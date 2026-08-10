Seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi Napoli: "Setelah mengalami trauma memar-distorsi saat laga persahabatan melawan Celta Vigo, Luca Marianucci menjalani pemeriksaan instrumental di Pineta Grande Hospital yang menunjukkan adanya cedera tingkat tinggi pada ligamen kolateral medial lutut kiri".
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Napoli, Marianucci cedera: cedera parah pada ligamen kolateral
Sementara itu, Italia melanjutkan latihan di Stadion Patini, Castel di Sangro, di bawah arahan Massimiliano Allegri. Tim dibagi ke dalam dua kelompok terpisah yang menjalani sesi di gym dan serangkaian latihan yang difokuskan pada perubahan arah. Pada sore hari, ada sesi kedua dalam sehari.
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