impian setiap anak Kamerun. Saya sangat bahagia dan, yang terpenting, sangat bersyukur karena bisa mewujudkannya. Setelah bertahun-tahun mengabdi untuk tim nasional Kamerun, saya telah mengambil keputusan untuk mengakhiri karier internasional saya. Mengenakan seragam Kamerun adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa. Saya menyadari betapa beruntungnya saya bisa mewakili negara saya, menjalani momen-momen tak terlupakan, dan berbagi petualangan ini dengan begitu banyak rekan setim, saudara, dan anggota staf. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Federasi, para pelatih, rekan-rekan setim saya, dan semua orang yang telah mendampingi serta mendukung saya selama bertahun-tahun. Dan yang terpenting, terima kasih kepada rakyat Kamerun. Terima kasih atas gairah, cinta, dan dukungan kalian, baik dalam kemenangan maupun di saat-saat paling sulit. Untuk kalianlah kami selalu memberikan yang terbaik dari diri kami. Saya meninggalkan tim nasional dengan penuh emosi dan kebanggaan. Singa Indomitable suatu hari, Singa Indomitable selamanya. Terima kasih Kamerunku".