Sementara itu, Italia melanjutkan latihan di Stadion Patini, Castel di Sangro, di bawah arahan Massimiliano Allegri. Tim dibagi ke dalam dua kelompok terpisah yang menjalani sesi di gym dan serangkaian latihan yang difokuskan pada perubahan arah. Pada sore hari, ada sesi kedua dalam sehari.