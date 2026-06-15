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Gila LazioGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Napoli mengincar Gila: Lazio bersedia melepasnya

SSC Napoli
Transfers
Lazio
M. Gila

Hari ini akan berlangsung pertemuan antara Manna dan agen bek Lazio

Napoli sedang mengincar Mario Gila; hari ini di Milan, direktur olahraga klub asal Naples tersebut, Giovanni Manna, bertemu dengan agen sang bek untuk mencapai kesepakatan mengenai gaji. Berita terbaru hari ini, seperti yang dilaporkan Gianluca Di Marzio kepada Sky Sport, adalah kesediaan Lazio untuk melepas bek asal Spanyol kelahiran tahun 2000 tersebut. Klub milik Claudio Lotito memang ingin melakukan penjualan besar-besaran untuk kemudian memulai bursa transfer pemain baru, guna membangun skuad yang akan diserahkan kepada Rino Gattuso.

  • Gila telah membela Lazio sejak 2022, dengan catatan 120 pertandingan dan 2 gol. Gila pernah menjuarai Liga Spanyol bersama Real Madrid pada 2022 dan telah tampil dalam 9 pertandingan bersama tim nasional Spanyol. Ia memiliki kontrak dengan Lazio yang berlaku hingga 30 Juni 2027.


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