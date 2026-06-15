Napoli mengincar Gila: Lazio bersedia melepasnya

Napoli sedang mengincar Mario Gila; hari ini di Milan, direktur olahraga klub asal Naples tersebut, Giovanni Manna, bertemu dengan agen sang bek untuk mencapai kesepakatan mengenai gaji. Berita terbaru hari ini, seperti yang dilaporkan Gianluca Di Marzio kepada Sky Sport, adalah kesediaan Lazio untuk melepas bek asal Spanyol kelahiran tahun 2000 tersebut. Klub milik Claudio Lotito memang ingin melakukan penjualan besar-besaran untuk kemudian memulai bursa transfer pemain baru, guna membangun skuad yang akan diserahkan kepada Rino Gattuso.